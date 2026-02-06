Минюст США опубликовал файлы из дела Эпштейна. Эти публикации наделали много шума.

В некоторых файлах упоминается Краснодар и даже некая девушка из Краснодара, которой якобы интересовался покойный Эпштейн или его помощники в деле сводничества и развращения.

Общественность возмутилась обнародованным фактам. Депутат городской думы Краснодара — коммунист Александр Сафронов — сделал заявление, из которого следует, что Эпштейн и его помощники получили возможность вовлекать в разврат россиянок исключительно в результате распада СССР.

Должна разочаровать депутата Сафронова и иных лиц, ностальгирующих по Советскому Союзу: разврат существовал и в СССР.

В частности, такая форма разврата, когда молодых совершеннолетних девушек, колхозниц или студенток, привозили на дачи к высокому начальству, была довольно распространенной практикой. Девушек партийным боссам привозила охрана. Делалось это с согласия самих девушек, которые шли на это, чтобы получить направление в престижный вуз и тому подобные блага. Конечно, не все партийные руководители поступали подобным образом. Среди партийного руководства СССР, как нам красноречиво показал пример Михаила Горбачева, были верные мужья, самозабвенно любящие своих жен, были и дряхлые старцы из брежневского политбюро, которые уже многое не могли себе позволить по состоянию здоровья, были и люди высокой нравственности.