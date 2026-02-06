Депутаты предложили сделать парковки Краснодара бесплатными в выходные и праздники

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутаты попросили мэра Краснодара ввести бесплатный режим на муниципальных парковках по выходным и праздникам

6 февраля «РИА Новости» со ссылкой на обращение на имя мэра Краснодара Евгения Наумова сообщили, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗСК Денис Хмелевской и член фракции Владислав Граф-Колесник предложили сделать муниципальные парковки столицы Кубани бесплатными в выходные и праздники.

По их мнению, это нововведение сделает городские пространства более доступными для жителей, поддержит культурную и торговую активность, а также станет дополнительным удобством для семей и пожилых людей.

Читайте также:

«В выходные и праздничные дни люди едут отдыхать, проводить время с семьей, посещать парки, культурные и общественные пространства. Платные парковки в такие моменты превращаются в лишний барьер. Бесплатный режим — это не про потерю доходов, а про комфорт горожан, поддержку городской жизни и разумный баланс интересов», — рассказал Гусев «РИА Новости».

Напомним, что на парковках Сочи в выходные можно оставить авто без взимания платы. Ранее в период новогодних праздников бесплатными стали все стоянки Сочи и Анапы, однако в Краснодаре так решили не делать.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре заметили платную парковку, на которой регулярно снимают номерные знаки.

Автомобили Город Дороги Краснодар парковки

Новости

Депутаты предложили сделать парковки Краснодара бесплатными в выходные и праздники
В Краснодаре ремонтом школы № 83 займется другой подрядчик. Работы обещают завершить к сентябрю 2026 года
«Архитектурный Вавилон в кольце вечных пробок». Выставка о непарадном Краснодаре откроется в частной галерее
В Краснодаре пройдет джазовый концерт оркестра Ильи Филиппова. Приглашенным гостем станет Игорь Бутман
Вымеобразные облака на фоне радужных: в небе над Сочи заметили необычное сочетание трех природных явлений одновременно
«Информационно похоронили курорт». Блогеры из Анапы обеспокоились перспективами летнего сезона 2026 года

Лента новостей

Реклама на сайте