Краснодарский правозащитник Михаил Беньяш* признан иноагентом. Он стал 45-м в этом списке

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Михаил Беньяш © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Михаил Беньяш © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 октября Минюст включил адвоката Михаила Беньяша* в список физлиц-иноагентов

Вечером 28 октября Министерство юстиции России в очередной раз обновило реестр физлиц-иноагентов. В него попали журналисты, телеведущие, руководители СМИ, политологи. В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, также попал краснодарский адвокат Михаил Беньяш*.

В графе о сведениях об иностранных источниках напротив фамилии краснодарского правозащитника указана Украина. В качестве причины включения, как и у остальных участников списка, называется осуществление политической деятельности.

Михаил Беньяш* — известный в Краснодаре адвокат. Он защищает экологов, активистов, участников протестных акций, обвиняемых в дискредитации ВС РФ. Представляет интересы жителей Новороссийска, которые борются против застройки парка многоэтажками. В январе в квартире юриста прошел обыск, напрямую не связанный с его деятельностью. Но полиция тогда изъяла ноутбуки адвоката.

Также Беньяш* ведет телеграм-канал почти на 4 тыс. подписчиков. Он публикует «тексты об адвокатуре, политике и стримы с судов».

Редакция Юга.ру обратилась за комментарием к Михаилу Беньяшу*. Однако на вопросы издания правозащитник пока не ответил.

Наряду со списком физлиц-иноагентов 28 октября увеличилось и число СМИ-иноагентов. В соотвествующий список попал работающий в России зарубежный книжный сервис, а также его руководство.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Минюст России признал иноагентом краснодарский центр современного искусства «Типография»**.

* — Михиал Беньяш признан иноагентом 

** — центр современного искусства «Типография» признан иноагентом  

Михаил Беньяш ЦСИ «Типография» (признан иноагентом)

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Краснодарский правозащитник Михаил Беньяш* признан иноагентом. Он стал 45-м в этом списке
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