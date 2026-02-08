В центре Краснодара 12 февраля перекроют несколько улиц
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 12 февраля с 6:00 до 14:00 по улице Гимназической — от Красноармейской до Рашпилевской ограничат движение транспорта, а с 10:00 до 14:00 — по улице Красной на участке от Ленина до Гоголя.
Это связано с проведением реконструкции эпизода боя освобождения города от фашистских захватчиков.
Также участки улиц Гимназической и Красной освободят от припаркованного транспорта. Стоянки будут предусмотрены только для участников мероприятия.
Власти попросили водителей заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
