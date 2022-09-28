«Они уже сегодня убывают для выполнения задач в районы СВО». Адыгея выполнила план по мобилизации

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

В республике Адыгея из мобилизованных сформировали три команды. Одну из них отправят сразу в зону СВО

Военный комиссар республики Александр Аверин заявил, что регион выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мы завершили [мобилизационные мероприятия] в том объеме, на который получили задание. Получили три команды, их сформировали полностью и отправили [для подготовки]. Одна команда <…> — бригада материального обеспечения — подавали водителей, они согласно плану боевой подготовки не проходят боевое слаживание, потому что они идут в команды центра подвоза. Поэтому они уже сегодня убывают для выполнения задач в районы СВО», — отметил Аверин.

Другую часть мобилизованных направят на полигоны, чтобы пройти подготовку перед отправкой в зону проведения СВО. По словам военкома Адыгеи, 50 военнообязанным, прибывшим по повесткам, рекомендовали пройти углубленное медобследвоание. Уклоняющихся от мобилизации в регионе не выявили.

Уполномоченный по правам человека в Адыгее Анатолий Осокин отметил, что массовых жалоб и нарушений прав мобилизованных в регионе не зафиксировано. Единичные обращения омбудсмен списал на отсутствие соответствующего опыта.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Адыгее мобилизовали инвалида-колясочника, ветерана МВД. Позже сотрудники военкомата извинились. В Краснодарском крае за сутки ОНФ получил более 200 жалоб от жителей региона о нарушениях в ходе мобилизации.

Армия Частичная мобилизация для СВО

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