В Краснодаре показывают «Аватар: Путь воды». Что говорят первые зрители
«Аватар: Путь воды» — несомненно, самый ожидаемый фильм года, если не десятилетия. Первая часть вышла в 2009 году и стала прорывом в области спецэффектов и графического дизайна.
С прокатом второй части в России возникли сложности — с марта 2022 года крупные дистрибьюторы ушли с нашего рынка, тем не менее с 19 января фильм можно посмотреть в Краснодаре на больших экранах. Формально это «предсеансное обслуживание» 6-минутного отечественного мультфильма «Дубак». В купленных онлайн билетах указан именно он, а на сайте кинотеатра премьера имеет двойное название «Аватар: Путь воды / Дубак».
Сюжет прост. Действие происходит спустя примерно 15 лет после событий первой части. Бывший землянин, а ныне вождь клана Оматикайя Джейк Салли живёт на Пандоре с Нейтири и детьми. Начинается новая волна колонизации Пандоры землянами, на'ви всеми силами пытаются защитить свою планету. В какой-то момент Джейк понимает, что ему нужно защитить семью и покинуть лес. В итоге герои оказываются в водном племени Меткайина.
За сутки до премьеры поклонники франшизы выкупили примерно 70% мест даже на утренние сеансы в будни.
Официальный бюджет «Аватар: Путь воды» составил 350 млн долларов. На данный момент сборы в международном прокате превысили 1,9 млрд долларов. Таким образом, фантастическая лента Джеймса Кэмерона занимает шестое место среди самых кассовых фильмов в истории.
Данные российского проката мы, скорее всего, не узнаем, поскольку он неофициальный. Зато «Чебурашка» уже собрал более 4 млрд, правда, рублей.
Четверг, 12:00, зал почти полон зрителями в ожидании фантастического блокбастера. С первых минут становится ясно — Кэмерон не подвёл, картинка невероятно красивая.
Режиссёр перенес большую часть действия под воду, и этот дивный мир великолепен. Фильм идёт 3 часа 12 минут, однако визуал и динамика по-настоящему захватывают. Слегка затянутыми могут показаться лишь некоторые сцены в самом конце.
Перед походом в кино стоит пересмотреть и первую часть — хотя сюжеты обоих фильмов схожи, некоторые отсылки к самому началу истории станут понятнее. Не обошлось здесь без конфликта поколений, а также экологической повестки. Режиссёр смог показать хрупкость природы под натиском промышленного эгоизма людей. Любители кино заменят отсылки и к другим фильмам Кэмерона — «Титаник», «Бездна» и «Чужой».
В целом многолетняя работа Кэмерона вызывает смешанные чувства. Обе ленты со сценарной точки зрения имеют минимальные отличия. Думаю, самоповтор — последнее, что ждали от именитого режиссёра.
Появились новые персонажи, но зрителю не всегда объясняют, откуда они взялись. Сюжет держится на ключевых героях первой части, даже главный антагонист остался прежним.
Если подводить итог, это несомненно качественное, хорошо продуманное и жизнеутверждающее кино. А разве не этого нам сейчас так не хватает?
Все зрители, за исключением нескольких самых неусидчивых, честно посмотрели фильм от начала до конца, а вот когда пошли титры, разом поспешили к выходу. Сложно сказать, остался ли кто-то посмотреть «Дубак» и что чувствуют по этому поводу создатели мультфильма.
Многие, включая автора, выходили из зала со слезами на глазах.
Заплаканная Ирина назвала «Аватар: Путь воды» потрясающим фильмом. Первую часть не пересматривала заранее, поскольку помнит весь сюжет. По её словам, он незабываем.
«Во второй ленте раскрыты все человеческие факторы. Новый фильм нужно непременно смотреть в кинотеатрах, дома такой эффект не получишь. Я бы с удовольствием насладилась им в формате 3D, но по времени неудобно было», — рассказала Ирина.
Её спутница Нина, утирающая слёзы салфеткой, тоже поделилась впечатлением.
«Ой, я в конце прям рыдала. Хотя и в течение просмотра несколько раз тоже. Мне второй «Аватар» понравился, претензий к нему нет совершенно никаких. Ничем не хуже первой части. И картинка красивая, и смысл понятный и хороший. Что ещё нужно для качественного кино?», — считает Нина.
Антон признался, что ждал второго «Аватара» и надеялся, что в России фильм покажут на большом экране.
«Не вопрос, есть и другие способы его посмотреть, но в кинотеатре — отдельное удовольствие. Сам фильм понравился, но слишком затянутый. Три часа — это перебор. Сидеть в кресле столько времени — не самое приятное занятие. Но виды фильма отрываться не позволяли. Графика хороша», — рассказал он.
Парня удивило количество людей в кинозале.
«Думал, что только у меня отпуск зимой. Но в рабочий день в 12 часов свободных мест в зале не было. В общем, впечатление положительное. Перед фильмом читал отзывы нытиков, что это очередная американская компьютерная «клюква». Решил сходить сам. Не согласен с критиками. Фильм хорош», — заключил Антон.
Анастасия призналась, что с трудом высидела три часа.
«Я столько поз в кресле поменяла, пока титры не увидела. Хотя понимаю, что если бы дома была, то три дня бы смотрела его. Уж очень затянуто, на полчаса точно можно было сократить. Вообще мне кажется, что Кэмерону стоило отдать свою идею и сценарии, например, Netflix, чтобы те сериал сделали. Зачем мучить зрителя таким долгим кино», — рассказала Анастасия.
Как писали Юга.ру, «Аватар: Путь воды» начали показывать в Краснодарском крае и Республике Адыгея ещё на новогодних каникулах. 13 января стало известно, когда и где в Краснодаре покажут долгожданный блокбастер.