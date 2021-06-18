В Краснодаре вынесли приговор парню, который оголил ягодицы на памятнике во время митинга

В Краснодаре 18 июня осудили парня, который залез на памятник и оголил ягодицы

Напомним, в январе по всей России прошли митинги в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Один из участников мероприятия — Владимир Егоров — залез на памятник кубанскому казачеству возле здания краевой администрации и обнажил ягодицы. Тогда участники акции назвали его провокатором. Позже в соцсетях опубликовали видео, на котором он извинился за свой поступок, назвав его глупостью.

В отношении Егорова возбудили уголовное дело по п. б ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, совершенное по мотивам политической ненависти, по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе).