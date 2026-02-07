В Краснодарском крае и других регионах пройдет перепись воробьев. Зачем она нужна и как принять участие?

Союз охраны птиц России и проект по популярной биологии «Улитка Марта» сообщили, что с 7 по 15 февраля по всей России, в том числе и Краснодарском крае, пройдет перепись воробьев.

Всероссийская перепись воробьев — это экопросветительская акция, которая позволяет получить актуальные сведения о численности домового и полевого воробья в России. Перепись проводится два раза в год — зимой и летом.

Организаторы отметили, что численность воробьев снижается во многих странах по неизвестным причинам. Однако ясно, что из-за человеческой деятельности воробьям становится нечего есть, негде укрыться и вывести птенцов.