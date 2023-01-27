«Без бумажки ты здесь никто». Что говорят беженцы из Украины, переехавшие в Краснодар

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фотография предоставлена краснодарским фондом «Поколение»
    © Фотография предоставлена краснодарским фондом «Поколение»

23 января краснодарский фонд «Поколение» совместно с социальным проектом «Доброе швейное дело» раздавал гуманитарную помощь украинским беженцам — еду, предметы первой необходимости и спальный набор (подушка, плед, наволочка, простыня, пододеяльник). Люди покинули свои дома и переехали в РФ из-за непрекращающихся боевых действий.

За наборами пришли человек десять — все женщины и один мужчина. Они стояли в очереди у неприметной двери здания в районе Сенного рынка: рядом по улице Будённого проезжают машины. На выдачу гумпомощи пригласили и телевидение. В результате журналистов и персонала фонда оказалось больше, чем его подопечных.

Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова поговорила с некоторыми из мигрантов и рассказывает их истории.

Предыстория. Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля 2022-го, накануне объявления спецоперации в Украине. Беженцев принимали в Ростовской области. Кубанских бюджетников просили делиться с ними зарплатой. В апреле РФ увеличила финансирование на единоразовые выплаты беженцам из ДНР и ЛНР. В августе Путин обещал деньги переселенцам с территорий СВО и Украины.

Миграция из зон боевых действий усилилась осенью, когда РФ провела референдумы по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В октябре Путин объявил в них «военное положение». Оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением <…> жилых помещений». В декабре администрация Краснодарского края пообещала выделить 1,3 млрд рублей на размещение и питание беженцев. На человека рассчитывают по 1800 рублей в сутки.

«Нам никто тут ничего не оплачивает, всё за свои средства»

Ирина приехала из Херсона с мужем и ребёнком полтора месяца назад. Живут на съемной квартире, оформляют документы.

«Сложно всё, конечно. Не так просто, как хотелось бы. Официально я ещё работаю. Пока нас не уволили, мы никуда не будем устраиваться. Я числюсь в Херсоне как сотрудник школы. По документам просто временно не выполняем свои обязанности. Не могу устроиться на другую работу и подставить директора», — делится Ирина.

Семья старается войти в положение руководства. Супруг работал в Херсоне, сейчас просто перешёл на удалёнку.

«Нам никто тут ничего не оплачивает, всё за свои средства. Без них мы бы тут просто не выжили. Всё стоит денег жильё, еда. Если бы мы приехали без денег, мы бы уже крысами стали», — продолжает Ирина.

По словам девушки, она с семьёй не собиралась покидать Херсон, эвакуировались вынужденно.

«Был мордобой — у старушек нервы не выдержали»:

«Так сложились обстоятельства. Жильё пока не пострадало, [СВО] же ещё не закончилась. Никто не гарантирует его целостности в будущем. За квартирой смотрят соседи, другого выхода у нас не было. И на том спасибо, что было кому оставить ключи. Есть те, кто даже не может их передать», — добавила собеседница.

Ирина ещё не знает, где они в итоге останутся. Говорит, зависит от ситуации — ведь они впервые с таким столкнулись.

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

О фонде «Поколение»

Благотворительный фонд социальной поддержки в 2017 году основала Галина Головченко — депутат Законодательного собрания Краснодарского края и член «Единой России». Фонд помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: старикам, детям с особенностями развития и детям из многодетных семей.

С начала спецоперации в Украине фонд закупает гуманитарные наборы для беженцев. С сентября фонд использует для этого средства президентского гранта.  

Гумпомощь выдают каждую неделю по вторникам и средам. Чтобы получить её, надо предоставить украинский паспорт или паспорт РФ с украинской пропиской. Набор дают каждому взрослому члену семьи. В списках фонда сейчас более тысячи человек, получающих гумпомощь. 

По словам представителя фонда, чаще всего люди узнают о возможности получить помощь из соцсетей. Также «Поколение» взаимодействует с различными группами в мессенджерах, пабликами и каналами, где беженцы делятся информацией о жизни в Краснодаре.

Ещё фонд проводит психологические консультации для взрослых и мастер-классы для детей по рисованию, вокалу, декоративно-прикладному искусству. Записаться можно по телефону 8-800-222-42-56.

«Осталось ли целым наше жильё — неизвестно»

Анна приехала в Краснодар с мужем и двумя детьми из Купянска Харьковской области в начале сентября 2022 года. Эвакуация была вынужденной — «там как стреляли, так до сих пор и продолжают». По словам девушки, под ударом и обычные дома, и инфраструктура.

«Там уже нет ни больниц, ни школ ничего уже нет. Население практически всё уехало, остались только пенсионеры и те, у кого нет возможности покинуть дома. Мы убегали в чём были. С собой взяли только паспорта и свидетельства о рождении детей», — рассказала беженка.

«Последствия будем расхлебывать еще долго»:

С сентября Анна с семьёй занимаются оформлением документов. Поскольку уезжали в спешке, не всё успели взять. Так, в Харьковской области осталось свидетельство о браке. Без него Анне не могут сделать паспорт гражданина РФ. Из Харьковской области его отправить просто некому, потому что там нет никакой связи.

«Люди выезжают за несколько километров, чтобы позвонить и хоть как-то связаться с близкими. Никакой альтернативы нам не предлагают. Временное убежище мы сделали, а гражданство России нет. Без него на официальную работу не берут. Трудовых и дипломов об образовании тоже нет. Без бумажки ты здесь никто», — объяснила Анна.

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Семья снимает квартиру за свой счёт. Работают, точнее, подрабатывают супруги неофициально.

В Краснодаре у Анны есть родственники по отцовской линии, поэтому и приехали сюда. Девушка была здесь, будучи совсем маленькой, город не помнит.

«Краснодар мне нравится. Большой, колоритный, красочный. Видно, что есть трудоустройство, что люди зарабатывают», — добавила Анна.

На вопрос, планируют ли они вернуться в Харьковскую область, отвечает, что «возвращаться толком некуда».

«Одновременно с колонизацией Марса у нас люди два месяца пьют из луж и сидят в бомбоубежищах»:

«Заболел ребёнок или ты обратиться некуда, нет больниц. Надо ехать за десятки километров. Куда возвращаться? Осталось ли целым наше жильё неизвестно, ведь там до сих пор воюют», — рассказала Анна.

По её словам, семья полтора месяца сидела в подвале, потому что дети боялись выходить. Старшего ребёнка Анне удалось устроить в школу в Краснодаре, младшего в садик — нет. 

«Нет условий для жизни, всё вокруг гремит, постоянно откуда-то что-то прилетает»

Наталья приехала с мужем и двумя сыновьями из Луганской области в декабре. В Краснодаре у женщины есть родственники, к которым можно обратиться за помощью. Документы уже начали оформлять, их обещают сделать за полтора-два месяца. Семья Натальи, в отличие от Анны, успела собрать вещи.

«Можно было ещё немного подождать. Но не хотелось, чтобы прямо к нам что-то прилетело. У нас там есть больница, но она больше для военнослужащих. Хирургическое отделение полностью для них», — рассказала Наталья.  

По словам Натальи, на одних подработках платят, на других нет. Её супруг два дня отработал — ничего, в другом месте хоть какие-то деньги дали.

Что касается помощи от региона и государства, то семья Натальи получает продуктовые наборы от «Поколения». Кроме того, была единовременная выплата по 10 тыс. рублей на человека. Также женщина оформляла на детей по 4 тыс. рублей.

«У нас был вполне нормальный дом, всем обставленный. Но нет условий для жизни, всё вокруг гремит, постоянно откуда-то что-то прилетает. Куда возвращаться нам? Вы бы видели, как дети реагируют, когда видят и слышат, как самолёт летит. Младший ещё не соображает, а старший начинает прижиматься ко мне от страха», — рассказала Наталья.

В школу ребёнка ей удалось устроить, а вот в садик — нет. 

«Даже у местных с этим проблемы», — объяснила Наталья.

До бегства женщина ни разу не была в Краснодаре. Она отмечает, что районы в городе разные, где-то лучше, где-то хуже. Люди ей показались приветливыми.

«Главное, чтобы был мир», — подытожила Наталья.

«Единая Россия» Беженцы Благотворительность Дети ЗСК Мигранты Семья Украина Харьковская область Херсонская область

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