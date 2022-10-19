В Крыму обломки сбитого беспилотника упали во двор жилого дома

Утром 19 октября в Севастополе сработала система ПВО. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Позже Развожаев уточнил, что часть обломков беспилотника упала на жилую постройку в частном секторе в одном из садовых товариществ на северной стороне Севастополя. По информации МЧС было небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

О еще одном сбитом беспилотнике сообщили в соцсетях. В телеграм-канале «ЧП Крым» написали, что он упал в огород одного из домов в селе Ивановка, неподалеку от города Саки.

Советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что утром 19 октября беспилотники сбили в Севатополе и Крыму, но где именно — не уточнил. «Коммерсант» со ссылкой на Совет министров республики сообщил, что беспилотник упал в Ивановке около 7:30. Пострадавших нет, на месте работают чрезвычайные службы и полиция.

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