Смог в Краснодаре. Почему миллион тонн кубанского риса пахнут дымом и что с этим делать

В середине октября Краснодар снова накрыла едкая пелена дыма. Источник хорошо известен: осень — время, когда в полях сжигают рисовую солому. Это ещё называют рисовым палом. Юга.ру разобрались, чем отличаются данные экологов от официальных, как возникла проблема и можно ли ее решить (спойлер — можно, но вряд ли это произойдет в ближайшее время).

В воскресный день, 17 октября, пилот дрона Кирилл Паньков был в центре Краснодара, где снимал для Юга.ру с воздуха полуразрушенную мельницу Киор-Оглы. Съемки шли довольно проблематично: мешала дымовая завеса, накрывшая город. По его словам, запах стоял «химозный и токсичный». Смог был настолько плотным, что от Сенного рынка с дрона не было видно Тургеневский мост, а высотка отеля Marriott терялась в тумане. Из-за плохой видимости три самолета, летевшие в краевой центр, не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы. Вот как выглядел Краснодар в тот день:

Кстати, как раз в те выходные в регионе были неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Об этом предупреждали специалисты Краснодарского гидрометцентра. Это значит, что вредные вещества плохо рассеиваются и накапливаются в атмосфере. Чтобы не вредить экологии, в такие периоды нужно сокращать выбросы опасных веществ.

Официальные и народные данные о загрязнении воздуха. Какие они и почему не сходятся

В мэрии Краснодара назвали явление «туманом», заявив, что пожаров на территории города нет. Специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии» сообщили, что зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в воздухе, но всё в пределах нормы.

Справка: У МКУ «Центр озеленения и экологии» в Краснодаре есть четыре стационарных поста, которые следят за состоянием атмосферы.

Они находятся на: Постовой, 34; Атарбекова, 54/2; 40-летия Победы, 22/2 и на проспекте Чекистов, 31/10.

Юга.ру попросили уточнить, какую максимальную концентрацию зафиксировали в те выходные датчики центра. Специалисты предоставили журналисту такую информацию: 16 октября, суббота: CO (угарный газ) — 0 мг/м³ . Его предельно допустимая разовая концентрация — до 5 мг/м³;

. Его предельно допустимая разовая концентрация — до 5 мг/м³; NO (оксид азота) — от 0,015 до 0,37 мг/м³ (допустимо до 0,4 мг/м³);

NO2 (диоксид азота) — от 0,020 до 0,071 мг/м³ (допустимо до 0,2 мг/м³);

NH3 (аммиак) — от 0 до 0,0010 мг/м³ (допустимо до 0,2 мг/м³); Кроме того, специалисты рассказали о концентрации в атмосфере углеводородов, где нет норм предельно допустимой разовой концентрации: CHx (сумма углеводородов) — от 1,8 до 3 мг/м³;

HCH (сумма углеводородов за вычетом метана) — от 0,2 до 1 мг/м³;

CH4 (метан) — от 1,6 до 2,3 мг/м³. 17 октября, воскресенье: CO (угарный газ) — 0 мг/м³ .

. NO (оксид азота) — от 0,020 до 0,28 мг/м³;

NO2 (диоксид азота) — от 0,014 до 0,051 мг/м³)

NH3 (аммиак) — 0 мг/м³;

CHx (сумма углеводородов) — от 2,2 до 4 мг/м³;

HCH (сумма углеводородов за вычетом метана) — от 0,2 до 1,1 мг/м³;

CH4 (метан) — от 1,9 до 2,9 мг/м³.

Юга.ру спросили, какие показатели частиц РМ2.5 и РМ10 зафиксировал «Центр озеленения и экологии» . Дело в том, что эти частицы настолько малы, что могут проникать в торакальный отдел дыхательной системы человека, влиять на респираторную и сердечно-сосудистую заболеваемость (например, у человека может обостриться астма), вызвать смерть и онкологию. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Оказалось, что таких данных нет, потому что измерители этих частиц отвезли на плановую поверку в Москву, во Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений. В пресс-службе мэрии объяснили, что в Краснодаре приборы нельзя проверить, а с институтом заключен договор.

Справка: ВОЗ считает, что среднесуточная концентрация РМ2.5 не должна превышать 25 мкг/м³, а РМ10 — 50 мкг/м³. В Краснодарском крае показатели РМ2.5 и РМ10 фиксируют датчики международной системы мониторинга Sensor Community. Их устанавливают активисты проекта «Ясный горизонт».

Юга.ру показали информацию, предоставленную центром, участнику проекта «Ясный горизонт» Андрею Филимонову. Он обратил внимание, что в списке нет данных по базовым для Краснодара загрязнителям: взвешенным частицам, оксиду, диоксиду серы, бензапирену, формальдегиду. Также вопросы вызвала нулевая концентрация угарного газа. «Этого не может быть в принципе, когда в воздухе стоит запах гари», — пояснил координатор проекта Дмитрий Шевченко.

Он рассказал Юга.ру, что в этом году активистам удалось найти средства, чтобы поставить в Краснодарском крае несколько десятков датчиков. Большая часть из них уже установлена. По его словам, теперь на Кубани группировка народных датчиков Sensor Community — вторая по численности и плотности после московской. «Нигде в России, кроме Москвы и Кубани, нет такой плотной системы народного мониторинга. Мы это сделали потому, что в прошлом и позапрошлом году то же самое было: осенью страшное задымление от рисовых палов. Поэтому в этом году мы решили подготовиться и развернули сеть датчиков», — пояснил Шевченко. Основную часть датчиков активисты установили в Краснодаре и прилегающих к нему районах, которые либо производят рис, либо страдают от рисовых палов: Северском, Красноармейском, Славянском, Абинском, а также в Адыгее — в Тахтамукайском районе.

Эколог отметил, что активисты начали мониторинг еще в августе, и нельзя сказать, что в какой-то определенный момент датчики начали фиксировать загрязнения. «У нас фоновое загрязнение воздуха росло еще с лета, как только началось сжигание на полях. Это не только рис. Жгли пшеничную солому — не так много, надо отдать должное, но все равно жгли. И соответственно, начиная с августа уже фиксировался рост среднесуточных загрязнений», — сказал Шевченко. Так как в этом году сентябрь на Кубани выдался прохладным и влажным, сезон пала рисовой соломы фермеры открыли в середине октября. «В этот период датчики фиксировали довольно высокий уровень загрязнения, который в отдельные дни, в частности на минувших выходных [16–17 октября — прим. Юга.ру], уже просто приобретал экстремальное значение, показания находились в красной и фиолетовой зоне», — заявил эколог.

Участники проекта «Ясный горизонт» проанализировали показатели нескольких датчиков с начала сентября по середину октября. Результат исследования они отобразили в виде графиков. Согласно первому графику, рост среднесуточных показателей аэрозольных загрязнений (РМ2.5) начался в десятых числах октября. Максимум пришелся на воскресенье, 17 октября. В Краснодаре в тот день один из датчиков зафиксировал РМ 2.5 на уровне около 100 мкг/м³.

На втором графике — данные по загрязнению атмосферы пылью (РМ10). Пик также выпал на воскресенье. В краевом центре один из датчиков показал концентрацию РМ10 140 мкг/м³.

Роспотребнадзор почти никогда не фиксирует жалобы на смог и никогда не находит нарушений

Во вторник, 19 октября, Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора отобрал пробы атмосферного воздуха в мониторинговых точках Краснодара. Специалисты хотели определить максимальную разовую и среднесуточную концентрацию загрязняющих веществ в зонах жилой застройки. Речь об окиси углерода, диоксиде азота, взвешенных веществах и саже. Результаты исследований были готовы в пятницу, 21 октября. В пресс-службе краевого Роспотребнадзора сообщили Юга.ру, что по всем нормируемым показателям превышений не обнаружили. В ведомстве добавили, что в этом году жалоб на смог от людей не было. Кстати, ни в 2017-м, ни в 2018-м, ни в 2020-м Роспотребнадзор их тоже не получал. Зато осенью 2019 года было четыре обращения. Тогда специалисты отобрали пробы воздуха и не нашли нарушений.

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В 2020 году ведомство отбирало пробы атмосферного воздуха в нескольких районах Кубани: Темрюкском, Красноармейском, Северском и Крымском. Лабораторное исследование снова ничего не показало. Прошлогодних данных о ситуации со смогом в Краснодаре Роспотребнадзор не предоставлял. Но среднесуточные концентрации частиц PM2.5 и РМ10 в городе отслеживал единственный в крае на тот момент датчик проекта «Ясный горизонт». Активисты проанализировали информацию и также показали ее в виде графика. На нем виден устойчивый рост загрязнения с августа по октябрь. Пиковые показатели были зафиксированы, например, 14 октября (РМ2.5 — 30 мкг/м³, РМ10 — 60 мкг/м³) и 29 октября (РМ2.5 — чуть меньше 40 мкг/м³, РМ10 — 60 мкг/м³).

2017 год — год, когда идея с миллионом тонн кубанского риса задымилась

При выращивании 1 млн тонн риса на полях ежегодно остается такое же количество соломы. Ее утилизация — главный бич рисоводов, считает заведующий отделом технологии возделывания риса Федерального национального центра риса Валерий Ладатко. «Несмотря на множество существующих технологий ее переработки, на протяжении всего 90-летнего периода промышленного возделывания риса в России она сжигается», — заявляет Ладатко. Он объяснил Юга.ру, почему так распространен этот способ утилизации. По словам специалиста, еще когда в России только собирались выращивать рис, солому никто и не планировал использовать как-то иначе — например, на корм скоту, в качестве удобрения и в других целях. Эколог Дмитрий Шевченко говорит, что рисоводы давно лоббировали право на сжигание соломы, чтобы утилизировать ее таким образом официально. Нужную поправку в Правила противопожарного режима РФ «продавил» бывший губернатор Кубани Александр Ткачев, когда занимал кресло главы Минсельхоза. Кстати: В 2016–2017 годах, когда обсуждалась эта поправка, семейное предприятие Ткачева «Агрокомплекс» скупало рисовые хозяйства. Например, холдинги «Разгуляй» и «Краснодарзернопродукт». В лоббировании участвовал и действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, напоминает Шевченко. Еще в 2016 году на совещании с президентом Владимиром Путиным глава региона предложил установить «особые меры» по утилизации рисовой стерни. «Рис — специфическая солома, очень жесткая. По закону ее сжигать нельзя, но ведь сегодня это все равно происходит. Возможно, целесообразно будет разработать спецрегламент, определить порядок противопожарных требований», — объяснял Кондратьев. В итоге в марте 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволило утилизировать рисовую солому, сжигая ее прямо на поле.

Из-за того, что Россия «пошла на поводу крупных агрохолдингов», в стране копируются худшие практики беднейших стран юго-восточной Азии, считает Дмитрий Шевченко. По его словам, сейчас солому в основном жгут в Лаосе, Мьянме и Вьетнаме. В более благополучных странах, например, в Тайланде, ее жгут не так много, а в Египте вообще борются с этим способом утилизации на законодательном уровне.

Как влияет сжигание на почву?

Новые правила позволили аграриям экономить значительные деньги на вывозе и утилизации рисовой соломы, а также на использовании биопрепаратов, которые помогают ей быстрее разлагаться в почве. Однако сжигание уплотняет и обедняет почву, предупреждает Шевченко. «Систематическое сжигание такого количества соломы с высоким содержанием кремния насыщает почву этим элементом. Ее механические свойства ухудшаются», — пояснил эколог. Валерий Ладатко не совсем согласен со словами Шевченко. Он отмечает, что сама земля при сжигании нагревается незначительно: температура на глубине 2 см не превышает 25 °С. Кроме того, в верхнем слое почвы гумус не выгорает. Ладатко добавил, что сжигание рекомендуется как метод борьбы с пирикуляриозом, грибковым заболеванием риса. Зараженная стерня сгорает, и распространение грибка замедляется.

Не жечь не получится

Еще в 2014 году в научно-производственном журнале ВНИИ риса была опубликована статья, посвященная утилизации рисовой соломы. В ней приводилось заявление эксперта Международного НИИ риса (IRRI) Мартина Гуммерта о том, что при сжигании выделяется метан и парниковые газы. Они сохраняются в атмосфере 9–15 лет и способствуют глобальному потеплению. Кроме того, дым и сажа приводят к появлению респираторных заболеваний, ухудшают состояние здоровья жителей регионов, расположенных в зонах рисоводства, где сжигают солому. Авторы статьи, доктор технических наук Максим Чеботарев и аспирант Иван Масиенко, пришли к выводу, что лучший способ утилизации соломы — ее измельчение , обработка гумификантами и заделка в почву с равномерным распределением по глубине пахотного слоя. Заведующий отделом технологии возделывания риса Федерального национального центра риса объяснил, что до сих пор этот способ невозможен . Дело в том, что комбайны в рисосеющих хозяйствах просто не имеют мощностей, чтобы измельчать рисовую солому. Полная замена техники — финансово затратное мероприятие, которое невозможно выполнить даже в долгосрочной перспективе.

«Уборка риса в условиях Кубани проходит в осеннее время, зачастую в сложных погодно-климатических условиях, и, как правило, продолжается 40–45 дней. Увеличение сроков уборки на две недели за счет снижения производительности работы комбайна при измельчении соломы приведет к серьезным материальным и финансовым потерям», — заявляет Ладатко. Впрочем, можно обойтись без замены уборочной техники. Например, измельчать солому мобильными измельчителями. Это бы снизило на 25% затраты при утилизации соломы в сравнении с измельчением комбайнами. «К сожалению, представленные на рынке отечественные и импортные модели измельчителей не приспособлены для измельчения рисовой соломы. По сути, проблема утилизации соломы лежит в технической плоскости, а сельхозмашиностроительные предприятия не заинтересованы в ее решении, так как посевы риса в России составляют всего 200 тыс. га», — объясняет специалист. Справка: Лучше измельчается солома влажностью 14–16%. В период уборки риса ее влажность, как правило, выше 20%, что значительно затрудняет процесс. В дождливую погоду влажность более 40%, тогда измельчение становится и вовсе невозможным. Даже при наличии нужной техники площадь посевов, где не получится измельчить солому, составит 20–30%.

А если перерабатывать?

Эколог Дмитрий Шевченко говорит, что рисовую солому можно перерабатывать. Например, использовать для производства одноразовой посуды, биохимических веществ, делать диоксид кремния, который широко используется в электронике, шинной промышленности, парфюмерии и многих других отраслях. «У нас не появилось за все эти годы ни одного инвестиционного проекта в этом направлении. Пока не запретят жечь солому, никакого стимула заниматься внедрением таких технологий и привлечением денег не будет. Пока есть возможность бросить спичку и таким образом сэкономить на утилизации соломы, никто ничего не будет делать», — уверен Шевченко. Справка: В 2011 году в Краснодаре было создано ООО «Краснодарский диоксид кремния» (КДК). На инвестиционном форуме в Сочи в 2013 году КДК презентовал проект комплекса по утилизации рисовой шелухи с выработкой кремне-углеродных порошков и электроэнергии. Вложения оценивались в 116 млн рублей. Проект должен был решить проблему с утилизацией рисовой шелухи. В 2021 году Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию банкротом.

По мнению Валерия Ладатко, использование соломы для глубокой переработки (например, производства биотоплива) — малоперспективное направление, так как затраты на уборку соломы в 2–3 раза выше, чем на уборку самого зерна. Специалист заключает, что утилизация соломы другим способом просто невозможна по техническим и экономическим причинам. Например, при использовании комбайна для измельчения соломы общие затраты вырастут на 40%, а рентабельность останется на том же уровне.

Суд за чистый воздух

Сжигать рисовую солому нельзя ни с какой точки зрения, уверен эколог Дмитрий Шевченко. По его словам, это противоречит законодательству. «У нас есть закон об охране атмосферного воздуха, который гласит, что отходы должны термически утилизироваться только в стационарных установках. Солома — сельскохозяйственный отход, соответственно, его выжигание под открытым небом в огромных объемах противоречит закону», — объясняет эколог. В прошлом году активисты пытались признать недействующей норму противопожарного режима и судились с правительством. Суд они проиграли. «Верховный суд нам отказал. Первый раз в ноябре прошлого года, во второй раз — уже в этом году, когда мы пытались обжаловать отказ в коллегии суда. Отказали потому, что не увидели противоречий между разрешением на сжигание соломы и требованиями законодательства об охране атмосферного воздуха (что сжигать отходы можно только в стационарных установках)», — говорит Шевченко. В суде ответчиком выступало МЧС. Основной аргумент ведомства был в том, что солому жгут вдали от населенных пунктов, а это не представляет угрозы для населения.

«Суд нам также указал, что мы не обосновали экологический вред от сжигания, хотя мы этого и не должны были делать, потому что иск был о противоречии одного законодательного акта другому», — подытожил эколог.

Проблему со смогом обсуждали депутаты гордумы Краснодара. И что?

19 октября 2020 года депутат городской думы Игорь Азаров выступил на заседании с пламенной речью о горящих рисовых полях. Он рассказал об исследованиях эколога Дмитрия Шевченко, вреде здоровью краснодарцев и предложил направить коллективный запрос в МЧС. Азаров хотел, чтобы спасатели проверили условия сжигания соломы — точно ли ее не жгут по ночам и в дни, когда ветер дует в сторону населенных пунктов. Председатель гордумы Вера Галушко поддержала эту идею.

В беседе с Юга.ру Азаров рассказал, что запрос тогда отправили, но в МЧС отчитались, что не заметили никаких нарушений. Также депутат провел круглый стол с чиновниками, экологами и депутатами, на котором большинство участников выступили за мораторий на сжигание.

Впрочем, это всё, что удалось сделать Азарову. Он объяснил, что «в рамках городской думы это были все возможные инструменты». Теперь он хочет обратиться в Госдуму. «Пока на законодательном уровне не будет запрета на сжигание рисовой соломы, мы так и будет каждую осень травиться», — подытожил Азаров.

Какие правила должны соблюдать рисоводы, если хотят жечь?

Вячеслав, работник абинского предприятия по переработке сельхозпродукции «Нирис», в беседе с Юга.ру также заявил, что сейчас в крае нет альтернатив сжиганию. Мужчина уточнил, что солома выжигается по графику, который утверждает районное управление сельского хозяйства. Кроме того, график согласовывают с местным управлением ГО и ЧС. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сейчас выжигание разрешено постановлением правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года (пункт 63).

Выжигать солому можно только в безветренную погоду, если: участок для выжигания находится на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;

территория вокруг участка в радиусе 30 метров очищена от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, а также отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

на территории не действует особый противопожарный режим;

люди, участвующие в выжигании, постоянно находятся на месте проведения работ, у них есть первичные средства пожаротушения;

решение о выжигании и о том, кто будет отвечать за соблюдение правил, принимает руководитель организации, осуществляющей деятельность на территории;

при сильных порывах ветра и скорости свыше 5 м/с жечь солому нельзя;

о времени, дате и месте проведения сжигания рисоводы должны уведомить муниципальную ЕДДС, отделы надзорной деятельности и профилактической работы, а также ГУ МЧС России по краю.

Чтобы контролировать, как выполняются требования пожарной безопасности при сжигании рисовой соломы, сотрудники федерального государственного пожарного надзора проводят плановые рейды и обследуют территории. Так, в 2021 году сотрудники МЧС провели свыше тысячи рейдов. «Всегда жгут вовремя, всё под наблюдением, иначе крупный штраф, даже указываем координаты места. Штрафы высокие, предприятиям нет смысла шутить», — отмечает работник рисоводческого хозяйства «Нирис». Штрафы действительно немаленькие, до 400 тыс. для предприятий. Кроме того, если юрлицо привлекут к административной ответственности за нарушения при сжигании соломы, оно не сможет получать субсидии из госбюджета. Однако очевидно, что эта угроза несущественна, и ветер по-прежнему приносит в города дым рисовых полей.

Эколог Дмитрий Шевченко подчеркивает, что жечь солому можно только в безветренную погоду, но это правило аграрии систематически нарушают. Так, в пятницу, 15 октября, активисты выезжали в Северский и Тахтамукайский районы с прибором, который измеряет силу ветра (анемометр). По словам Шевченко, прибор показал порывы ветра 3-4 м/с — жечь в такую погоду уже нельзя было. Также Шевченко обратил внимание на то, что активисты фиксировали факты сжигания на особо охраняемых территориях (ООПТ). В частности, в заказнике Приазовском, в состав которого входит участок рисовых угодий.

Кто собирает белое золото Кубани и сколько его



Краснодарский край — основной рисосеющий регион России, рисовых хозяйств на Кубани более сотни. По данным пресс-службы краевого минсельхоза, в 2020 году в стране засеяли 197,2 тыс. га риса, из них 64,2% (126,6 тыс. га) — в Краснодарском крае. Урожай в итоге составил 1,141 млн тонн риса, из них 73,6% (или 840,1 тыс. тонн) было собрано на Кубани.



В этом году площадь сева в регионе снизилась на 8,9 тыс. га и составила около 118 тыс. га.

Как смог влияет на здоровье кубанцев и как от него уберечься?

По данным Краснодарстата, в регионе из года в год растет статистика по болезням органов дыхания. Так, в 2010 году кубанский минздрав зарегистрировал 214 тыс. первичных пациентов с болезнями органов дыхания. Спустя пять лет этот показатель увеличился до 249 тыс. человек, а в 2020 году болели уже 289 тыс. кубанцев. Выросла и смертность от болезней органов дыхания. Если в 2010 году медики зафиксировали смерть 1 тыс. 983 человек по этой причине, то в 2015-м число летальных случаев возросло до 2 тыс. 577. В 2020 году смерть констатировали у 2 тыс. 687 кубанцев. Эколог Дмитрий Шевченко называет циничной позицию властей разрешать сжигание рисовой соломы в условиях пандемии. По его мнению, это может обострить течение болезней у людей.

«Это циничное поведение властей. Они прекрасно знают, что сейчас эпидемия, что нельзя ни в коем случае обострять течение респираторных заболеваний у людей. А мелкодисперсное загрязнение — это в первую очередь удар по легким, сердечно-сосудистой системе. То есть, в принципе, даже здоровому человеку дышать таким воздухом не полезно, а уж если он болеет тем же ковидом, это будет обострять течение заболевания», — возмущается Шевченко.

Юга.ру попросили исполняющую обязанности заведующей Центром медицинской профилактики кубанского минздрава Ирину Волкову дать рекомендации, как людям уберечься от смога. Волкова перечислила следующие правила: Использовать маску, а лучше респиратор. Маска может быть из хлопчатобумажной ткани или марлевой. Нужно хорошо увлажнить ее и менять каждые три часа. Ограничить физические нагрузки, особенно детям и беременным женщинам. В этот период лучше прекратить пробежки, длительные прогулки и занятия физкультурой на улице. Пить больше воды, есть фрукты и овощи, чтобы снизить интоксикацию организма. А вот от курения и алкоголя лучше отказаться. Тем, кто пользуется контактными линзами, следует отказаться от них на это время. Чаще делать влажную уборку помещений, стараться не открывать окна и максимально увлажнять воздух.

Как долго дым не рассеется? После того как загадочная туманная дымка накрыла Краснодар в выходные 17–18 октября, похожее явление местные жители наблюдали спустя четыре дня:

А потом и через десять дней, вечером 27 октября: