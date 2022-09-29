В Ростовской области приостановили мобилизацию

Об этом в своём телеграм-канале 28 сентября заявил глава региона Василий Голубев. Это не означает, что мобилизовать граждан перестанут. Как только призванные пройдут обучение и уедут в зону СВО, повестки продолжат вручать.

По словам Голубева, сейчас область занимается обеспечением солдат всем необходимым — обмундированием, медикаментами, транспортом, продовольствием. Также накануне глава решил выплатить из региональной казны по 150 тыс. рублей всем жителям области, призванным в рамках частичной мобилизации.