Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике над Балаклавской ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграме, что в ночь на 27 октября Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник.

«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал губернатор.

По словам Развожаева, сработали радиолокационные средства и увели беспилотник с траектории. Большого ущерба удалось избежать.

Он отметил, что пострадавших нет. На электроснабжение Севастополя и полуострова этот инцидент не повлиял. Трансформатор поврежден минимально.

Ранее Юга.ру писали, что в Севастополе сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек. Обломки упали в частном секторе.