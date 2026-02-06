В Сочи пришла весна: в парках и лесах курорта уже зацвели магнолия, акация и другие растения

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Парк «Южные культуры»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Парк «Южные культуры»

В парках и лесах Сочи расцвели весенние растения. Среди них магнолия Суланжа, серебристая акация, цикламены

6 февраля в телеграм-канале «Парк «Южные культуры» сообщили, что в парке в Сириусе распустила свои первые бутоны магнолия Суланжа. 

Обычно цветение этих растений начинается в конце февраля, но в этом году оно произошло раньше. Пик цветения придется на середину и конец марта, а бутоны сохранятся до апреля.

Также в Сириусе в скором времени ожидается старт цветения камелии и дикой вишни сакуры. Всего в парках федеральной территории можно будет увидеть более 30 видов цветущих растений.

В дендрарии Сочи растения зацвели уже в конце января. 31 января в телеграм-канале «Понаехи Сочи» опубликовали фото растений, запечатленных в парке. 

В Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия:

Там уже зацвела серебристая акация (мимоза), распускается магнолия с желтыми соцветиями, саркококка, хеномелес (японская айва), парротия и жимолость. Также уже можно увидеть аборигенные растения Кавказа — подснежники и морозники. 

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Понаехи Сочи»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Понаехи Сочи»
  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Понаехи Сочи»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Понаехи Сочи»

Почувствовать весну можно и в лесах Сочи — там зацвели подснежники, цикламены и морозники. 

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»

5 февраля в телеграм-канале «Любимый Сочи» отметили, что цветами в лесах курорта начали не только любоваться, но и срывать их. Однако Сочинский национальный парк напоминает, что цветы занесены в Красную книгу и за их сбор можно получить штраф — от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. 

«Берегите природу: любуйтесь цветущим лесом не срывая растения и воздержитесь от покупки дикоросов у торговцев», — написали в телеграм-канале нацпарка. 

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года в лесах Сочи расцвели подснежники, которые обычно появляются весной, и цикламены.

Лесное хозяйство Парки Растениеводство Сириус Сочи цветы Экология

Новости

Американский клен приравняли к борщевику. За инвазивные растения на участке будут штрафовать
В Сочи пришла весна: в парках и лесах курорта уже зацвели магнолия, акация и другие растения
Депутаты предложили сделать парковки Краснодара бесплатными в выходные и праздники
В Краснодаре ремонтом школы № 83 займется другой подрядчик. Работы обещают завершить к сентябрю 2026 года
«Архитектурный Вавилон в кольце вечных пробок». Выставка о непарадном Краснодаре откроется в частной галерее
В Краснодаре пройдет джазовый концерт оркестра Ильи Филиппова. Приглашенным гостем станет Игорь Бутман

Лента новостей

Реклама на сайте