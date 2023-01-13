В октябре в России создали инициативную группу «Мы рядом». Ее участники пытаются убедить государство изменить закон о мобилизации и защитить от призыва многодетных и отцов детей с инвалидностью. Юга.ру публикуют интервью с основательницей группы Оксаной Сафарян. У обращения сообщества к президенту 12 тыс. просмотров на ютубе. Благодаря «Мы рядом» удалось вернуть шестерых мобилизованных. В одной истории участвовали и Юга.ру: волгоградца Дмитрия Антипина держали в воинской части три месяца, а домой вернули, по его словам, именно после нашей публикации. Юга.ру писали еще о двух многодетных мобилизованных, чьи жены связались с редакцией через «Мы рядом». Военком Дербента не собирается отпускать Акима Заманова без закона о конце мобилизации. Прокуратура Крыма попросила призывную комиссию отменить мобилизацию Александра Анастюка. Близкие мобилизованных и руководители военкоматов, воинских частей и прокуратур ссылались на внутреннюю директиву Генштаба ВС РФ № 315/2/3658 от 4 октября. В ней Генштаб указывал освободить от мобилизации отцов трех детей до 16 лет. Это поддержали в Госдуме, но юристы напомнили, что пока ограничения не закрепили в законе или указе президента, мобилизованные не могут ссылаться ни на депутатов, ни на служебный документ, оспаривая свою мобилизацию в суде или военкомате. 12 января жена мобилизованного симферопольца Ольга Анастюк показала Юга.ру ответ штаба Южного военного округа на просьбу вернуть домой ее мужа. В письме она ссылалась на указания Генштаба об отсрочках от мобилизации. Ей ответили, что порядок предоставления отсрочек имел «исключительно рекомендательный характер, осуществлялся адресно, в индивидуальном порядке». Штаб ЮВО уточнил, что указания Генштаба отменили еще 21 декабря — в день обращения Путина к Минобороны о наращивании военной мощи и модернизации военкоматов. Подробнее об этом читайте здесь. Инициативная группа «Мы рядом» рассчитывала, что указания Генштаба об отсрочках повысят шансы на возвращение отцов домой. Её создательнице Оксане Сафарян — 33, она живет в Москве и воспитывает 9-летнего сына с синдромом Дауна. До создания «Мы рядом» Сафарян работала у муниципального депутата, но совмещать не смогла — активизм занимал много времени.

Оксана Сафарян Фото Гельсу Халитовой

Как появилась ваша инициативная группа? — В октябре Госдума рассматривала поправки в закон о мобилизации, и партия «Единая Россия» проголосовала против. Наши категории остались незащищенными. На меня словно ушат холодной воды вылили. Почему? Как так? Тогда я решила, что нужно что-то делать, что не могу и не хочу оставаться в стороне. В тот вечер я создала группу, объединив усилия родителей. Сейчас в телеграм-чате «Мы рядом» более 2800 человек. Справка. Думский комитет по обороне объяснил блокировку поправок тем, что такие отсрочки якобы уже ввело Минобороны (но они были только рекомендациями, а теперь и вовсе отменены). При этом 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. К началу декабря в вашем сообществе мобилизация коснулась 40 семей с тремя детьми или с детьми-инвалидами. Остальные люди в чате — члены подобных семей из группы риска, чьих мужчин еще не мобилизовали? — Сейчас таких семей уже 75. Да, остальные участники — родители детей-инвалидов, инвалидов с детства и многодетные родители. Они уже третий месяц живут в постоянном стрессе и ожидании.

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Почему важно помочь именно многодетным и семьям с детьми-инвалидами? — Во многих семьях, где воспитывают ребенка-инвалида, инвалида с детства, необходима физическая помощь, детки есть и лежачие тяжелые, которых нужно поднять и отвезти на реабилитацию, в поликлинику. Кто-то сильно болеет, кто-то с умственной отсталостью, не понимает, где он и с кем. Опасен для себя и для общества без присмотра. Кого-то нужно ловить, ребенок не понимает задач, команд. Кто-то агрессивный и матери может быть страшно, что с возрастом она не справится. Жизненных проблем много в таких семьях — им нужны руки папы и помощь именно физическая, не только финансовая.

Семьи с инвалидами и так еле карабкаются в этой жизни, родители и дети — изгои в обществе, эти семьи держатся только за счет друг друга. Оксана Сафарян

Они сильно уязвимы, а без мужей матерям вообще не справиться ни физически, ни морально. О поддержке многодетных семей часто говорил президент: как важно поддерживать демографию и помогать семьям, которые решились на третьего ребенка. А решились они, зная, что папа будет рядом. В многодетных семьях один родитель не может обеспечить достойную жизнь детям. В большинстве таких семей мама не работает, а занимается бытом и воспитанием детей. Справка. В 2021 году в РФ было 1 млн 565 тыс. многодетных семей (данные Госдумы) и 704 тыс. детей-инвалидов (Росстат). Если вернуть отца домой пока не удается, какую еще помощь могут найти близкие мобилизованных в вашем сообществе? — Моральную и информационную поддержку, осознание того, что ты не один. Отстаивание прав в составе группы, привлечение внимания чиновников, СМИ и общественности.

Вы и ваши подопечные не боялись, что просьбу ограничить мобилизацию власть могла расценить как протест? — Нет, не боялись. Мы абсолютно уверены в законности нашей деятельности. Сейчас в Госдуме 18 законопроектов по нашей тематике, что как нельзя подтверждает то, что органы государственной власти РФ нас слышат и стараются нам помочь. Мы просто хотим, чтобы это реализовали максимально быстро с учетом ситуации в обществе. Наша группа не выступает против СВО или действий президента. Мы лишь просим о том, что нужно было еще сделать в 1996 году, когда принимали закон о мобилизации. Сколько людей вы узнали через «Мы рядом»? Что показалось вам общим в их историях? — Я познакомилась с огромным количеством семей. Почти везде были грубые нарушения мобилизации, бездействие директивы на местах, нарушение возврата. Во всех этих историях боль, а еще — доброе сердце. Женщина, чей муж еще в зоне СВО, искренне радуется за ту, чьего мужа смогли отстоять и вернуть. Это по-настоящему сильные духом люди!

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