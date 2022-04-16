Дудя и Шульман признали иноагентами

Вся Россия

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  • © Фото The Climate Reality Project, unsplash.com
    © Фото The Climate Reality Project, unsplash.com

Минюст 15 апреля внес в реестр иноагентов 9 человек, в том числе журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман

Министерство Юстиции России 15 апреля внесло в реестр СМИ-иноагентов девять человек. Вот, кто попал в список: 

  • журналист Юрий Дудь;
  • политолог Екатерина Шульман;
  • основатель и главный редактор The Insider (признано иноагентом 23.07.2021) Роман Доброхотов;
  • журналист Карен Шаинян;
  • карикатурист Сергей Ёлкин;
  • руководительница общественного движения Маяк (признано иноагентом 17.12.2021) Регина Дзугкоева,
  • руководительница психологической службы «Российская ЛГБТ-сеть» (признана иноагентом 8.11.2021) и ЛГБТ-организации «Выход» (признана иноагентом 24.12.2021) Мария Сабунаева;
  • обозреватель Алексей Семенов;
  • журналист «Таких дел» Кирилл Кругликов.

Екатерина Шульман несколько дней назад уехала из России в Германию по приглашению, как стипендиат фонда Роберта Боша. Доброхотов уехал из России еще осенью прошлого года. В конце сентября 2021 года в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы). Карен Шаинян покинул страну через неделю после начала «спецоперации».

Реестр СМИ-иноагентов Минюст ведет с 2017 года. Сейчас список состоит из 142 физических и юридических лиц. Внесение в этот список можно обжаловать. Например, в январе 2022 года Минюст исключил из реестра кубанское НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности».




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