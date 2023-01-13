Стало известно, когда и где в Краснодаре покажут «Аватар 2»

Один из самых ожидаемых фильмов года можно будет посмотреть с 19 января в 3D-формате в «Монитор СБС» (улица Уральская, 79/1), «Монитор на Красной Площади» (улица Дзержинского, 100) и «Монитор Сити de Luxe» (улица Индустриальная, 2).

Официально показ нового «Аватара» — всего лишь предсеансовое обслуживание перед анимационным короткометражным фильмом «Дубак». Это 6-минутный мультик о приключениях лесных животных, спасающихся от сильных морозов.

Сеансов во всех кинотеатрах много. Билеты в зале IMAX от 500 рублей, в обычных кинозалах — от 350 рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, где в Краснодарском крае и Адыгее можно посмотреть «Аватар 2». В списке были Сочи, Славянск-на-Кубани, Ейск, Апшеронск, Армавир, Майкоп.