Депутаты предложили сделать парковки Краснодара бесплатными в выходные и праздники

Депутаты попросили мэра Краснодара ввести бесплатный режим на муниципальных парковках по выходным и праздникам

6 февраля «РИА Новости» со ссылкой на обращение на имя мэра Краснодара Евгения Наумова сообщили, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗСК Денис Хмелевской и член фракции Владислав Граф-Колесник предложили сделать муниципальные парковки столицы Кубани бесплатными в выходные и праздники.



По их мнению, это нововведение сделает городские пространства более доступными для жителей, поддержит культурную и торговую активность, а также станет дополнительным удобством для семей и пожилых людей.

«В выходные и праздничные дни люди едут отдыхать, проводить время с семьей, посещать парки, культурные и общественные пространства. Платные парковки в такие моменты превращаются в лишний барьер. Бесплатный режим — это не про потерю доходов, а про комфорт горожан, поддержку городской жизни и разумный баланс интересов», — рассказал Гусев «РИА Новости».



Напомним, что на парковках Сочи в выходные можно оставить авто без взимания платы. Ранее в период новогодних праздников бесплатными стали все стоянки Сочи и Анапы, однако в Краснодаре так решили не делать.