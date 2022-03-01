Сайты «Дождя»* и «Эха Москвы» заблокировали без предупреждения, «Эхо» отключили от эфира

Сегодня вечером Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам независимого телеканала «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве заявили, что издания публикуют ложные сведения о действиях российских военных в Украине.

Сайты «Дождя»* и «Эха» уже недоступны без использования VPN-сервисов. При этом сами редакции уведомлений или предупреждений о полной блокировке не получали. Телеканал продолжает вести трансляции на своем ютуб-канале, также работают приложение, телеграм-канал и страницы в других соцсетях.



«Эхо Москвы» отключили от эфира во время программы политолога Екатерины Шульман. До этого «Эху» запрещали вещание лишь однажды: во время августовского путча 1991 года, когда власть в стране захватил ГКЧП.

Главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко в эфире телеканала сказал, что редакция будет обжаловать решение в суде.

«Мы ничего не нарушали. В сложившихся в Российской Федерации обстоятельствах следование нормам закона, которые придуманы политическим руководством страны, практически невозможно. Каждая фраза превращается в том книги, потому что нужно проговорить 158 миллионов оговорок, но мы это делаем, потому что мы законопослушные люди. И сейчас, освещая события в Украине, которые Российская Федерация называет «специальной военной операцией», а это — настоящие боевые действия, это война, это мы говорим, как люди чувствующие слово, когда летают ракеты, артиллерия, когда используются танки — это называется войной. Я всегда в книжках, в кино, в рассказах своего деда, я ровно так себе войну и представлял. Ровно так, как я ее вижу сейчас на экранах. Однако, даже требование, связанное с этими ограничениями, мы тоже выполняем», — добавил Дзядко.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сделал заявление в своем телеграм-канале:

«Редакция Эха Москвы категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшем к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта. Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ».

Также в релизе Генпрокуратуры говорится, что СМИ распространяли «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих и призывали к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», материалы телеканала и радиостанции называют «экстремистскими».

Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия «войной». Официально это называется «специальной операцией на Украине». 26 февраля ведомство разослало как минимум одиннадцати СМИ требование удалить ряд публикаций под угрозой блокировки ресурса. Такое указание поступило «Медиазоне»**, «Дождю»*, «Новой газете», «Эху Москвы», «ИноСМИ», New Times, «Свободной Прессе», «Крым.Реалиям»***, «Проспекту Мира», профильным изданиям «Журналист» и «Лениздат». Позже такие же уведомления пришли в редакции изданий «Агентство новостей ТВ2» и «Тайга.инфо». На момент публикации сайт «Тайга.инфо» недоступен без VPN-сервисов, хотя официальной информации о его блокировке нет.

*Телеканал «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

**издание «Медиазона» признано Минюстом СМИ-иноагентом.

***издание «Крым.Реалии» признано Минюстом СМИ-иноагентом.



Мнение редакции может не совпадать с мнением спикеров, мы приводим цитаты обеих сторон, чтобы дать читателям полную картину происходящего.