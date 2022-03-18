В Краснодаре отпраздновали годовщину присоединения Крыма

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

18 марта в Краснодарском крае устроили флешмобы в честь восьмилетней годовщины присоединения Крыма

18 марта в Краснодарском крае прошли мероприятия, посвященные присоединению Крыма и Севастополя к России. Договор о вхождении в состав РФ двух субъектов подписали ровно восемь лет назад после референдума «за воссоединение с Россией». 

О праздничных мероприятиях, которые планировали провести в день годовщины, 16 марта сообщила пресс-служба Краснодарского края. 18 марта мэрия Краснодара рассказала, что на главной площади подняли российский флаг в честь годовщины. 

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Также в мэрии афишировали флешмобы, автопробеги, фотовыставки, круглые столы, посвященные этой дате, открытые уроки в школах. 

В 12:00 в парке 30-летия Победы собирались развернуть флаг России в рамках акции «Крымская весна». 

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Второй флешмоб устроили «серебряные» волонтеры на ступенях театра драмы в 12:00. Они растянули георгиевскую ленту в форме буквы Z, ставшей символом поддержки «военной операции» России в Украине. Они кричали «за Крым», «за Донбасс», «за президента», «своих не бросаем» и объясняли прохожим, что собрались в честь восьмилетия «крымской весны».

«Серебряные» волонтеры — это активные пенсионеры, которые участвуют в мероприятиях как добровольцы. При поддержке администрации Краснодарского края действует региональный центр серебряного волонтерства «Академия серебряного возраста». 

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

После них ленту взяли в руки молодые волонтёры. 

В пресс-службе Сочи рассказали, что там организовали фотовыставку «Крым и Россия: 8 лет вместе», концерты «Крым! Россия! Навсегда!», акцию для школьников «Крым. История. Весна», открытые уроки «Крымская весна», флешмоб «Россия в сердцах» и другие мероприятия. 

По данным ОВД-инфо*, в Москве и Санкт-Петербурге задержали нескольких журналистов независимых изданий, которые ехали освещать празднование дня присоединения Крыма.

*29 сентября 2021 года Минюст включил правозащитный проект «ОВД-инфо» в список незарегистрированных общественных объединений — иноагентов. 

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