Дудя и Шульман признали иноагентами

Минюст 15 апреля внес в реестр иноагентов 9 человек, в том числе журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман

Министерство Юстиции России 15 апреля внесло в реестр СМИ-иноагентов девять человек. Вот, кто попал в список:

журналист Юрий Дудь;

политолог Екатерина Шульман;

основатель и главный редактор The Insider (признано иноагентом 23.07.2021) Роман Доброхотов;

журналист Карен Шаинян;

карикатурист Сергей Ёлкин;

руководительница общественного движения Маяк (признано иноагентом 17.12.2021) Регина Дзугкоева,

руководительница психологической службы «Российская ЛГБТ-сеть» (признана иноагентом 8.11.2021) и ЛГБТ-организации «Выход» (признана иноагентом 24.12.2021) Мария Сабунаева;

обозреватель Алексей Семенов;

журналист «Таких дел» Кирилл Кругликов.

Екатерина Шульман несколько дней назад уехала из России в Германию по приглашению, как стипендиат фонда Роберта Боша. Доброхотов уехал из России еще осенью прошлого года. В конце сентября 2021 года в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы). Карен Шаинян покинул страну через неделю после начала «спецоперации».

Реестр СМИ-иноагентов Минюст ведет с 2017 года. Сейчас список состоит из 142 физических и юридических лиц. Внесение в этот список можно обжаловать. Например, в январе 2022 года Минюст исключил из реестра кубанское НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности».









