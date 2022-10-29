Севастополь атаковали беспилотники. В бухте временно перекрыли рейд

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку дронов в Севастопольской бухте

Ранним утром 29 октября севастопольцев разбудили звуки работы ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что военные корабли отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты.

«В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы на готове», — написал Развожаев.

В официальном аккаунте правительства позже появилось объявление о том, что в Севастопольской бухте «временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах».

Местные СМИ сообщили, что в районе Севастополя в ночь на 29 октября был ликвидирован как минимум один беспилотный летательный аппарат. Официального подтверждения данной информации нет.

27 октября Юга.ру сообщали о сбитом беспилотнике над Балаклавской ТЭС. В результате загорелся неработающий трансформатор. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Ранее ещё одна атака дронов произошла в районе аэропорта Бельбек. Обломки упали в частном секторе.

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