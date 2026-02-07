«Малотиражный зин и тактильный экстаз». Краснодарский писатель и художник Константин Ре презентует книгу «Пустота» и линогравюры
В книжном «Кот ученый» 15 февраля состоится встреча с писателем Константином Ре (16+)
Книжный магазин «Кот Ученый» анонсировал на 15 февраля встречу с краснодарским писателем и художником Константином Ре, который летом 2025 года выпустил свою книгу «Пустота» — сборник из семи рассказов, семи иллюстраций к ним и линогравюрой.
«Каждый рассказ о важном. А все они не о чем. Про силы, которые проверяли себя, пошлость, которая полюбила концепцию, про пробитую мишень, про битый карандаш, лебедя из покрышки, про замученную скважину, про Райку санитарку», — описал книгу автор.
Книгу можно назвать малотиражным зином — несколько ее экземпляров Константин сделал вручную — вплоть до переплета. Тексты произведения абстрактны, в них присутствует юмор, а читатель часто становится соавтором.
«На самом деле это не книга а малотиражный зин, и тактильный экстаз, который содержит на титуле живую линогравюру. Отпечатанную вручную лично автором. Гравюр 4 вида. Каждая из них, это какая-то очень дорогая вещь для Константина», — написала искусствовед Марина Тевзадзе.
На встрече гости смогут пообщаться с Константином Ре и задать ему вопросы, а также приобрести книгу и подписать ее. Помимо этого, писатель лично прочитает один из рассказов.
Встреча состоится 15 февраля в 16:00 в магазине «Кот Ученый» по адресу: книжный рынок в «Чистяковской роще», улица 40-летия Победы, 11, павильоны 150АВ, 133-134. Вход свободный по записи.
