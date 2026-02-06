В Сочи пришла весна: в парках и лесах курорта уже зацвели магнолия, акация и другие растения

В парках и лесах Сочи расцвели весенние растения. Среди них магнолия Суланжа, серебристая акация, цикламены

6 февраля в телеграм-канале «Парк «Южные культуры» сообщили, что в парке в Сириусе распустила свои первые бутоны магнолия Суланжа.

Обычно цветение этих растений начинается в конце февраля, но в этом году оно произошло раньше. Пик цветения придется на середину и конец марта, а бутоны сохранятся до апреля.

Также в Сириусе в скором времени ожидается старт цветения камелии и дикой вишни сакуры. Всего в парках федеральной территории можно будет увидеть более 30 видов цветущих растений.