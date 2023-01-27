«Без бумажки ты здесь никто». Что говорят беженцы из Украины, переехавшие в Краснодар
23 января краснодарский фонд «Поколение» совместно с социальным проектом «Доброе швейное дело» раздавал гуманитарную помощь украинским беженцам — еду, предметы первой необходимости и спальный набор (подушка, плед, наволочка, простыня, пододеяльник). Люди покинули свои дома и переехали в РФ из-за непрекращающихся боевых действий.
За наборами пришли человек десять — все женщины и один мужчина. Они стояли в очереди у неприметной двери здания в районе Сенного рынка: рядом по улице Будённого проезжают машины. На выдачу гумпомощи пригласили и телевидение. В результате журналистов и персонала фонда оказалось больше, чем его подопечных.
Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова поговорила с некоторыми из мигрантов и рассказывает их истории.
Предыстория. Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля 2022-го, накануне объявления спецоперации в Украине. Беженцев принимали в Ростовской области. Кубанских бюджетников просили делиться с ними зарплатой. В апреле РФ увеличила финансирование на единоразовые выплаты беженцам из ДНР и ЛНР. В августе Путин обещал деньги переселенцам с территорий СВО и Украины.
Миграция из зон боевых действий усилилась осенью, когда РФ провела референдумы по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В октябре Путин объявил в них «военное положение». Оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением <…> жилых помещений». В декабре администрация Краснодарского края пообещала выделить 1,3 млрд рублей на размещение и питание беженцев. На человека рассчитывают по 1800 рублей в сутки.
«Нам никто тут ничего не оплачивает, всё за свои средства»
Ирина приехала из Херсона с мужем и ребёнком полтора месяца назад. Живут на съемной квартире, оформляют документы.
«Сложно всё, конечно. Не так просто, как хотелось бы. Официально я ещё работаю. Пока нас не уволили, мы никуда не будем устраиваться. Я числюсь в Херсоне как сотрудник школы. По документам просто временно не выполняем свои обязанности. Не могу устроиться на другую работу и подставить директора», — делится Ирина.
Семья старается войти в положение руководства. Супруг работал в Херсоне, сейчас просто перешёл на удалёнку.
«Нам никто тут ничего не оплачивает, всё за свои средства. Без них мы бы тут просто не выжили. Всё стоит денег — жильё, еда. Если бы мы приехали без денег, мы бы уже крысами стали», — продолжает Ирина.
По словам девушки, она с семьёй не собиралась покидать Херсон, эвакуировались вынужденно.
«Был мордобой — у старушек нервы не выдержали»:
«Так сложились обстоятельства. Жильё пока не пострадало, [СВО] же ещё не закончилась. Никто не гарантирует его целостности в будущем. За квартирой смотрят соседи, другого выхода у нас не было. И на том спасибо, что было кому оставить ключи. Есть те, кто даже не может их передать», — добавила собеседница.
Ирина ещё не знает, где они в итоге останутся. Говорит, зависит от ситуации — ведь они впервые с таким столкнулись.
О фонде «Поколение»
Благотворительный фонд социальной поддержки в 2017 году основала Галина Головченко — депутат Законодательного собрания Краснодарского края и член «Единой России». Фонд помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: старикам, детям с особенностями развития и детям из многодетных семей.
С начала спецоперации в Украине фонд закупает гуманитарные наборы для беженцев. С сентября фонд использует для этого средства президентского гранта.
Гумпомощь выдают каждую неделю по вторникам и средам. Чтобы получить её, надо предоставить украинский паспорт или паспорт РФ с украинской пропиской. Набор дают каждому взрослому члену семьи. В списках фонда сейчас более тысячи человек, получающих гумпомощь.
По словам представителя фонда, чаще всего люди узнают о возможности получить помощь из соцсетей. Также «Поколение» взаимодействует с различными группами в мессенджерах, пабликами и каналами, где беженцы делятся информацией о жизни в Краснодаре.
Ещё фонд проводит психологические консультации для взрослых и мастер-классы для детей по рисованию, вокалу, декоративно-прикладному искусству. Записаться можно по телефону 8-800-222-42-56.
«Осталось ли целым наше жильё — неизвестно»
Анна приехала в Краснодар с мужем и двумя детьми из Купянска Харьковской области в начале сентября 2022 года. Эвакуация была вынужденной — «там как стреляли, так до сих пор и продолжают». По словам девушки, под ударом и обычные дома, и инфраструктура.
«Там уже нет ни больниц, ни школ — ничего уже нет. Население практически всё уехало, остались только пенсионеры и те, у кого нет возможности покинуть дома. Мы убегали в чём были. С собой взяли только паспорта и свидетельства о рождении детей», — рассказала беженка.
«Последствия будем расхлебывать еще долго»:
С сентября Анна с семьёй занимаются оформлением документов. Поскольку уезжали в спешке, не всё успели взять. Так, в Харьковской области осталось свидетельство о браке. Без него Анне не могут сделать паспорт гражданина РФ. Из Харьковской области его отправить просто некому, потому что там нет никакой связи.
«Люди выезжают за несколько километров, чтобы позвонить и хоть как-то связаться с близкими. Никакой альтернативы нам не предлагают. Временное убежище мы сделали, а гражданство России нет. Без него на официальную работу не берут. Трудовых и дипломов об образовании тоже нет. Без бумажки ты здесь никто», — объяснила Анна.
Семья снимает квартиру за свой счёт. Работают, точнее, подрабатывают супруги неофициально.
В Краснодаре у Анны есть родственники по отцовской линии, поэтому и приехали сюда. Девушка была здесь, будучи совсем маленькой, город не помнит.
«Краснодар мне нравится. Большой, колоритный, красочный. Видно, что есть трудоустройство, что люди зарабатывают», — добавила Анна.
На вопрос, планируют ли они вернуться в Харьковскую область, отвечает, что «возвращаться толком некуда».
«Одновременно с колонизацией Марса у нас люди два месяца пьют из луж и сидят в бомбоубежищах»:
«Заболел ребёнок или ты — обратиться некуда, нет больниц. Надо ехать за десятки километров. Куда возвращаться? Осталось ли целым наше жильё — неизвестно, ведь там до сих пор воюют», — рассказала Анна.
По её словам, семья полтора месяца сидела в подвале, потому что дети боялись выходить. Старшего ребёнка Анне удалось устроить в школу в Краснодаре, младшего в садик — нет.
«Нет условий для жизни, всё вокруг гремит, постоянно откуда-то что-то прилетает»
Наталья приехала с мужем и двумя сыновьями из Луганской области в декабре. В Краснодаре у женщины есть родственники, к которым можно обратиться за помощью. Документы уже начали оформлять, их обещают сделать за полтора-два месяца. Семья Натальи, в отличие от Анны, успела собрать вещи.
«Можно было ещё немного подождать. Но не хотелось, чтобы прямо к нам что-то прилетело. У нас там есть больница, но она больше для военнослужащих. Хирургическое отделение полностью для них», — рассказала Наталья.
По словам Натальи, на одних подработках платят, на других нет. Её супруг два дня отработал — ничего, в другом месте хоть какие-то деньги дали.
Что касается помощи от региона и государства, то семья Натальи получает продуктовые наборы от «Поколения». Кроме того, была единовременная выплата по 10 тыс. рублей на человека. Также женщина оформляла на детей по 4 тыс. рублей.
«У нас был вполне нормальный дом, всем обставленный. Но нет условий для жизни, всё вокруг гремит, постоянно откуда-то что-то прилетает. Куда возвращаться нам? Вы бы видели, как дети реагируют, когда видят и слышат, как самолёт летит. Младший ещё не соображает, а старший начинает прижиматься ко мне от страха», — рассказала Наталья.
В школу ребёнка ей удалось устроить, а вот в садик — нет.
«Даже у местных с этим проблемы», — объяснила Наталья.
До бегства женщина ни разу не была в Краснодаре. Она отмечает, что районы в городе разные, где-то лучше, где-то хуже. Люди ей показались приветливыми.
«Главное, чтобы был мир», — подытожила Наталья.