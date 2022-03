Роскомнадзор заблокировал сайты еще нескольких независимых СМИ, в том числе региональных

Редакция «Тайги.инфо» продолжает работу, доступ к сайту возможен с ip-адресов, расположенных не в России.

Кроме того, 4 марта редакция Znak.com объявила о том, что останавливает работу в связи с ограничениями для работы СМИ в России. Вот полный текст обращения редакции, который сейчас висит на главной странице сайта:

Znak.com приостанавливает работу



Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.

Znak.com публиковал федеральные и региональные новости и материалы, освещал жизнь нескольких регионов России — Екатеринбурга, Свердловска, Челябинской области и других.

Напомним, 2 марта заблокировали городское издание The Village. Редакция продолжает работать. На следующий день редакция опубликовала заявление, текст которого мы приводим полностью:

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village



Нас вынуждают называть то, что сейчас происходит в Украине, не войной, а «спецоперацией».



Наши старые материалы — новости, репортажи и все остальное — мы редактируем. Почему мы так делаем? В спешном порядке Госдумой сейчас принимается «закон о фейках», за нарушение которого журналистам может грозить тюремное заключение от года до 15 лет. Мы работаем с 2010 года и всегда старались быть честными с собой и с вами, нашими читателями, поэтому говорим о том, что с нами происходит, напрямую.



Вчера, 2 марта, The Village по требованию Роскомнадзора начали блокировать на территории России. Объяснений, по какой причине это происходит, мы до сих пор не получили, так что это во многом превентивная мера — кажется, что так будет спокойнее. Кажется, что это позволит нам продолжать работу, то есть писать про то, что происходит в Москве, Петербурге, Нижнем, Урале и всей остальной России. Однако РИА «Новости» уже обвинило нас в «распространении фейков» про Украину. Все это вызывает серьезное беспокойство.



Ради возможности продолжать работу и ради безопасности наших сотрудников The Village начинает использовать формулировки в отношении ситуации в Украине, которые кажутся нам более соответствующими требованиям сверху — какими бы они ни были. Не война, а «спецоперация». Но роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.