Московский суд запретил Instagram* и Facebook* в России. Пользоваться ими вроде бы можно, но осторожно

11 марта Генпрокуратура РФ сообщила, что направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Также ведомство направило заявление в суд с требованием признать Meta Platforms Inc экстремистской организацией и запретить ее деятельности на территории России. 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram в РФ.

21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, экстремистской и запретил их в России. Решение о запрете вступило в силу немедленно, на этом ранее настаивало ФСБ. Также компании запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в РФ.

Запрет на работу не касается мессенджера WhatsApp. Граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за пользование Инстаграм и Фейсбук, сообщил ТАСС со ссылкой на слова прокурора в суде.

«Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», — приводит слова прокурора ТАСС.

При этом пользоваться Instagram и Facebook на момент публикации с российских ip-адресов невозможно или затруднительно.

О правилах использования Facebook Messenger на момент публикации сложно что-то сказать, так как это отдельное приложение.

Отметим: несмотря на озвученные данные о том, что пользование соцсетями разрешено, в России нельзя финансировать экстремистские организации и распространять их символику, в частности, названия фирменным шрифтом и цветом, логотипы в онлайн и оффлайн-пространстве.