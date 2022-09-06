«Как будто нет санкций». Предзаказать новую модель смартфона Apple предлагают за 50 тысяч рублей

7 сентября Apple представит iPhone 14 на традиционной презентации. Выясняем, как в России готовятся к продажам в год, когда официальные поставки запрещены, привезут ли смартфоны в Краснодарский край, а главное — сколько они теперь будут стоить.

После начала специальной военной операции России в Украине компания Apple прекратила поставки своей техники в Россию, а официальные магазины ненадолго закрыли. Позже чиновники заявили о введении «параллельного импорта». Теперь иностранные товары планируют ввозить без согласия правообладателя. Российские продавцы уверены, что благодаря этому скоро смогут представить потребителям новые iPhone, и готовятся к презентации техники.

Приедет ли iPhone 14 в Краснодарский край?

Судя по всему — да. Первым крупным ритейлером, который отреагировал на спрос, стала сеть «М.Видео». На сайте предлагают предзаказать смартфон по цене 50 тыс. рублей и доплатить недостающую часть суммы в любом розничном магазине, когда компания наладит поставки техники в Россию. Оформить сертификат можно до 8 сентября. При этом технические характеристики, внешний вид моделей и конечная стоимость пока неизвестны. На сайте сети «Эльдорадо», которая входит в ту же торговую группу, аналогичные сертификаты на предзаказ не продают.

А сколько в итоге он будет стоить?

Онлайн-магазин Caviar, который сделал особенностью бренда ручную модификацию популярных смартфонов — украшение их золотом и драгоценными камнями, — открыл предзаказ на iPhone 14 PRO и PRO MAX. И даже указывает цены: от 110 до 120 тыс. рублей. По телефону журналистке Юга.ру рассказали, что фирма ориентировалась на рыночную стоимость при запуске в продажу iPhone 13, так как в Apple обещали обойтись без серьёзного роста.

Это подтверждают источники AppleInsider: по их данным, цена на базовый iPhone 14 без учёта внутренних налогов США и наценок поставщиков составит 799 долларов или 50 тыс. рублей по нынешнему курсу, как и на iPhone 13 год назад. Предполагаемая стоимость более совершенных моделей на старте составит до 1199 долларов или 72 тыс. рублей. Насколько она вырастет после наценок перекупщиков, поставщиков и розничных магазинов в России, предсказать почти невозможно. Источники «Ъ FM» ожидают наценку не менее 10-20%. AppleInsider напоминает об опыте продаж MacBook Air и MacBook Pro 13″: техника, представленная в июне, после параллельного ввоза в Россию подорожала в два раза от американской цены .

Заявки на предзаказ Caviar в принимают без всякой предоплаты. Но тем, кто хочет получить новую модель смартфона первыми в России, предлагают всё же внести половину от указанной стоимости.

«Мы наладили поставки из-за рубежа. Вы 100% получите телефон вовремя, как будто нет санкций», — громко заявляет Caviar.

Когда начнут доставлять смартфоны?

Консультант Caviar уточнил, что магазин рассчитывает на параллельный импорт после начала продаж в США (предположительно, в середине сентября). Значит, технику будут закупать не напрямую у производителя, а у заграничных перекупщиков — именно так схема параллельного импорта позволяет обойтись без разрешения правообладателя на продажу.

Юга.ру обзвонили несколько краснодарских розничных сетей и магазинов, где обычно продают фирменную технику Apple.

Так, в салоне Dr.Apple рассказали, что откроют предзаказ только после презентации iPhone 14 7 сентября, когда будут понятны сроки и цены для российского рынка. Скорее всего, в магазин смартфоны привезут к концу сентября.

В магазине iShop Center, напротив, продавать будут только по факту. О примерных датах поставок и стоимости нового iPhone консультант не знает.

В сети Re:bro тоже обещают рассказать подробности после официального анонса Apple.

Официальный поставщик Apple в России Re:Store работает в обычном режиме, несмотря на весенние закрытия. Ничего о планах на продажу iPhone 14 в магазине не сообщают, так как «ещё неизвестно, что завтра Apple представит на презентации» .

В конце августа на агрегаторе объявлений Avito также начали собирать заявки на предзаказ iPhone. 27 августа «Газета.ru» написала, что сервис решил блокировать подобную информацию, чтобы защитить покупателей от возможного мошенничества.