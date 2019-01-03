Порно, кабачок, капибара. Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

Краснодарский край

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2018 год подошел к концу, а поток новостей не прекращается никогда. Отдел казусов и курьезов портала Юга.ру решил подвести собственные итоги: в этой подборке — то, что нас удивило, повеселило или вызвало другие противоречивые эмоции в 2018 году.

Порно года

21 июня 2016 года служебный спаниель Ник нашел в студии утреннего шоу телеканала «Кубань 24» героин, а в конце сентября 2018 года журналисты портала Юга.ру случайно нашли на сайте Кубанского казачьего войска несколько ссылок на порно. Они были в материалах об укладе казачьей семьи и роли женщины-казачки в ней и в публикации «История России в казачьей песне». Во втором тексте была не только ссылка, но и описание секса.

Вообще, сайт неоднократно становился источником новостей не только о жизни регионального казачьего войска. Весной ресурс взламывали и публиковали там призыв бойкотировать президентские выборы. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда собрал экстренный брифинг и заявил, что злоумышленники не просто взломали сайт, но и сделали его зеркало. Позднее он подчеркнул, что к кибератаке причастны люди, работающие на Службу безопасности Украины и они это сделали специально к годовщине присоединения Крыма — потому что очень боятся казаков.

В сентябре на восстановленном сайте появилась новость о том, что казаки нашли разрушенный памятник, посвященный жертвам Великой Отечественной войны. Расстроился даже губернатор, написавший в твиттере: «Стыдно». Но на следующий день на том же самом сайте опубликовали опровержение этой новости и, порицая краевые СМИ, сообщили, что памятник демонтировали два года назад. А как новость о разрушенном памятнике появилась на сайте войска — не смогли объяснить ни в самом войске, ни в пресс-службе администрации станицы.

Живность года

На волне долгожданного закона об обращении с животными вспоминается загадочный случай в краснодарском «Сафари-парке». История началась еще в 2016 году — тогда в Калининградском зоопарке родился капибара (крупнейший грызун на планете) Илон. Его опекуном стало издание «Медуза». Капибару назвали в честь изобретателя Илона Маска.

В июне 2018 года появились тревожные новости — у Илона конфликт с отцом Щорсом, и поэтому пришлось перевести его в другой зоопарк. Животное была готова принять ферма в Северском районе, но в августе появились сообщения, что капибара из Калининградского зоопарка живет в краснодарском «Сафари-парке».

Зверь оказался капризным и не приживался, в зоопарке даже думали, что не будут показывать его посетителям. Как вдруг стало известно, что капибара в краснодарском зоопарке — это не Илон, он даже не покидал Калининград! А в Краснодаре живет не самец, а самка капибары. Откуда она появилась, неизвестно.

Не можем не вспомнить еще одну историю про животных, точнее про птиц. Жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева в марте купила говорящего краснохвостого жако Аполлона. Попугай стоил 152 тыс. рублей, однако позже выяснилось, что Мамаеву в зоомагазине обманули — прислали документы на другую птицу, которую не обработали от паразитов, не ставили прививки. Алана Мамаева грозилась, что подаст жалобу в Роспотребнадзор.

Попугай остался в семье Мамаевых, время шло, а в апреле его хозяйка сообщила, что птица пропала в районе краснодарского Авиагородка. Мамаева объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей. Аполлон нашелся на следующий день, с ним было все хорошо, если не считать шока, который пережил попугай.

Летом Алана Мамаева и вовсе рассказала, что ненавидит Краснодар, и назвала целый ряд причин, что не так с этим городом. По мотивам этого интервью, а также высказываний еще пары уважаемых экспертов Юга.ру сделали специальную игру для тех, кто тоже не любит наш город, но не может определиться за что.

К сожалению, временная потеря питомца оказалась не самой большой проблемой в семье Мамаевых в 2018 году, но это уже совсем другая история.

Достижение года

Кубанская земля богата не только курьезными инфоповодами, но и сельскохозяйственными достижениями. Например, необычный кабачок из Ейска, взорвавший региональный интернет в августе. Овощ длиной 125 см вырастил житель станицы Ясенской Ейского района Василий Ус. Он пришел с кабачком в районную администрацию, чтобы показать его чиновникам, и об этом, конечно же, сняли новостной сюжет. В нем Ус рассказал благодарным телезрителям, что все овощи растит без какой-либо химии. После смотрин в администрации кабачок подарили не кому-нибудь, а туристам из Рязанской области.

Вызов года

Наверное, у всех еще свежо в памяти, как глава Росгвардии Виктор Золотов отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов. Его видеообращение к главе ФБК Алексею Навальному с вызовом на дуэль и обещанием сделать из соперника «хорошую, сочную отбивную» породило волну мемов. Что только не предлагали главе Росгвардии во время #ЗолотовЧеллендж: сравнить познания в ЕГЭ по математике, сыграть в крестики-нолики, написать диктант наперегонки и посоревноваться в самых разных видеоиграх.

Наша героиня — инструктор по йоге из Краснодара Юлия Юрикова. Она вызвала Золотова на шпагатную дуэль. Среди прочего Юрикову возмутило, что глава Росгвардии обратился к Навальному именно в тот момент, когда тот был под арестом и не мог ему ответить.

«Вместо того чтобы вызвать Алексея на дебаты, вы, как всегда, занимаетесь демагогией. Поэтому не ждите, Виктор, пощады. До встречи на ринге, татами или где угодно», — сказала тренер по йоге в своем видеообращении.

Провал года

Возможно, нет ни одного краснодарца, использующего смартфон не только для звонков, который бы не знал соцмедиа «Туподар Краснодар». Его авторы не раскрывают своих имен, а посты из «Туподара» часто становятся источником для новостей в местных СМИ. Лучшее, что они придумали в 2018 году (по их же собственному мнению!), — июльский циклон Мадина.

Мадиной «Туподар» в своих постах называл циклон, из-за которого в Краснодарском крае и Крыму шли проливные дожди. #циклонмадина стал популярен — так погодные явления стали называть не только пользователи соцсетей, но и журналисты «ВК Пресс», «Экспресс газеты», «КрымPRESS», «The Russian Times». Канал «Россия 24» вообще снял про циклон целый сюжет.

«Была устойчивая непогода. Мы подумали, что американская традиция давать циклонам и ураганам имена весьма милая, и решили дать имя циклону. Так как мы на Кавказе, имя Мадина пришло само собой. Сделали несколько постов, где упоминали Мадину, завели хештег и все», — рассказали представители соцмедиа.

Они уточнили, что не хотели смеяться над журналистами и учить их фактчекингу, а лишь получить комментарии, смайлики. В своем телеграм-канале «Туподар» предложил продолжить традицию наименования циклонов и следующий назвать Патимат.

Бонус-трек — «Ростов» в моде при любой погоде

В феврале на Неделе моды в Нью-Йорке в объектив фотографов попала стилист и редактор модных изданий Рейчел Ван (Rachael Wang). Ее фото в сине-желтом шарфе с символикой «Ростсельмаша» (так до 2003 года назывался ФК «Ростов») появилось в американском, мексиканском, российском Vogue.

Фотографии вызвали неоднозначную реакцию в ростовских соцсетях и СМИ. «Экспресс газета» так описала реакцию паблика «Ростов Главный»: «Модель с ростовским шарфом не выглядит стильной и обеспеченной, а вот ростовчане в своей массе — да». А в паблике фанатов «Ростсельмаша» выбор Рейчел Ван одобрили.

В этом году были еще по меньшей мере две отличные истории от футбольного клуба «Ростов». Летом на игре с «Енисеем» болельщики на трибуне развернули ковер. Желто-синие обыграли соперников, и после первого гола болельщики развернули на трибуне ковер. «Ростов» пообещал постелить на своей базе такой же, а болельщики подарили его ворсейшество футболистам. После клуб открыл предзаказ на форму из специальной ковровой коллекции. В пресс-службе ФК «Ростов» рассказали, что футболки пользовались большим успехом, первый тираж распродали за один день и пришлось заказывать дополнительный.

А в начале декабря игру 16-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — ЦСКА провели в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas. «Потрачено», «Охладите свои атаки» — аудитория была в восторге.

Поэзия года

Помимо порно на сайте Кубанского казачьего войска журналисты портала Юга.ру порой находят лучшие заголовки к новостям у пресс-служб. Наше внимание, в частности, привлек подход к работе пресс-службы Противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края. Они уже три года пишут заголовки (всех новостей, включая трагические) в рифму и не перестали так делать после того, как мы (а после нас — и десятки СМИ по всей России) написали о них в августе. Как вам «Из речных глубин достают мужчин», например? Список лучших заголовков можно прочитать здесь.

Алана Мамаева Ейский район Казачество Краснодар Кубанское казачье войско Николай Долуда Порно Росгвардия Сельское хозяйство Социальные сети ФК «Ростов»

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