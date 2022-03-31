В Краснодаре начали реставрировать фасад бывшей гостиницы «Централь»

Закончить ремонт фасада объекта культурного наследия на перекрестке улиц Красной и Гимназической планируют в мае 2022 года

Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани решили привести в порядок фасад здания, которое построили купцы братья Богарсуковы в 70-х годах XIX века. В разные годы там находились магазины, номера гостиницы «Централь», Кубанский областной продовольственный комитет, крайком, краевое управление Сбербанка России и офис компании «Евросеть».

В 2019 году появился слух, что в здании напротив краевой администрации хотят разместить контактный зоопарк, — позже так и случилось.

Долгое время здание хотели отреставрировать, например, в 2010 году мэрия искала организацию, которая проведет ремонт и реставрацию бывшей гостиницы.