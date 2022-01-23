«Картина малорадостная». Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального

Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре © Фото Анастасии Щегловой, Юга.ру

23 и 31 января 2021 года в России прошли несогласованные акции протеста, первую из которых анонсировали в фильме «Дворец для Путина. История самой большой взятки». По данным штабов Алексея Навального*, от 400 до 600 тыс. человек вышли на улицы своих городов с плакатами и ершиками. Люди выступали не только в поддержку Навального, но и против коррупции, несправедливого суда и беззакония. В Краснодаре, по подсчетам журналистов Юга.ру, на митинге 23 января были от 5 до 7 тыс. человек. Рассказываем, что изменилось за год после мирного шествия в жизни его организаторов, участников и всех нас. Спойлер: в тексте полно иноагентов.

Задержания, насилие, уголовные дела Около 11 тыс. человек задержали на зимних акциях. Это абсолютный рекорд для России. Итогом стало начало так называемого «Дворцового дела». По данным «ОВД-Инфо»** за год, по следам протестов завели более 170 уголовных дел. В крае оно одно — в отношении Владимира Егорова из Краснодара. Участник мероприятия залез на памятник кубанскому казачеству возле здания краевой администрации и оголил ягодицы. Несмотря на публичные извинения (Егоров назвал свой поступок глупостью), молодого человека сочли виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно по п. б ч. 1 ст. 213 УК РФ. «Сложно сказать, вышел бы или нет [на митинг, если бы знал, чем все кончится]. Думаю, что и думал. О поступке не жалею. Надеюсь, что казаки не держат на меня большой обиды, цели обидеть их общество у меня не было», — сказал Владимир Егоров журналистке Юга.ру.

Адвокат Владимира Алексей Аванесян сообщил, что апелляция оставила приговор в силе, сейчас жалобу рассматривает кассационный суд. Защита намерена дойти до ЕСПЧ. А вот краснодарец Владимир Плахтий, который рассказал о насилии со стороны силовиков в штатском, получил несколько отказов в регистрации заявления. Сразу после акции мужчина с ушибами и травмой позвоночника обратился в «Комитет против пыток» (признан Минюстом иностранным агентом). Несмотря на медицинские документы и видеозапись избиения, проверку Следственный комитет начал только спустя пять месяцев. В возбуждении уголовного дела отказали уже трижды.

«Прокуратура признала последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным. Сейчас возобновлена дополнительная проверка», — уточнил руководитель краснодарского филиала правозащитной организации «Комитет против пыток» (признан иноагентом) Сергей Романов. Задерживать стали даже за одиночные пикеты. В ноябре 2021 года в Сочи в отдел полиции доставили Давида Абгаряна. Активист вышел к зданию администрации города с плакатом «Свободу Навальному».

Судьба сторонников Накануне следующих акций сторонников Алексея Навального начали задерживать превентивно. 26 апреля все штабы Навального* объявили о закрытии, а 9 июня суд признал их и ФБК экстремистскими организациями. Большинство сотрудников эмигрировали из-за угрозы уголовных дел. Экс-координаторка штаба Навального* в Краснодаре Анастасия Панченко тоже уехала за границу.

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«Очень сложно понимать, что не можешь вернуться домой. Страшно за родственников, к моей бабушке постоянно приходят полицейские, она очень пугается. Все становится только хуже. Когда были митинги, была какая-то надежда на какое-то светлое будущее. В России осталась только одна координаторка [на которую не завели дело]. Как только закончатся координаторы, будут сажать случайных людей. Но [за этот год] люди стали больше задумываться и меньше бояться, очень многие пишут, что так все осточертело, что уже даже не страшно», — сказала Анастасия в беседе с журналисткой Юга.ру. Против сторонников Навального, которые остались в стране, действительно заводили уголовные дела. Так, в Архангельске бывший координатор штаба* Андрей Боровиков получил 2,5 года за публикацию клипа Rammstein. Следствие расценило это как распространение порнографии. А бывшая глава уфимского штаба* Лилия Чанышева сейчас под арестом, ее обвиняют в создании «экстремистского сообщества».

Увольнения и «стоп-листы» В апреле 2021 года в интернет утекла база электронных адресов (их указывали при регистрации на митинг) сторонников политика. После этого более 40 сотрудников Московского метрополитена заявили об увольнениях. Некоторых позже восстановили на работе. Череда увольнений оппозиционно настроенных сотрудников была и в медиахолдинге ВГТРК. На Кубани о подобных случаях не сообщали. Актеров, которые открыто поддержали Навального после его отравления и ареста, перестали звать на роли в сериалах, кино и других проектах. Также с ними разрывали уже действующие контракты. В «стоп-листы», в частности, попали Александа Бортич, Варвара Шмыкова, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова и Семен Трескунов.

Те, кого «нельзя называть»

Резко выросло число СМИ-иноагентов: 96 из 113 включили в список Минюста за последний год. Это не только журналисты и независимые СМИ, которые в том числе освещали и протесты, но и юристы, писатели, правозащитные и некоммерческие организации. В конце декабря в перечень иноагентов попала инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара. Громким событием стала ликвидация меджународного «Мемориала» и одноименного правозащитного центра (признаны в России иностранными агентами). Прокуратура обвинила их в искажении образа СССР. Сами правозащитники считают основной причиной исков список политзаключенных, который составлял центр. Экстремистами и террористами признали оппозиционеров Леонида Волкова и Ивана Жданова (оба внесены в список иноагентов). Также Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»** за«пропаганду терроризма и экстремизма» и потребовал от соцсетей заблокировать все аккаунты проекта. Член совета движения «Голос» (признано иностранным агентом) Давид Канкия считает, что за этот год степень жесткости режима увеличилась, а ситуация в стране изменилась кардинально.

«Я бы не сказал, что теперь у края есть какая-то особая специфика. Кубань всегда считалась регионом со своеобразными политическими традициями. Скорее, остальные к нам подтянулись. Прошел уже год, и за это время на Кубани никаких массовых политических митингов не было. Были социальные протесты, связанные с ковидными ограничениями или генпланом Геленджкика, но политический протест по сути дела деморализован, подавлен и в нынешних условиях малореален. В целом картина малорадостная». Давид Канкия, член совета движения «Голос» (признано иностранным агентом)