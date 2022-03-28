Роскомнадзор заблокировал краснодарское СМИ «Свободные Медиа»
Редакция издания «Свободные Медиа» получила уведомление о блокировке сайта от Роскомнадзора. Журналисты издания готовятся судиться
28 марта на сайте «Свободных Медиа» опубликовали новость о грядущей блокировке издания Роскомнадзором на основании требования Генеральной прокуратуры.
«Размещены информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины, а также информацию, направленную на дискредитацию действий армии России. Подобные публикации могут способствовать дестабилизации обстановки, а также созданию условий для массовых нарушений общественного порядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации», — приводит издание текст уведомления.
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Юга.ру связались с журналистом «Свободных Медиа» Марком Небесным, который рассказал, что претензии ведомство предъявляет не к какому-то одному материалу, а к сайту в целом.
«Конкретного материала нет никакого, Роскомнадзор в своем уведомлении не указывает на него. У ведомства претензии ко всему сайту. Подобная блокировка сейчас у всех медиа, которые были заблокированы по требованию Генпрокуратуры (например, «Дождь»*, «Медуза»**, «Медиазона»***). Требований удалить, отредактировать, или устных предупреждений, как это было ранее, ни от одного ведомства мы не получали. Мы вообще напрямую о военных действиях в Украине не писали и не собирались. Мы говорим о событиях, которые происходят с российскими гражданами, с жителями Кубани: о том, как они протестуют против военной операции, о том, как их за это несправедливо наказывают», — рассказал журналист.
Редакция «Свободных Медиа» останется в Краснодарском крае и продолжит работу. Решение прокуратуры они намерены опротестовать.
«Мы продолжаем работу. Уже сейчас наш сайт и все ссылки на новости в соцсетях, даже уже выпущенные ранее, открываются без ограничений. Мы запустили зеркало. Конечно будем больше уделять внимание соцсетям, потому что их заблокировать не так просто, как сайт. Сейчас мы связались с проектом «Сетевые свободы», они пообещали нам помочь юридически оспорить блокировку. Это будет исковое заявление в суд общей юрисдикции», — рассказал Марк Небесный.
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Роскомнадзор начал блокировать ресурс с момента отправки уведомления. Отметим, что пока сайт остается доступен.
Ранее Юга.ру писали, что Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких независимых СМИ, в том числе региональных.
* — телеканал «Дождь» включение в реестр СМИ-иноагентов 20 августа 2021 года.
** — юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project», внесено в реестр СМИ-иноагентов 10 июня 2014 года.
*** — общество с ограниченной ответственностью «ЗП» включено в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года.