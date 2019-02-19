Около 300 краснодарских зданий имеют статус памятников архитектуры. Это значит, что каждый из них считается объектом культурного наследия и находится под охраной государства. Некоторые здания находятся в столь плачевном состоянии, что могут исчезнуть в ближайшие годы и даже месяцы. Портал Юга.ру нашел десять самых «убитых» памятников архитектуры Краснодара и узнал про их настоящее и будущее.

«Мавританский дом», Пушкина, 61. Построен в 1910–1912 гг., архитектор Рымаревич-Альтманский

Дом в мавританском стиле, облицованный голубой плиткой, со светлыми чешуйчатыми куполами, когда-то был одним из украшений Екатеринодара. Особняк окружала кованая ажурная ограда, не мешавшая прохожим любоваться произведением архитектуры. В советские годы ограда исчезла, а «мавританский дом» поделили на коммунальные квартиры. Сегодня многоквартирный дом имеет несколько собственников — но у них нет денег, чтобы отремонтировать здание. Остается надежда на то, что дом попадет в программу капитального ремонта жилья. Чиновники утверждают, что такая работа сейчас ведется. Если прецедент случится, то это может стать шансом для других памятников архитектуры. Сейчас в Краснодарском крае объектами культурного наследия являются 116 многоквартирных домов.

Коммунаров, 18. Дом присяжного поверенного В.В. Сербина, 1910 год

Кирпичный дом в стиле эклектики с элементами барокко был построен в 1910 году и принадлежал присяжному поверенному Вячеславу Сербину. Позже в нем проживал екатеринодарский обувной король Г. Сахав с женой и десятком слуг. Последние годы дом находился в запустении и умирал.

В январе прошлого года в интернете появилась информация, что особняк выставлен на продажу за 12 млн рублей. Неизвестно, кто в итоге стал собственником здания, но несколько недель назад в доме начались строительные работы. Однако оказалось, что ведутся они с нарушением закона. «Мы направляем уже завтра, максимум послезавтра, исковое заявление в суд. Потому что добровольно останавливать работы они отказываются. У них разрешения нет, безусловно. Нет проекта реставрации, нет разрешения на проведение работ. Лицензированная организация, я так понимаю, не привлечена к этим работам. Поэтому мы выдали предписание о приостановке работ, но судя по тому, что работы продолжаются, приостанавливать их придется только через суд», — прокомментировал ситуацию порталу Юга.ру руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский.

Кондратенко, 13. Дом архитектора А.П. Косякина, 1906–1910 гг.

Когда-то красивый двухэтажный дом принадлежал главному архитектору города Александру Косякину. В конце 1930-х годов особняк превратили в коммуналку. В 2000-е квартиры выкупил частный собственник, а затем несколько раз дом перепродавали. Все это время никто не занимался ремонтом, а историки и общественники говорили, что собственник просто ждет, когда здание разрушится окончательно — чтобы построить на его месте жилой комплекс или бизнес-центр.

Сейчас продолжаются судебные разбирательства, итогом которых может стать изъятие памятника архитектуры у нынешнего владельца, не соблюдавшего требования по эксплуатации и консервации здания. Теперь дом Косякина будет выставлен на торги или станет собственностью краевой администрации — поскольку на имущество наложен арест и перепродать особняк в очередной раз уже не удастся. По крайней мере, так утверждают чиновники из управления госохраны памятников.

Красноармейская, 97. Дом Кубанской общины сестер милосердия, 1902 год

Дом на углу Красноармейской и Длинной когда-то принадлежал общине сестер милосердия Российского общества Красного Креста. Позже здание приобрел город, и в 1910 году здесь открыли амбулаторию городской больницы. Затем на протяжении долгих лет в здании работала поликлиника.

Удивительно, но разваливающееся на глазах здание находится в собственности города. Краевое управление охраны памятников неоднократно обращалось в мэрию с требованием провести консервацию здания, но, по словам его представителей, раз за разом эти письма оставались без ответа. Руководитель управления Роман Семихатский в беседе с журналистом отметил: он не исключает, что отвечать по этому вопросу чиновникам из муниципалитета придется уже в суде.

Красная, 118А. Дом купца М.М. Лихацкого, 1900–1910 гг.

Больше ста лет назад особняк принадлежал одному из богатейших людей города Марку Лихацкому, сделавшему состояние на торговле лесом и получившему титул потомственного почетного гражданина Екатеринодара. Еще в 1981 году здание было внесено в список памятников истории и культуры, но за долгие годы дом пришел в упадок.

Строительство отеля на улице Красной особенно сильно повлияло на нынешнее состояние памятника. Городская администрация, являющаяся собственником здания, обращалась к застройщику, который поначалу выразил желание стать инвестором и отреставрировать особняк. Но положительному решению сложного вопроса мешает юридический статус дома — по словам Романа Семихатского, инвестор не хочет вкладываться в арендованные площади, а для того чтобы выкупить здание, нужно пройти процедуру торгов, которая носит элемент непредсказуемости. Пока решаются юридические вопросы, столетний особняк продолжает разрушаться.

Красная, 101. Здание женского городского училища, 1890–1900 гг.

Дом на углу Красной и Длинной был построен для женского городского училища еще в конце позапрошлого века. В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В училище преподавали кройку и шитье, устраивали выставки рукоделия. Позже здесь стала работать воскресная школа, где обучались взрослые и дети, не попавшие в обычные учебные заведения из-за нехватки мест. В советские годы здесь размещалась школа, а затем долгое время в здании работал Дом пионеров и школьников. Последние годы огороженное забором здание медленно угасало.

Слухи о том, что на огороженном забором участке земли между Длинной и Пашковской должен был появится многоэтажный бизнес-центр, ходили давно. Шли годы, но забор до сих пор стоит. В последние месяцы ситуация сдвинулась с мертвой точки. На объект зашел инвестор — он даже успел разработать проект реставрации, который в настоящий момент проходит процедуру экспертизы. В управлении по охране памятников ожидают, что после разрешения инвестор начнет реставрировать здание.

Красная, 169. Кинотеатр «Аврора», 1963-1967 гг., архитектор Е. А. Сердюков

Четыре года назад кинотеатр, являющийся символом города, закрыли на ремонт. За несколько лет «реставрации» памятнику был нанесен колоссальный урон. Так плохо, как сейчас, «Аврора» не выглядела еще никогда. В 2017 году на условиях государственно-частного партнерства спасти кинотеатр согласился миллиардер Сергей Галицкий.

В январе 2019 года на встрече с губернатором края бизнесмен подтвердил свои намерения. После того как администрация передаст «Аврору» под управление инвестору, здание будет законсервировано и потребуется еще несколько месяцев на разработку проекта. Обещают, что реставрация пройдет с соблюдением всех законов — внешний облик и исторические размеры здания не изменятся.

Северная, 310. Мельница Киор-оглы, конец XIX века

Мельница, построенная в конце XIX века, принадлежала богатому екатеринодарскому купцу Крикору Киор-оглы, который владел несколькими городскими заводами, пекарнями и пивзаводом. После революции здание продолжили использовать по назначению — здесь располагался трест «Главмука». Последние десятилетия здание на углу Северной и Чкалова стояло бесхозным. Хозяина у него не было на самом деле. Несколько лет продолжались судебные разбирательства по вопросу собственности строения и земельного участка возле него. Суды завершились — на сегодняшний день здание бывшей мельницы является федеральной собственностью. Управление госохраны объектов культурного наследия края направило охранное обязательство в территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю. В документе указано, что проект реставрации здания должен быть разработан до конца 2019 года.

Чапаева, 85. Дом жилой врача С.Г. Михалева, начало XX века

Дом в самом сердце города, расположенный практически на углу Красной и Чапаева, выглядит так, что его нужно срочно спасать. Только не совсем понятно, кто будет это делать. По данным Росреестра, здание не имеет официального собственника. То ли в реестр не ввели информацию, то ли собственник отказался от этого имущества.

К зданию проявляли интерес потенциальные инвесторы, но помимо нерешенного правового статуса дома, многих отпугивает экономический фактор. Оставлять здание одноэтажным невыгодно, а увеличивать этажность памятника архитектуры запрещено законом. Пока, есть большая вероятность, что объект культурного наследия будет, как и дом Косякина, продан с торгов — или же попадет в краевую собственность.

Карасунская, 93. Жилой дом, 1905 год