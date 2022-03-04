Роскомнадзор заблокировал сайты еще нескольких независимых СМИ, в том числе региональных

К 4 марта еще несколько независимых, в том числе региональных, российских и русскоязычных СМИ оказались заблокированы

Сейчас с российского ip-адреса нельзя зайти на сайты «Медузы»*, Би-би-си, «Радио Свобода»**, Deutsche Welle и «Голоса Америки»***. Редакции продолжают свою работу. Ведомство объяснило блокировку тем, что эти издания публиковали «лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». «Медуза»* заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать», — с таким заголовком издание выпустило новость о своей блокировке. «Доступ к точной, беспристрастной информации — это фундаментальная составляющая прав человека, и жители России, миллионы которых обращаются к новостям Би-би-си каждую неделю, не должны быть лишены его. Мы продолжим прилагать все усилия к тому, чтобы новости Би-би-си были доступны в России и во всем мире», — говорится в заявлении корпорации BBC. Кроме того, заблокированы сайты томского издания «Агентство новостей ТВ 2» и новосибирского «Тайга.инфо», которое освещало жизнь нескольких сибирских регионов. Редакция «ТВ 2» опубликовала в своем телеграм-канале обращение с такими словами: «Мы работали по своим профессиональным правилам. Главное из этих правил простое — рассказывать о том, что реально происходит».

Редакция «Тайги.инфо» продолжает работу, доступ к сайту возможен с ip-адресов, расположенных не в России. Кроме того, 4 марта редакция Znak.com объявила о том, что останавливает работу в связи с ограничениями для работы СМИ в России. Вот полный текст обращения редакции, который сейчас висит на главной странице сайта: Znak.com приостанавливает работу



Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России. Znak.com публиковал федеральные и региональные новости и материалы, освещал жизнь нескольких регионов России — Екатеринбурга, Свердловска, Челябинской области и других. Напомним, 2 марта заблокировали городское издание The Village. Редакция продолжает работать. На следующий день редакция опубликовала заявление, текст которого мы приводим полностью: Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village



Нас вынуждают называть то, что сейчас происходит в Украине, не войной, а «спецоперацией».



Наши старые материалы — новости, репортажи и все остальное — мы редактируем. Почему мы так делаем? В спешном порядке Госдумой сейчас принимается «закон о фейках», за нарушение которого журналистам может грозить тюремное заключение от года до 15 лет. Мы работаем с 2010 года и всегда старались быть честными с собой и с вами, нашими читателями, поэтому говорим о том, что с нами происходит, напрямую.



Вчера, 2 марта, The Village по требованию Роскомнадзора начали блокировать на территории России. Объяснений, по какой причине это происходит, мы до сих пор не получили, так что это во многом превентивная мера — кажется, что так будет спокойнее. Кажется, что это позволит нам продолжать работу, то есть писать про то, что происходит в Москве, Петербурге, Нижнем, Урале и всей остальной России. Однако РИА «Новости» уже обвинило нас в «распространении фейков» про Украину. Все это вызывает серьезное беспокойство.



Ради возможности продолжать работу и ради безопасности наших сотрудников The Village начинает использовать формулировки в отношении ситуации в Украине, которые кажутся нам более соответствующими требованиям сверху — какими бы они ни были. Не война, а «спецоперация». Но роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.

Ранее Юга.ру писали о том, что 1 марта Роскомнадзор без предупреждения заблокировал сайты телеканала «Дождь»**** и радио «Эхо Москвы». Радио также отключили от эфира. 3 марта редакция «Дождя»**** заявила, что временно останавливает работу.

В тот же день большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы».

Также РКН заблокировал сайт студенческого издания DOXA, которое опубликовало «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». «Мы ничего не удаляем и переезжаем на новый домен. Правду не заблокировать», — пишут журналисты. Домен https://doxajournal.com/ на момент публикации не открывается. 3 марта Юга.ру писали о том, что на Урале сотрудники МВД изъяли тиражи нескольких газет, вышедших с антивоенными заявлениями на первых полосах. В Свердловской области изъяли тиражи газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус», «Вечерний Карпинск», «ПроСевероуральск.RU» и «Новый Качканар». Все издания, кроме последнего, входят в медиагруппу «ВК-медиа». Кроме того, на момент публикации новости в Краснодаре невозможно купить выпуск «Новой газеты» от 25 февраля. Номер вышел с черной обложкой, главные тексты в нем напечатаны на двух языках, русском и украинском. Как сказали журналистам Юга.ру в нескольких газетных киосках, номер либо не привезли, либо всей сети запретили продавать газету. Подтверждений этому пока получить не удалось. Возможно, позже нам придется дополнить эту новость другими изданиями, которые окажутся заблокированными или будут вынуждены прекратить работу, как мы надеемся, временно. Редакция Юга.ру выражает профессиональную солидарность коллегам, которые стремятся в любой ситуации выполнять свою работу как можно лучше, проверяя источники, чтобы донести до своей аудитории объективную информацию. Мы со своей стороны будем стараться делать так же и надеемся, что журналистика в России продолжит существовать, а все российские граждане будут иметь доступ к полной и правдивой информации. Посвященное благотворительности и помощи людям издание «Такие дела» также ведет пополняемый список сайтов, заблокированных на территории России Роскомнадзором.