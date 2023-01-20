В Краснодаре показывают «Аватар: Путь воды». Что говорят первые зрители

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

«Аватар: Путь воды» — несомненно, самый ожидаемый фильм года, если не десятилетия. Первая часть вышла в 2009 году и стала прорывом в области спецэффектов и графического дизайна. С прокатом второй части в России возникли сложности — с марта 2022 года крупные дистрибьюторы ушли с нашего рынка, тем не менее с 19 января фильм можно посмотреть в Краснодаре на больших экранах. Формально это «предсеансное обслуживание» 6-минутного отечественного мультфильма «Дубак». В купленных онлайн билетах указан именно он, а на сайте кинотеатра премьера имеет двойное название «Аватар: Путь воды / Дубак».

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Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Сюжет прост. Действие происходит спустя примерно 15 лет после событий первой части. Бывший землянин, а ныне вождь клана Оматикайя Джейк Салли живёт на Пандоре с Нейтири и детьми. Начинается новая волна колонизации Пандоры землянами, на'ви всеми силами пытаются защитить свою планету. В какой-то момент Джейк понимает, что ему нужно защитить семью и покинуть лес. В итоге герои оказываются в водном племени Меткайина. За сутки до премьеры поклонники франшизы выкупили примерно 70% мест даже на утренние сеансы в будни. Официальный бюджет «Аватар: Путь воды» составил 350 млн долларов. На данный момент сборы в международном прокате превысили 1,9 млрд долларов. Таким образом, фантастическая лента Джеймса Кэмерона занимает шестое место среди самых кассовых фильмов в истории.



Данные российского проката мы, скорее всего, не узнаем, поскольку он неофициальный. Зато «Чебурашка» уже собрал более 4 млрд, правда, рублей. Четверг, 12:00, зал почти полон зрителями в ожидании фантастического блокбастера. С первых минут становится ясно — Кэмерон не подвёл, картинка невероятно красивая. Режиссёр перенес большую часть действия под воду, и этот дивный мир великолепен. Фильм идёт 3 часа 12 минут, однако визуал и динамика по-настоящему захватывают. Слегка затянутыми могут показаться лишь некоторые сцены в самом конце.

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Перед походом в кино стоит пересмотреть и первую часть — хотя сюжеты обоих фильмов схожи, некоторые отсылки к самому началу истории станут понятнее. Не обошлось здесь без конфликта поколений, а также экологической повестки. Режиссёр смог показать хрупкость природы под натиском промышленного эгоизма людей. Любители кино заменят отсылки и к другим фильмам Кэмерона — «Титаник», «Бездна» и «Чужой». В целом многолетняя работа Кэмерона вызывает смешанные чувства. Обе ленты со сценарной точки зрения имеют минимальные отличия. Думаю, самоповтор — последнее, что ждали от именитого режиссёра. Появились новые персонажи, но зрителю не всегда объясняют, откуда они взялись. Сюжет держится на ключевых героях первой части, даже главный антагонист остался прежним. Если подводить итог, это несомненно качественное, хорошо продуманное и жизнеутверждающее кино. А разве не этого нам сейчас так не хватает? Все зрители, за исключением нескольких самых неусидчивых, честно посмотрели фильм от начала до конца, а вот когда пошли титры, разом поспешили к выходу. Сложно сказать, остался ли кто-то посмотреть «Дубак» и что чувствуют по этому поводу создатели мультфильма. Многие, включая автора, выходили из зала со слезами на глазах.

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге» © https://www.youtube.com/watch?v=6DR1SqPYWCo