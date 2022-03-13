Суд Краснодара вынес приговор активисту за пацифистский одиночный пикет
В Краснодаре суд осудил активиста Павла Гамера на 14 суток административного ареста
Напомним, утром 24 февраля ТАСС написал, что президент РФ Владимир Путин сообщил о начале «специальной военной операции». После этого люди в разных городах страны стали выступать за мир, создавать петиции и выходить на улицы. Открытые письма с просьбой остановить операцию направили главе государства медики, учителя, работники сферы киноиндустрии и моды. За мир выступили священники РПЦ.
11 марта в Краснодаре у Александровской арки полицейские задержали активиста Павла Гамера, вышедшего на одиночный пикет с пацифистским плакатом.
12 марта телеграм-канал издания «Протокол» сообщил, что Ленинский районный суд Краснодара осудил активиста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотрудникам полиции). Ему назначили 14 суток административного ареста.
Утром 12 марта:
«Протокол» уточнил, что в постановлении суда указано, что Гамер выкрикивал лозунги, провоцировал конфликт с гражданами, мешал спокойствию и грубо отказывал сотрудникам полиции в требованиях прекратить свои действия. Однако на видео задержания видно, что активист не сопротивлялся сотрудникам полиции.
После задержания активист рассказал журналистам, что его заставили подписать согласие с составленным протоколом. В случае отказа ему угрожали оставить в ОВД на ночь, но после подписания документа Гамера все равно оставили в отделе на ночь до суда.