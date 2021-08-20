20 августа список «иностранных агентов» Министерства юстиций РФ пополнился двумя интернет-изданиями и шестью журналистами

Вечером 20 августа на сайте Минюста РФ обновился реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Иностранными агентами признали телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Также в реестр попала редакция «Важных историй»: главный редактор Роман Анин, журналисты Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что «Дождь» неоднократно попадал в поле зрения Комиссии. «В частности, месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите реакция регулятора последовала», — сказал Пискарев. Он также подчеркнул, что российские граждане должны знать, на чьи деньги работают средства массовой информации. По словам Пискарева, это не препятствует свободе слова и помогает людям лучше ориентироваться в информационном пространстве.

Редакция «Важных историй» выпустила заявление в связи с внесением в реестр. В нем журналисты отметили, что с момента основания издания не скрывали регистрации за границей. «Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут», — заявили журналисты в обращении. Юга.ру и другие участники неформального объединения независимых СМИ «Синдикат-100» выражают поддержку коллегам из «Дождя» и «Важных историй».