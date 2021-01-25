Полиция Краснодара 24 января возбудила уголовное дело на мужчину, который во время митинга оголил ягодицы

Напомним, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Портал Юга.ру вел текстовую трансляцию протестов в Краснодаре. На мероприятии около 16:20 один из участников залез на памятник кубанскому казачеству возле здания краевой администрации и обнажил ягодицы. Журналист Юга.ру, который в этот момент находился рядом, сообщал, что участники акции начали кричать на мужчину, называя провокатором, а когда он спускался — его закидали снежками. После этого несколько протестующих из толпы подбежали и ударили его, началась драка, которую быстро остановили.

Позже стало известно, что ягодицы оголил местный житель Владимир Егоров. Незадолго до этого он дал интервью государственному телеканалу «Кубань 24» , заявив, что не пробовал работать. Вечером 23 января кубанские казаки сообщили , что возмущены, а позже в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в отделе полиции извинился за свой поступок, назвав его глупостью.

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян днем 25 января опубликовал на своей странице в фейсбуке постановление о возбуждении уголовного дела против Владимира Егорова, который 23 января на митинге залез на памятник кубанскому казачеству и обнажил ягодицы. Дознаватель отдела дознания УМВД России по Краснодару постановила возбудить уголовное дело по п. «б», ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Аванесян рассказал, что будет защищать Егорова, которого накануне Ленинский районный суд отправил на 10 суток под административный арест за организацию митинга.

«Одни считают его провокатором от власти, получившим задание скомпрометировать мирное шествие, а другие тоже провокатором, но уже проплаченным и почему-то обессилившим. Из общения с Владимиром я сделал для себя вывод, что он обычный панк с многолетним стажем и очень творческий человек, который таким образом выразил свое отношение к происходящему. Не спорю — очень неудачно», — поделился юрист.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать возбуждение уголовного дела.