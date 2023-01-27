23 января краснодарский фонд «Поколение» совместно с социальным проектом «Доброе швейное дело» раздавал гуманитарную помощь украинским беженцам — еду, предметы первой необходимости и спальный набор (подушка, плед, наволочка, простыня, пододеяльник). Люди покинули свои дома и переехали в РФ из-за непрекращающихся боевых действий. За наборами пришли человек десять — все женщины и один мужчина. Они стояли в очереди у неприметной двери здания в районе Сенного рынка: рядом по улице Будённого проезжают машины. На выдачу гумпомощи пригласили и телевидение. В результате журналистов и персонала фонда оказалось больше, чем его подопечных. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова поговорила с некоторыми из мигрантов и рассказывает их истории. Предыстория. Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля 2022-го, накануне объявления спецоперации в Украине. Беженцев принимали в Ростовской области. Кубанских бюджетников просили делиться с ними зарплатой. В апреле РФ увеличила финансирование на единоразовые выплаты беженцам из ДНР и ЛНР. В августе Путин обещал деньги переселенцам с территорий СВО и Украины.



Миграция из зон боевых действий усилилась осенью, когда РФ провела референдумы по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В октябре Путин объявил в них «военное положение». Оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением <…> жилых помещений». В декабре администрация Краснодарского края пообещала выделить 1,3 млрд рублей на размещение и питание беженцев. На человека рассчитывают по 1800 рублей в сутки. «Нам никто тут ничего не оплачивает, всё за свои средства» Ирина приехала из Херсона с мужем и ребёнком полтора месяца назад. Живут на съемной квартире, оформляют документы. «Сложно всё, конечно. Не так просто, как хотелось бы. Официально я ещё работаю. Пока нас не уволили, мы никуда не будем устраиваться. Я числюсь в Херсоне как сотрудник школы. По документам просто временно не выполняем свои обязанности. Не могу устроиться на другую работу и подставить директора», — делится Ирина. Семья старается войти в положение руководства. Супруг работал в Херсоне, сейчас просто перешёл на удалёнку. «Нам никто тут ничего не оплачивает, всё за свои средства. Без них мы бы тут просто не выжили. Всё стоит денег — жильё, еда. Если бы мы приехали без денег, мы бы уже крысами стали», — продолжает Ирина. По словам девушки, она с семьёй не собиралась покидать Херсон, эвакуировались вынужденно.

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«Так сложились обстоятельства. Жильё пока не пострадало, [СВО] же ещё не закончилась. Никто не гарантирует его целостности в будущем. За квартирой смотрят соседи, другого выхода у нас не было. И на том спасибо, что было кому оставить ключи. Есть те, кто даже не может их передать», — добавила собеседница. Ирина ещё не знает, где они в итоге останутся. Говорит, зависит от ситуации — ведь они впервые с таким столкнулись.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

О фонде «Поколение» Благотворительный фонд социальной поддержки в 2017 году основала Галина Головченко — депутат Законодательного собрания Краснодарского края и член «Единой России». Фонд помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: старикам, детям с особенностями развития и детям из многодетных семей. С начала спецоперации в Украине фонд закупает гуманитарные наборы для беженцев. С сентября фонд использует для этого средства президентского гранта. Гумпомощь выдают каждую неделю по вторникам и средам. Чтобы получить её, надо предоставить украинский паспорт или паспорт РФ с украинской пропиской. Набор дают каждому взрослому члену семьи. В списках фонда сейчас более тысячи человек, получающих гумпомощь. По словам представителя фонда, чаще всего люди узнают о возможности получить помощь из соцсетей. Также «Поколение» взаимодействует с различными группами в мессенджерах, пабликами и каналами, где беженцы делятся информацией о жизни в Краснодаре. Ещё фонд проводит психологические консультации для взрослых и мастер-классы для детей по рисованию, вокалу, декоративно-прикладному искусству. Записаться можно по телефону 8-800-222-42-56. «Осталось ли целым наше жильё — неизвестно» Анна приехала в Краснодар с мужем и двумя детьми из Купянска Харьковской области в начале сентября 2022 года. Эвакуация была вынужденной — «там как стреляли, так до сих пор и продолжают». По словам девушки, под ударом и обычные дома, и инфраструктура. «Там уже нет ни больниц, ни школ — ничего уже нет. Население практически всё уехало, остались только пенсионеры и те, у кого нет возможности покинуть дома. Мы убегали в чём были. С собой взяли только паспорта и свидетельства о рождении детей», — рассказала беженка.

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С сентября Анна с семьёй занимаются оформлением документов. Поскольку уезжали в спешке, не всё успели взять. Так, в Харьковской области осталось свидетельство о браке. Без него Анне не могут сделать паспорт гражданина РФ. Из Харьковской области его отправить просто некому, потому что там нет никакой связи. «Люди выезжают за несколько километров, чтобы позвонить и хоть как-то связаться с близкими. Никакой альтернативы нам не предлагают. Временное убежище мы сделали, а гражданство России нет. Без него на официальную работу не берут. Трудовых и дипломов об образовании тоже нет. Без бумажки ты здесь никто», — объяснила Анна.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Семья снимает квартиру за свой счёт. Работают, точнее, подрабатывают супруги неофициально. В Краснодаре у Анны есть родственники по отцовской линии, поэтому и приехали сюда. Девушка была здесь, будучи совсем маленькой, город не помнит. «Краснодар мне нравится. Большой, колоритный, красочный. Видно, что есть трудоустройство, что люди зарабатывают», — добавила Анна. На вопрос, планируют ли они вернуться в Харьковскую область, отвечает, что «возвращаться толком некуда».

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