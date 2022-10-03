Шесть историй краснодарцев, уехавших от мобилизации в другие страны

Для десятков тысяч человек мобилизация стала последней каплей в решении покинуть РФ. Редакции Юга.ру и «Огня» поговорили с шестью людьми, уехавшими из Краснодара. Две истории о переезде в Грузию и по одной — в Армению, Беларусь, Казахстан и Турцию. 5 из 6 собеседников уехали парами, все без детей. Родные и близкие всех опрошенных либо обрадовались их решению покинуть РФ, либо отнеслись с пониманием. Большинство оставили в Краснодаре жилье или ипотеку, машины и технику (компьютеры, акустику, музыкальные инструменты). Троим найти жилье помогли родственники. Почти все респонденты либо остались без работы, либо ищут замену, даже если продолжают работать удаленно компаниях РФ. 4 из 6 имен изменены из-за опасений рассказчиков либо за близких, оставшихся в РФ, либо за свое будущее. Люба Решение покинуть РФ Решили после мобилизации. Сразу позвонили друзьям, за час собрались и уехали. Если бы не весь этот ад, не уехали бы, но мы не готовы убивать на [СВО] людей, которые говорят с нами на одном языке. Не думала, что в 2022 году мир на это способен. Пересечение границы До пробки на КПП «Верхний Ларс» нас довезли, а дальше шли почти 15 км пешком до границы. Переходить ее пешком тогда еще не разрешили, и мы подсели в машину за 15 тыс. рублей с человека. За нами уже просили 20-50 тыс. У пограничников ни одного вопроса к нам не было. Муж служил, но военно-учетная специальность не популярная, и о службе ничего не спрашивали. На грузинской границе тоже без вопросов. Наш путь занял 7 часов от начала пробки до пересечения границы с Грузией. Такси до Тбилиси стоило 3 тыс. с человека. Приветливый водитель угостил колой и раздал Wi-Fi, чтобы мы сразу нашли жилье.

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Планы и заработки Сейчас едем в Стамбул автобусом из Тбилиси. Ехать сутки, билет 4500 с человека. Автобус старенький — не комфортно, но бюджетно. Планируем отойти немного и ехать в Азию. Оставаться в Турции нет смысла: здесь сложнее, чем в Грузии, и с жильем, и в целом. Возможно, мы не сможем вернуться. Но руки не опускаем. Мы много лет работали в туризме, но в нашей сфере найти работу по законам других стран почти невозможно. Атмосфера в Грузии С русофобией не встречались. Все приветливые, главное — вести себя как в гостях и не заводить разговоры о политике . Молодежь русским почти не владеет, но старшие — почти все. Вилена Решение покинуть РФ Беларусь — это из одного ГУЛАГа в другой, но всё лучше, чем ждать, пока в дверь постучат. Уехали 26 сентября, когда заговорили о закрытии выезда мужчинам 28-го. Поняли: либо сейчас двигаемся хоть куда-то, либо можем не выехать никогда. Решили буквально за час, собрались за два. Думали уехать с самого начала [СВО], но покинуть зону комфорта сложно и страшно.

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Уехали на полгода, но если начнут отлавливать россиян, то придется переехать в Казахстан. Слышала, что белорусская милиция проверяет россиян, снимающих посуточно, но в проверенных источниках об этом не читала. Пересечение границы Мы заезжали через Брянск. На таможне без особых вопросов. Сказали, что к родственникам, и нас сразу пропустили. Паспорта глянули бегло, ничего не фиксировали. Заработки Ухудшатся. Муж ремонтировал технику в Краснодаре, и оставил там все инструменты. И чтобы заниматься тем же в Минске легально, ему нужно зарегистрироваться, а сейчас лучше не светиться. Попробуем стабилизировать доход фрилансом. Социализация Будет сложно: я переехала в Краснодар из Беларуси три года назад, а после протестов 2020-го отсюда уехали буквально все мои друзья. Грустно вернуться в пустую страну.

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Условия возвращения в РФ Минимум — прекращение кошмара с мобилизацией. Максимум — изменение политической обстановки в стране. Но не вижу, как способствовать этому в нашей ситуации. По репрессиям Беларусь обгоняет даже РФ, открыто выражать свое мнение тут — сесть моментально. Ну хоть не платим налоги РФ. Денис Решение покинуть РФ Впервые думал уехать 24 февраля. У всех была истерика, и я не исключение, но подождал пару дней и успокоился. Истерия вернулась 21 сентября. Пару дней забивал на новость, старался опять бросить курить, но общественный гул нарастал, уезжало всё больше знакомых, и навязчивая идея бежать пришла с первой сигаретой. Пересечение границы Когда объявили мобилизацию, я был в Сургуте и переехал в Казахстан, небольшой городок Тайынша. Мы с девушкой уехали 25-го, собрав вещи за вечер. 14 часов автобусом до Кургана, 3 часа ожидания и ещё 3 автобусом до Петухово. 6 тыс. рублей на двоих. Из-за сложностей с транспортом на границе дальше поехали электричкой. И она дешевая — 57 рублей до границы РФ и ещё 130 от границы Казахстана с человека. Российские пограничники проверяют все документы сразу при посадке за час. Переживал, когда проверяющий понёс мой потрёпанный паспорт начальнику, но тот занимался другим гражданином, и на меня махнули рукой. Нас ничего не спрашивали, но ребятам рядом пришлось ответить, первый ли раз пересекают границу и везут ли с собой запрещённое.

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Казахстанские пограничники досматривали вещи, просили вывернуть карманы, спрашивали, куда и зачем едем. Отсканировали паспорт переносным компьютером с встроенным сканером и шифровальным устройством, сфотографировали тем же девайсом. Через 5 минут молчания меня из всей толпы спрашивают: «Никогда не были в Казахстане? Точно? Фамилию меняли?» Ответил «нет», мне отдали паспорт, и через 30 минут мы в Петропавловске. Заработки Девушку уволили из-за бегства руководства ее компании в другую страну. У меня ничего не изменилось. Моя средняя для РФ зарплата в Казахстане котируется как нечто крышесносное. Товары здесь дешевле в полтора раза. Когда решили поблагодарить суммой в 10 тыс. рублей владельцев жилья, у них полезли на лоб глаза. Социализация и планы Место новое, но здесь замечательно. Косые заборы частных дворов, коровы жуют цветы в палисадниках, вечерами топим печку. Люди простые и приветливые, но есть и ощущение, будто все хотят, чтобы тебя тут не было. Полагаю, так везде в такой ситуации, стараюсь не придавать значения. По миграционным законам я могу находиться в Казахстане до 90 дней. После мы двинемся, скорее всего, в Кыргызстан — там те же условия. Реакция родных Мои родственники связаны с военной инфраструктурой и относятся к этому крайне строго, поэтому о переезде сказал только маме. Она обрадовалась: через пару дней мобилизации военные приходили по старому адресу прописки, и больше ей не придется просыпаться ночью, переживая за сына, и постоянно думать, что впереди у него — смерть на фронте.

Условия возвращения в РФ Массовые акции протестов, ведущих к [изменению политической ситуации в РФ]. Много думаю о том, способен ли я вернуться и поставить на кон всё ради лучшей жизни для людей в России. Не знаю, но если не вернусь, то буду об этом жалеть. Оксана Решение покинуть РФ Уезжать — это не блажь. Это страшно, больно, грустно и несправедливо. Оставлять семью, любимую кошку и привычную жизнь — не ок. Но отправлять моего русского мужа убивать моего украинского дядю, чтобы защитить всех от НАТО — это последняя капля. Пересечение границы 21 сентября мы взяли билеты в Ереван на ближайший прямой рейс по доступной цене 28 сентября. Контроль в аэропорту был муторный, но лояльный. Мы уезжали налегке, с легендой о медовом месяце и с обратными билетами (их не покупали, а забронировали на специальном сайте для туроператоров). Женщина на погранконтроле спросила о дате покупки билета и целях поездки. При нас только одного парня куда-то увели люди в форме. Поиск жилья Квартиру забронировали на booking.com посуточно за адские деньги. Хозяин несколько раз уточнял, приедем ли мы, а то на квартиру уже очередь, так как в городе коллапс с жильем. Проблемы не только у мигрантов: одна женщина предложила выселить своих местных жильцов, чтобы поселить нас вдвое дороже. Мы отказались. Сейчас ищем квартиру с оплатой помесячно, цены высокие — $1-2 тыс. Многие знакомые живут по 5-10 человек в квартире.

Мусор на российско-грузинской границе © Фото Катерины Данильян

Атмосфера в Ереване В Ереване дружелюбно и красиво, но военные настроения тоже есть: пункты приема гуманитарной помощи, на улице денег просила женщина, чей муж погиб в Нагорном Карабахе. Анна Решение покинуть РФ Хотели уехать в марте, когда на панике уезжали все. Купили авиабилет в Армению, я сильно переживала за универ, где оставалось 3 месяца из 6 лет. Но «к счастью» тогда все рейсы отменяли, и наш тоже. Потом мы хотели переехать в Тбилиси, съездили в августе проверить ощущения, понравилось, и решили иногда гонять туда. У нас были авиабилеты в Тбилиси на 7 октября. Но выступил Путин, и мы уехали утром 22 сентября. Пересечение границы Мы выехали из Краснодара во Владикавказ на такси за 18 тыс. рублей, билетов на автобусы и поезда уже не было . Посты проехали легко, таксистка говорила: «Везу своих родственников к ним домой во Владикавказ» (никто не спрашивал, ее инициатива). На автовокзале таксисты уверяли: «Не тратьте время, отоспитесь в гостинице, завтра виднее будет». Один сказал: «Всё равно завтра выйдет приказ не пускать мужчин 18-45 лет». Мы доехали к началу пробки на такси за 900 рублей. Взяли вещи и пошли пешком ~10 км к российскому КПП. Прямо у границы водитель минивэна предложил провезти от границы РФ до Тбилиси за 10 тыс. с человека, мы согласились. Обе границы мы с парнем прошли быстро: 5-6 часов. Поиск жилья В Грузии останемся минимум 6 месяцев. На такой срок сняли жилье — нашла его на следующий день после приезда. Проснулась в тревоге, которая зарядила меня на поиски. Искала по чатам в телеграме. Порой писали, что русским не сдают, причем я уточняла, что мы адыг и дагестанка, но главное — гражданство РФ, а не этничности.

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Заработки У моего парня ничего не меняется, он работает удалённо, деньги с российской карты переводит на грузинскую через «Золотую корону». Но уже ищет другую компанию, переживая, что могут заблокировать карту (из-за военного положения, получения повестки или ещё чего) . Я без работы. В Краснодаре работала на себя, занималась массажем. Сейчас ищу массажные студии, чтобы работать на кого-то. О своём ИП не думаю — боюсь не найти клиентов, помещение и т.д. Расставание с близкими Наши мамы думают, что мы не надолго, а я понимаю, что мы можем никогда или очень долго не увидеться. И у меня бывает ощущение бэд трипа, будто не могу вернуться к реальности и окружению, что остались в Краснодаре. Константин Пересечение границы Решил уехать в Грузию 23 сентября. Билет купил за 12 тыс. рублей на 25 сентября около ДК ЖД. Ехали с семью попутчиками в мини-автобусе. На въезде во Владикавказ образовалась длинная пробка. По встречке в основном ездили ДПС — вели за собой машины в обход пробки. Нашему автобусу предложили доехать на другой машине до российской погранзоны в объезд Владикавказа за 20 тыс. рублей с человека. Трое согласились, но мы не взяли их телефоны и остались без информации от «первопроходцев». Просидели два часа в пробке, машина с заряженными путеводителями вернулась с ценником уже в 15 тыс. Все согласились без раздумий.