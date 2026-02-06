Секс, ложь и политбюро. Чем похожи дачи советских чиновников и остров Эпштейна
Активистка Яна Антонова размышляет о советской нравственности на фоне скандала с «файлами Эпштейна».
Минюст США опубликовал файлы из дела Эпштейна. Эти публикации наделали много шума.
В некоторых файлах упоминается Краснодар и даже некая девушка из Краснодара, которой якобы интересовался покойный Эпштейн или его помощники в деле сводничества и развращения.
Общественность возмутилась обнародованным фактам. Депутат городской думы Краснодара — коммунист Александр Сафронов — сделал заявление, из которого следует, что Эпштейн и его помощники получили возможность вовлекать в разврат россиянок исключительно в результате распада СССР.
Должна разочаровать депутата Сафронова и иных лиц, ностальгирующих по Советскому Союзу: разврат существовал и в СССР.
В частности, такая форма разврата, когда молодых совершеннолетних девушек, колхозниц или студенток, привозили на дачи к высокому начальству, была довольно распространенной практикой. Девушек партийным боссам привозила охрана. Делалось это с согласия самих девушек, которые шли на это, чтобы получить направление в престижный вуз и тому подобные блага. Конечно, не все партийные руководители поступали подобным образом. Среди партийного руководства СССР, как нам красноречиво показал пример Михаила Горбачева, были верные мужья, самозабвенно любящие своих жен, были и дряхлые старцы из брежневского политбюро, которые уже многое не могли себе позволить по состоянию здоровья, были и люди высокой нравственности.
Интересно, что при наличии подобной практики разврата в СССР одновременно косо смотрели на развод. За развод партийный руководитель мог лишиться должности. Представить себе разведенного генсека или первого секретаря крайкома или горкома партии было немыслимо. Среди генсеков был один разведенный — это Юрий Андропов, но его первый брак распался в молодости, задолго до карьерного восхождения. Не приветствовалось также и наличие любовницы. Если о ней становилось известно, то провинившегося могли вызвать на ковер вышестоящие начальники, а могли и без всякого предупреждения с позором исключить из партии на партийном собрании и заклеймить как «морально разложившегося».
Советские руководители были крепкими семьянинами. И одновременно существовала практика привоза охраной девушек. Утверждать, что в СССР не существовало элитарного разврата, — или наивная глупость, или сознательная ложь.
Существует ли сейчас подобная практика в России?
Разумеется, у меня нет тому доказательств, но полагаю, что существует. Элитарный разврат неискореним.
Не Эпштейн первый и не он последний.
От редакции. В 1955 году советское общество потряс секс-скандал, получивший название «дело гладиаторов». В центре разбирательства оказалась группа высокопоставленных чиновников, включая министра культуры СССР Георгия Александрова и члена-корреспондента АН СССР Александра Еголина, которые посещали подпольный притон, организованный писателем Константином Кривошеиным. Туда под предлогом помощи в карьере завлекали молодых студенток, актрис и балерин.
Ироничное название «гладиаторы» дело получило благодаря народной молве: согласно легенде, оправдываясь перед Хрущевым, профессор Еголин произнес фразу: «Я ничего, я только гладил», что и породило двусмысленный каламбур.
В результате расследования «морально разложившиеся» фигуранты лишились своих постов и были сосланы на периферию: например, бывший министр Александров был отправлен в Минск работать в Институте философии, а организатор притона Кривошеин получил реальный тюремный срок.
Согласно некоторым исследованиям, эта история была сфабрикованным предлогом политической борьбы с целью удалить из правительства людей, верных Георгию Маленкову.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.