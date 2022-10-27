Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике над Балаклавской ТЭС

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник. Загорелся неработающий трансформатор

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграме, что в ночь на 27 октября Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник.

«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал губернатор.

По словам Развожаева, сработали радиолокационные средства и увели беспилотник с траектории. Большого ущерба удалось избежать. 

Он отметил, что пострадавших нет. На электроснабжение Севастополя и полуострова этот инцидент не повлиял. Трансформатор поврежден минимально.

Ранее Юга.ру писали, что в Севастополе сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек. Обломки упали в частном секторе. 

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