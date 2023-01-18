В Краснодаре на «Аватар 2» полностью выкупили VIP-зал с билетами от 1500 рублей

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw
    Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw

19 января в кинотеатрах Краснодара начнут показывать «Аватар: Путь воды»

На сеанс 21 января в 18:00 в VIP-зале кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» выкупили все билеты. Это при том, что их стоимость от 1500 до 2500 рублей. 

  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru

Больше половины мест на первый прокатный уикенд уже продано и в обычные, а также IMAX-залы. Стоимость билетов в них от 340 до 500 рублей соответственно. Ожидаемо наибольшей популярностью пользуются вечерние сеансы. Однако на утренние и дневные показы в выходные тоже есть спрос.

  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
  • © Скриншот с сайта kinomonitor.ru
    © Скриншот с сайта kinomonitor.ru

Напомним, фантастическую ленту Джеймса Кэмерона в 2D и 3D-форматах демонстрируют в кинотеатрах Краснодара «Монитор СБС» (улица Уральская, 79/1), «Монитор на Красной Площади» (улица Дзержинского, 100) и «Монитор Сити de Luxe» (улица Индустриальная, 2) как предсеансовое обслуживание перед анимационной короткометражкой «Дубак».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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В Краснодаре на «Аватар 2» полностью выкупили VIP-зал с билетами от 1500 рублей
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