В Ростовской области приостановили мобилизацию
Администрация Ростовской области заявила о приостановлении частичной мобилизации
Об этом в своём телеграм-канале 28 сентября заявил глава региона Василий Голубев. Это не означает, что мобилизовать граждан перестанут. Как только призванные пройдут обучение и уедут в зону СВО, повестки продолжат вручать.
По словам Голубева, сейчас область занимается обеспечением солдат всем необходимым — обмундированием, медикаментами, транспортом, продовольствием. Также накануне глава решил выплатить из региональной казны по 150 тыс. рублей всем жителям области, призванным в рамках частичной мобилизации.
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Губернатор добавил, что ему сообщили о нехватке кроватей в одной из воинских частей. Спустя некоторое время недостающие койки и постельные принадлежности туда доставили.
Как писали Юга.ру, Адыгея выполнила план по мобилизации. Из солдат сформировали три команды, одну из них отправят сразу в зону СВО.