В Сочи бушует непогода. Власти включили сирены из-за подъема воды в реке Херота

  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи с огоньком» https://t.me/sochitop1/24987
В Адлерском районе Сочи уровень воды в реке Херота поднялся до опасных отметок. В городе прогнозируют до 60 мм осадков

8 февраля мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что в Адлерском районе запустили сирены и экстренное оповещение из-за подъема уровня воды в реке Херота. Жителей и гостей курорта попросили соблюдать меры предосторожности.

Позже глава города заявил, что уровень воды в реке Херота достиг опасных отметок. По его словам, спасатели выехали на территории возможных подтоплений. Жителям порекомендовали переместить свои автомобили на возвышенность.

По данным «МЦУ Сочи», в Лазаревском районе уже выпало 39 мм осадков, в центральном — 25 мм, а на федеральной территории «Сириус» — 15 мм. В предгорьях уровень осадков составил до 33 мм, в Красной Поляне — 8 мм. В горах идет мокрый снег. За сутки сумма осадков может достичь 60 мм.

Помимо этого, 8 февраля волнение Черного моря усилилось до 4 баллов.

Как писали Юга.ру, в конце января в Сочи сошли мощные оползни.

