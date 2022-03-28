«Новая газета» приостановила работу редакции. Сайт и все уже вышедшие материалы издания доступны читателям

28 марта «Новая газета» объявила, что приостанавливает всю работу после очередного предупреждения от Роскомнадзора

Днем 28 марта на сайте и в социальных сетях «Новой газеты» опубликовали обращение редакции о приостановке работы. «Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины», — говорится в сообщении. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря «Новой газеты» Надежду Прусенкову пишет, что издание приостановило работу после второго предупреждения Роскомнадзора. Однако на руки они не получили и первого. В такой ситуации редакция работать не может.

«Мы еще даже первого предупреждения на руки не получили. Поэтому про формулировку тоже не знаем. Они опять отправили сообщение о предупреждении в СМИ, а нам ничего не присылали, в руки ничего не давали», — сказала Прусенкова. Основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт публикации издания «Новой газеты» материала с упоминанием организации-иноагента без соответствующей маркировки, сообщает РИА «Новости».

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