В Краснодаре отпраздновали годовщину присоединения Крыма

18 марта в Краснодарском крае устроили флешмобы в честь восьмилетней годовщины присоединения Крыма

18 марта в Краснодарском крае прошли мероприятия, посвященные присоединению Крыма и Севастополя к России. Договор о вхождении в состав РФ двух субъектов подписали ровно восемь лет назад после референдума «за воссоединение с Россией». О праздничных мероприятиях, которые планировали провести в день годовщины, 16 марта сообщила пресс-служба Краснодарского края. 18 марта мэрия Краснодара рассказала, что на главной площади подняли российский флаг в честь годовщины.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Также в мэрии афишировали флешмобы, автопробеги, фотовыставки, круглые столы, посвященные этой дате, открытые уроки в школах. В 12:00 в парке 30-летия Победы собирались развернуть флаг России в рамках акции «Крымская весна».

Второй флешмоб устроили «серебряные» волонтеры на ступенях театра драмы в 12:00. Они растянули георгиевскую ленту в форме буквы Z, ставшей символом поддержки «военной операции» России в Украине. Они кричали «за Крым», «за Донбасс», «за президента», «своих не бросаем» и объясняли прохожим, что собрались в честь восьмилетия «крымской весны». «Серебряные» волонтеры — это активные пенсионеры, которые участвуют в мероприятиях как добровольцы. При поддержке администрации Краснодарского края действует региональный центр серебряного волонтерства «Академия серебряного возраста».

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

После них ленту взяли в руки молодые волонтёры.

В пресс-службе Сочи рассказали, что там организовали фотовыставку «Крым и Россия: 8 лет вместе», концерты «Крым! Россия! Навсегда!», акцию для школьников «Крым. История. Весна», открытые уроки «Крымская весна», флешмоб «Россия в сердцах» и другие мероприятия. По данным ОВД-инфо*, в Москве и Санкт-Петербурге задержали нескольких журналистов независимых изданий, которые ехали освещать празднование дня присоединения Крыма.