В Сочи пришла весна: в парках и лесах курорта уже зацвели магнолия, акация и другие растения
В парках и лесах Сочи расцвели весенние растения. Среди них магнолия Суланжа, серебристая акация, цикламены
6 февраля в телеграм-канале «Парк «Южные культуры» сообщили, что в парке в Сириусе распустила свои первые бутоны магнолия Суланжа.
Обычно цветение этих растений начинается в конце февраля, но в этом году оно произошло раньше. Пик цветения придется на середину и конец марта, а бутоны сохранятся до апреля.
Также в Сириусе в скором времени ожидается старт цветения камелии и дикой вишни сакуры. Всего в парках федеральной территории можно будет увидеть более 30 видов цветущих растений.
В дендрарии Сочи растения зацвели уже в конце января. 31 января в телеграм-канале «Понаехи Сочи» опубликовали фото растений, запечатленных в парке.
В Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия:
Там уже зацвела серебристая акация (мимоза), распускается магнолия с желтыми соцветиями, саркококка, хеномелес (японская айва), парротия и жимолость. Также уже можно увидеть аборигенные растения Кавказа — подснежники и морозники.
Почувствовать весну можно и в лесах Сочи — там зацвели подснежники, цикламены и морозники.
5 февраля в телеграм-канале «Любимый Сочи» отметили, что цветами в лесах курорта начали не только любоваться, но и срывать их. Однако Сочинский национальный парк напоминает, что цветы занесены в Красную книгу и за их сбор можно получить штраф — от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.
«Берегите природу: любуйтесь цветущим лесом не срывая растения и воздержитесь от покупки дикоросов у торговцев», — написали в телеграм-канале нацпарка.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года в лесах Сочи расцвели подснежники, которые обычно появляются весной, и цикламены.