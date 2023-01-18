В Краснодаре на «Аватар 2» полностью выкупили VIP-зал с билетами от 1500 рублей

19 января в кинотеатрах Краснодара начнут показывать «Аватар: Путь воды»

На сеанс 21 января в 18:00 в VIP-зале кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» выкупили все билеты. Это при том, что их стоимость от 1500 до 2500 рублей.

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

Больше половины мест на первый прокатный уикенд уже продано и в обычные, а также IMAX-залы. Стоимость билетов в них от 340 до 500 рублей соответственно. Ожидаемо наибольшей популярностью пользуются вечерние сеансы. Однако на утренние и дневные показы в выходные тоже есть спрос.

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru

© Скриншот с сайта kinomonitor.ru