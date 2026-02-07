В станице под Краснодаром восьмилетней Еве Байловской требуется ортопедический корсет. Как ей помочь?
«Русфонд» начал сбор средств девочке из станицы Старокорсунской с грудопоясничным сколиозом на ортопедический корсет
С рождения Ева отставала в физическом развитии, у нее выявили деформацию стоп, в шесть лет сделали операцию на ногах. Примерно в это время у Евы искривилась спина. Врач диагностировал сколиоз и порекомендовал носить ортопедический корсет.
«Первый корсет я купила сама, сменить его на новый, когда дочка выросла, помог «Русфонд». К корсету дочка сразу привыкла, не просила его снять, не плакала, хотя он жесткий и натирает кожу. Но главное, что он работает — поддерживает спину и уменьшает мышечное напряжение», — поделилась мама девочки Оксана Байловская.
Ева носит корсет целый день, снимает его только на ночь. Кроме того, девочка проходит курсы массажа и физиотерапии, занимается плаванием, спит на ортопедическом матрасе. Это дало свои результаты: искривление позвоночника уменьшилось.
Сейчас Ева активно растет, и корсет стал мал — в нем трудно передвигаться, он мешает дышать. Не носить его нельзя, так как все усилия сойдут на нет, а деформация позвоночника усилится. Необходимо изготовить новый корсет соответствующего размера.
«У Евы прогрессирующий грудопоясничный S-образный сколиоз 3-й степени, ей необходимо постоянно носить функционально-корригирующий ортопедический корсет Шено, изготавливаемый по индивидуальным меркам. Корсет помогает разгрузить спину, поддерживает позвоночник в правильном положении и останавливает его дальнейшее искривление. За период ношения корсета у девочки наблюдается положительная динамика, прерывать терапию нельзя. Сейчас корсет, который носит Ева, стал ей мал, его нужно срочно заменить», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.
Мама Евы не может осилить такую покупку, так как воспитывает дочку одна, а живут они с девочкой на соцпособия. За госсчет корсет не предоставляется. Всего требуется 164 285 рублей.
Как помочь Еве?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Евы Байловской);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Евы Байловской. Без НДС.
