В Краснодаре на «Аватар 2» полностью выкупили VIP-зал с билетами от 1500 рублей
19 января в кинотеатрах Краснодара начнут показывать «Аватар: Путь воды»
На сеанс 21 января в 18:00 в VIP-зале кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» выкупили все билеты. Это при том, что их стоимость от 1500 до 2500 рублей.
Больше половины мест на первый прокатный уикенд уже продано и в обычные, а также IMAX-залы. Стоимость билетов в них от 340 до 500 рублей соответственно. Ожидаемо наибольшей популярностью пользуются вечерние сеансы. Однако на утренние и дневные показы в выходные тоже есть спрос.
Напомним, фантастическую ленту Джеймса Кэмерона в 2D и 3D-форматах демонстрируют в кинотеатрах Краснодара «Монитор СБС» (улица Уральская, 79/1), «Монитор на Красной Площади» (улица Дзержинского, 100) и «Монитор Сити de Luxe» (улица Индустриальная, 2) как предсеансовое обслуживание перед анимационной короткометражкой «Дубак».