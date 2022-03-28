Роскомнадзор заблокировал краснодарское СМИ «Свободные Медиа»

«Размещены информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины, а также информацию, направленную на дискредитацию действий армии России. Подобные публикации могут способствовать дестабилизации обстановки, а также созданию условий для массовых нарушений общественного порядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации», — приводит издание текст уведомления.

Юга.ру связались с журналистом «Свободных Медиа» Марком Небесным, который рассказал, что претензии ведомство предъявляет не к какому-то одному материалу, а к сайту в целом.

«Конкретного материала нет никакого, Роскомнадзор в своем уведомлении не указывает на него. У ведомства претензии ко всему сайту. Подобная блокировка сейчас у всех медиа, которые были заблокированы по требованию Генпрокуратуры (например, «Дождь»*, «Медуза»**, «Медиазона»***). Требований удалить, отредактировать, или устных предупреждений, как это было ранее, ни от одного ведомства мы не получали. Мы вообще напрямую о военных действиях в Украине не писали и не собирались. Мы говорим о событиях, которые происходят с российскими гражданами, с жителями Кубани: о том, как они протестуют против военной операции, о том, как их за это несправедливо наказывают», — рассказал журналист.