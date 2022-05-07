Минюст России признал иноагентом краснодарский центр современного искусства «Типография»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 6 мая АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесли в список иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Минюста РФ

6 мая Минюст опубликовал список физических лиц-иноагентов, в который попали репер Алишер Моргенштерн, социолог и публицист Борис Кагарлицкий, общественный деятель Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов.

В реестр СМИ-иноагентов попали бывший юрист ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, политические деятели Леонид Гозман, Владимир Милов, а также правозащитная организация «Апология».

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В реестр НКО-иноагентов Минюст внес краснодарский центр современного искусства «Типография». Организацию основали в 2012 году. В «Типографии» проводили выставки, лекции, кинопоказы, фестивали, презентации. Там работал коворкинг, библиотека и детская лаборатория искусства. На площадке центра запускали проекты по развитию инклюзивной культуры, например, проект «Лаборатория вместе».

7 марта «Типография»* отменила все выставки и публичные мероприятия (на время «специальной военной операции»), а сотрудники остановили работу над всеми проектами, запланированными на 2022 год. Однако там продолжили работу кофейня и коворкинг «Буфет», книжный магазин «Ката», благотворительный магазин «Открыто шоп». В «Типографию» переехал офис благотворительной организации «Открытая среда», которая помогает 170 семьям людей с аутизмом в Краснодарском крае.

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7 мая в телеграм-аккаунте центра появилось первое сообщение с пометкой «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»:

«Да, мы тоже не ожидали увидеть этот текст здесь 7 мая 2022 года, особенно, когда вокруг говорят, что культура вне политики. В сентябре мы собирались отметить 10 лет «Типографии», самоорганизованного, некоммерческого, негосударственного Центра современного искусства, созданного коллективом художников группировкой ЗИП и последовательно поддерживаемого меценатами Краснодара и других городов России. Выставочная программа «Типографии» со дня основания ориентирована на развитие краснодарской художественной среды и сообществ, поддержку и продвижение местных художников, включение локальной художественной среды в общероссийский и международный контекст, а также исследовательские проекты. Думая о проекте к 10-летию, мы хотели обратиться к прошлому и будущему «Типографии» и попробовать ответить на вопрос, какие институции нам нужны».

В посте сообщается, что центр надеется на продолжение работы по созданию открытых ситуаций, в которых возможен диалог и обсуждение актуальных вопросов в Краснодаре».

Один из учредителей центра Евгений Руденко прокомментировал внесение «Типографии» в реестр НКО-иностранных агентов следующими словам:

«Мы все совершенно не рады и не согласны с этим решением. «Типография» не нарушала законы РФ, не получала финансирование из-за границы, не замечала политику, а фокусировалась на душе и мыслях человека как индивидуума, на самопознании и саморазвитии, мы исследовали взаимоотношения людей с природой, предметами, технологиями, явлениями, космосом, с обществом, между собой и так далее».

* — АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесен в реестр НКО-иноагентов 6 мая 2022 года.

Искусство КЦ «Типография» Министерство юстиции РФ политика

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Минюст России признал иноагентом краснодарский центр современного искусства «Типография»
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