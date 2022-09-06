«Как будто нет санкций». Предзаказать новую модель смартфона Apple предлагают за 50 тысяч рублей
7 сентября Apple представит iPhone 14 на традиционной презентации. Выясняем, как в России готовятся к продажам в год, когда официальные поставки запрещены, привезут ли смартфоны в Краснодарский край, а главное — сколько они теперь будут стоить.
После начала специальной военной операции России в Украине компания Apple прекратила поставки своей техники в Россию, а официальные магазины ненадолго закрыли. Позже чиновники заявили о введении «параллельного импорта». Теперь иностранные товары планируют ввозить без согласия правообладателя. Российские продавцы уверены, что благодаря этому скоро смогут представить потребителям новые iPhone, и готовятся к презентации техники.
Приедет ли iPhone 14 в Краснодарский край?
Судя по всему — да. Первым крупным ритейлером, который отреагировал на спрос, стала сеть «М.Видео». На сайте предлагают предзаказать смартфон по цене 50 тыс. рублей и доплатить недостающую часть суммы в любом розничном магазине, когда компания наладит поставки техники в Россию. Оформить сертификат можно до 8 сентября. При этом технические характеристики, внешний вид моделей и конечная стоимость пока неизвестны. На сайте сети «Эльдорадо», которая входит в ту же торговую группу, аналогичные сертификаты на предзаказ не продают.
А сколько в итоге он будет стоить?
Онлайн-магазин Caviar, который сделал особенностью бренда ручную модификацию популярных смартфонов — украшение их золотом и драгоценными камнями, — открыл предзаказ на iPhone 14 PRO и PRO MAX. И даже указывает цены: от 110 до 120 тыс. рублей. По телефону журналистке Юга.ру рассказали, что фирма ориентировалась на рыночную стоимость при запуске в продажу iPhone 13, так как в Apple обещали обойтись без серьёзного роста.
Это подтверждают источники AppleInsider: по их данным, цена на базовый iPhone 14 без учёта внутренних налогов США и наценок поставщиков составит 799 долларов или 50 тыс. рублей по нынешнему курсу, как и на iPhone 13 год назад. Предполагаемая стоимость более совершенных моделей на старте составит до 1199 долларов или 72 тыс. рублей. Насколько она вырастет после наценок перекупщиков, поставщиков и розничных магазинов в России, предсказать почти невозможно. Источники «Ъ FM» ожидают наценку не менее 10-20%. AppleInsider напоминает об опыте продаж MacBook Air и MacBook Pro 13″: техника, представленная в июне, после параллельного ввоза в Россию подорожала в два раза от американской цены.
Заявки на предзаказ Caviar в принимают без всякой предоплаты. Но тем, кто хочет получить новую модель смартфона первыми в России, предлагают всё же внести половину от указанной стоимости.
«Мы наладили поставки из-за рубежа. Вы 100% получите телефон вовремя, как будто нет санкций», — громко заявляет Caviar.
Когда начнут доставлять смартфоны?
Консультант Caviar уточнил, что магазин рассчитывает на параллельный импорт после начала продаж в США (предположительно, в середине сентября). Значит, технику будут закупать не напрямую у производителя, а у заграничных перекупщиков — именно так схема параллельного импорта позволяет обойтись без разрешения правообладателя на продажу.
Юга.ру обзвонили несколько краснодарских розничных сетей и магазинов, где обычно продают фирменную технику Apple.
Так, в салоне Dr.Apple рассказали, что откроют предзаказ только после презентации iPhone 14 7 сентября, когда будут понятны сроки и цены для российского рынка. Скорее всего, в магазин смартфоны привезут к концу сентября.
В магазине iShop Center, напротив, продавать будут только по факту. О примерных датах поставок и стоимости нового iPhone консультант не знает.
В сети Re:bro тоже обещают рассказать подробности после официального анонса Apple.
Официальный поставщик Apple в России Re:Store работает в обычном режиме, несмотря на весенние закрытия. Ничего о планах на продажу iPhone 14 в магазине не сообщают, так как «ещё неизвестно, что завтра Apple представит на презентации».
В конце августа на агрегаторе объявлений Avito также начали собирать заявки на предзаказ iPhone. 27 августа «Газета.ru» написала, что сервис решил блокировать подобную информацию, чтобы защитить покупателей от возможного мошенничества.
От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»:
Что будет с технической поддержкой айфонов в России?
В Re:bro подтвердили, что ориентированных на российский рынок смартфонов в этот раз ждать не стоит — к нам будут доставлять американские и европейские iPhone посредством параллельного импорта.
Для потребителей это значит, что:
- у смартфона может не быть прошивки на русском языке;
- некоторые приложения будут недоступны в App Store (но, например, Сбербанк подготовил для пользователей ссылку для скачивания приложения на официальном сайте);
- платные сервисы будут недоступны для оплаты.
Пользователи предыдущих айфонов отмечают, что ощутимых изменений на себе после февраля 20022 года не заметили: обновления iOS продолжают выходить, приложения, доступные в России, получается найти на официальных сайтах, некоторые находят даже лазейки для покупок и оплаты подписок.
Каким будет iPhone 14?
Ренат Яшкин в интервью «Ъ FM» отмечает, что спрос на устройства едва ли вырастет: покупательская способность россиян снизилась, а никаких особых новшеств от iPhone 14 не ждут.
РБК со ссылкой на AppleInsider рассказывает, что у базовой модели дисплей, камера и процессор остаются прежними, оперативная память увеличится на 2 ГБ, совсем немного вырастет мощность аккумулятора. Мини-формата устройство в линейке не будет. Профессиональную и более дорогую версию обновят сильнее: в дизайне исчезнет «чёлка» над дисплеем, камеры усовершенствуют, аккумулятор станет значительно мощнее.
Кроме того, 7 сентября Apple может представить и другие новинки: Apple Watch, Air Pods, iPad, Apple TV, HomePod.