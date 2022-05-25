В Краснодаре закрылся магазин техники Apple

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В одном из ТЦ Краснодара закрылся магазин re:Store

В Краснодаре в ТЦ «Красная площадь» закрылся магазин re:Store. Это официальный реселлер техники Apple. О закрытии торговой точки сообщили на официальном сайте магазина.

В головной компании сети Inventive Retail Group (владеет магазинами re:Store) рассказали «Коммерсанту», что магазины временно приостановили работу в Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске и Нижнем Новгороде. По данным издания, закрытие продлится три месяца. За это время компания планирует наладить логистику, а с собственниками помещений договорятся об арендных каникулах. Окончательно закроются только те магазины, с собственниками которых не получится договориться.

По информации другого источника издания, компания хочет наладить параллельный импорт. Но в таком случае Apple может прекратить сотрудничество с сетью после возобновления поставок в Россию.

Напомним, магазины re:Store уже закрывались в Краснодаре в марте. Тогда они не работали сутки. О причинах закрытия не сообщалось.

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