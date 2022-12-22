В Ростовской области запретили запускать беспилотники и ограничили выезд для грузовиков

В Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Исключение сделали только для ряда государственных ведомств, сообщил губернатор области Василий Голубев.

Также с 22 декабря ограничили выезд с территории области через автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенский» для грузовиков с грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Запрет не касается спецтранспорта, транспорта, направляющегося в Крым, задействованного в восстановлении новых субъектов РФ, а также автомобилей, перевозящих грузы для создания системы фортификационных сооружений и решения задач СВО.

Въезд в Ростов-на-Дону ограничили для большегрузов грузоподъемностью свыше 12 тонн. Не коснется запрет грузовиков, у которых Ростов конечный пункт назначения.

«Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют. По большегрузам ограничения вводятся, чтобы убрать их транзит через и без того загруженные дороги Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через Весёло-Вознесенку на другие автомобильные пункты пропуска — Матвеево-Курган и Куйбышево. Рассчитываю, что ГИБДД отработает слаженно, чётко отрегулировав транспортные потоки», — прокомментировал Голубев.

Как писали Юга.ру, с 12 декабря в Краснодарском крае действует запрет на полеты гражданских беспилотников. За использование дронов будут выписывать штрафы до 500 тыс.рублей.