Стало известно, когда и где в Краснодаре покажут «Аватар 2»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw
    Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw

Краснодарские кинотеатры анонсировали выход на большие экраны американского фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

Один из самых ожидаемых фильмов года можно будет посмотреть с 19 января в 3D-формате в «Монитор СБС» (улица Уральская, 79/1), «Монитор на Красной Площади» (улица Дзержинского, 100) и «Монитор Сити de Luxe» (улица Индустриальная, 2).

Официально показ нового «Аватара» — всего лишь предсеансовое обслуживание перед анимационным короткометражным фильмом «Дубак». Это 6-минутный мультик о приключениях лесных животных, спасающихся от сильных морозов.

Сеансов во всех кинотеатрах много. Билеты в зале IMAX от 500 рублей, в обычных кинозалах — от 350 рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, где в Краснодарском крае и Адыгее можно посмотреть «Аватар 2». В списке были Сочи, Славянск-на-Кубани, Ейск, Апшеронск, Армавир, Майкоп.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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