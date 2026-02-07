В Краснодарском крае и других регионах пройдет перепись воробьев. Зачем она нужна и как принять участие?
7 февраля стартует Всероссийская перепись воробьев. Принять участие может любой желающий
Союз охраны птиц России и проект по популярной биологии «Улитка Марта» сообщили, что с 7 по 15 февраля по всей России, в том числе и Краснодарском крае, пройдет перепись воробьев.
Всероссийская перепись воробьев — это экопросветительская акция, которая позволяет получить актуальные сведения о численности домового и полевого воробья в России. Перепись проводится два раза в год — зимой и летом.
Организаторы отметили, что численность воробьев снижается во многих странах по неизвестным причинам. Однако ясно, что из-за человеческой деятельности воробьям становится нечего есть, негде укрыться и вывести птенцов.
«Наше мероприятие учит ответственности и еще раз обращает внимание, что даже самые обычные животные могут за короткий срок стать уязвимыми, а то и совсем исчезнуть из-за малодушия и халатных действий человека. Помочь специалистам разобраться в ситуации может каждый любитель природы», — заявили организаторы.
Как принять участие:
- зарегистрироваться на сайте;
- посмотреть на карте, представленной на сайте переписи, где уже были отмечены воробьи и составить маршрут. Необходимо предположить, где еще можно встретить птиц;
- найти воробьев и понаблюдать за ними. Необходимо определить координаты или адрес места, где были встречены птицы, а также сфотографировать их или снять на видео;
- посчитать количество увиденных птиц, попробовать определить их вид и пол;
- заполнить анкету с данными о проведенных наблюдениях и воробьях.
Подробнее об участии в акции можно узнать в инструкции по ссылке.
