В Краснодаре начали реставрировать фасад бывшей гостиницы «Централь»
Закончить ремонт фасада объекта культурного наследия на перекрестке улиц Красной и Гимназической планируют в мае 2022 года
Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани решили привести в порядок фасад здания, которое построили купцы братья Богарсуковы в 70-х годах XIX века. В разные годы там находились магазины, номера гостиницы «Централь», Кубанский областной продовольственный комитет, крайком, краевое управление Сбербанка России и офис компании «Евросеть».
В 2019 году появился слух, что в здании напротив краевой администрации хотят разместить контактный зоопарк, — позже так и случилось.
Долгое время здание хотели отреставрировать, например, в 2010 году мэрия искала организацию, которая проведет ремонт и реставрацию бывшей гостиницы.
В 2022 году, накануне годовщины освобождения Краснодара, журналисты 93.ru узнали, что в ноябре специалисты управления госохраны объектов культурного наследия края выявили несогласованный ремонт балкона. Виновных оштрафовали, работы остановили, а собственнику дали время на законное сохранение памятника. Он должен разработать соответствующий проект до конца марта 2023 года и закончить реконструкцию до начала 2024 года. Сам фасад здания находился в плачевном состоянии.
Позже на здание, которое видно из окон краевой администрации, обратил внимание губернатор Вениамин Кондратьев. Он поручил «проработать вопрос» и привести фасад в порядок.
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31 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о начале ремонта фасада бывшей гостиницы. Рабочие там расчищают штукатурные элементы и пилястры, затем укрепят детали балкона. Закончить работы планируют в мае 2022 года.
Кроме того, владельцев коммерческих помещений попросили поменять рекламные вывески, которые не вписывались в экстерьер и вносили дисгармонию. Предприниматели добровольно заменили их на новые, соответствующие требованиям закона и архитектурному облику, говорится в сообщении краевой администрации.
12 февраля 1943 года, в день освобождения Краснодара от фашистских захватчиков, над угловым куполом этого дома водрузили красное знамя.
Ранее Юга.ру писали о десяти самых «убитых» памятников архитектуры Краснодара. прочитать этот материал можно здесь.