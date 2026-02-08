В Адыгее обновят системы водоснабжения за 177,6 млн рублей

В Тахтамукайском районе Адыгеи в 2026 году модернизируют коммунальную инфраструктуру

7 февраля в министерстве строительства Адыгеи сообщили «Ъ-Кубань», что в этом году в Тахтамукайском районе обновят коммунальную инфраструктуру. На проведение работ направят около 177,6 млн рублей.



Проект охватит три населенных пункта. В поселке Энем построят водозаборный узел, в хуторе Суповском реконструируют действующий водозабор, а в ауле Тахтамукай возведут новую водопроводную сеть.

По данным минстроя региона, обновить инфраструктуру необходимо из-за сильного износа объектов, роста численности населения и большого объема жилищного строительства.



Завершить работы планируют к 1 ноября 2026 года.