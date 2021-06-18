В Краснодаре вынесли приговор парню, который оголил ягодицы на памятнике во время митинга
В Краснодаре 18 июня осудили парня, который залез на памятник и оголил ягодицы
Напомним, в январе по всей России прошли митинги в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Один из участников мероприятия — Владимир Егоров — залез на памятник кубанскому казачеству возле здания краевой администрации и обнажил ягодицы. Тогда участники акции назвали его провокатором. Позже в соцсетях опубликовали видео, на котором он извинился за свой поступок, назвав его глупостью.
В отношении Егорова возбудили уголовное дело по п. б ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, совершенное по мотивам политической ненависти, по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе).
Своими действиями Егоров продемонстрировал явное неуважение к обществу и грубо нарушил общественный порядок, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 18 июня.
«Я это делал из благих побуждений. Может это выглядело как-то не так — всем не объяснить. Не воспринимайте это как гордыню, по крайней мере, я не выслуживаю перед начальством», — сказал Владимир Егоров на заседании суда.
Суду он пояснил, что таким образом выражал себя приемлемым для его философии способом. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.
«Приговор, естественно, будем обжаловать, а пока галопом скачем каждый по своим домам, оставляя дворец правосудия позади, чем самым, надеюсь, мы не проявляем к нему явное неуважение, ибо бежим не ягодицами вперёд», — написал в своем фейсбуке адвокат Егорова Алексей Аванесян.