Порно, кабачок, капибара. Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

2018 год подошел к концу, а поток новостей не прекращается никогда. Отдел казусов и курьезов портала Юга.ру решил подвести собственные итоги: в этой подборке — то, что нас удивило, повеселило или вызвало другие противоречивые эмоции в 2018 году.

Порно года 21 июня 2016 года служебный спаниель Ник нашел в студии утреннего шоу телеканала «Кубань 24» героин, а в конце сентября 2018 года журналисты портала Юга.ру случайно нашли на сайте Кубанского казачьего войска несколько ссылок на порно. Они были в материалах об укладе казачьей семьи и роли женщины-казачки в ней и в публикации «История России в казачьей песне». Во втором тексте была не только ссылка, но и описание секса.

Вообще, сайт неоднократно становился источником новостей не только о жизни регионального казачьего войска. Весной ресурс взламывали и публиковали там призыв бойкотировать президентские выборы. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда собрал экстренный брифинг и заявил, что злоумышленники не просто взломали сайт, но и сделали его зеркало. Позднее он подчеркнул, что к кибератаке причастны люди, работающие на Службу безопасности Украины и они это сделали специально к годовщине присоединения Крыма — потому что очень боятся казаков.

В сентябре на восстановленном сайте появилась новость о том, что казаки нашли разрушенный памятник, посвященный жертвам Великой Отечественной войны. Расстроился даже губернатор, написавший в твиттере: «Стыдно». Но на следующий день на том же самом сайте опубликовали опровержение этой новости и, порицая краевые СМИ, сообщили, что памятник демонтировали два года назад. А как новость о разрушенном памятнике появилась на сайте войска — не смогли объяснить ни в самом войске, ни в пресс-службе администрации станицы.

Живность года На волне долгожданного закона об обращении с животными вспоминается загадочный случай в краснодарском «Сафари-парке». История началась еще в 2016 году — тогда в Калининградском зоопарке родился капибара (крупнейший грызун на планете) Илон. Его опекуном стало издание «Медуза». Капибару назвали в честь изобретателя Илона Маска.

В июне 2018 года появились тревожные новости — у Илона конфликт с отцом Щорсом, и поэтому пришлось перевести его в другой зоопарк. Животное была готова принять ферма в Северском районе, но в августе появились сообщения, что капибара из Калининградского зоопарка живет в краснодарском «Сафари-парке».

Зверь оказался капризным и не приживался, в зоопарке даже думали, что не будут показывать его посетителям. Как вдруг стало известно, что капибара в краснодарском зоопарке — это не Илон, он даже не покидал Калининград! А в Краснодаре живет не самец, а самка капибары. Откуда она появилась, неизвестно.

Не можем не вспомнить еще одну историю про животных, точнее про птиц. Жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева в марте купила говорящего краснохвостого жако Аполлона. Попугай стоил 152 тыс. рублей, однако позже выяснилось, что Мамаеву в зоомагазине обманули — прислали документы на другую птицу, которую не обработали от паразитов, не ставили прививки. Алана Мамаева грозилась, что подаст жалобу в Роспотребнадзор.

Попугай остался в семье Мамаевых, время шло, а в апреле его хозяйка сообщила, что птица пропала в районе краснодарского Авиагородка. Мамаева объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей. Аполлон нашелся на следующий день, с ним было все хорошо, если не считать шока, который пережил попугай. Летом Алана Мамаева и вовсе рассказала, что ненавидит Краснодар, и назвала целый ряд причин, что не так с этим городом. По мотивам этого интервью, а также высказываний еще пары уважаемых экспертов Юга.ру сделали специальную игру для тех, кто тоже не любит наш город, но не может определиться за что. К сожалению, временная потеря питомца оказалась не самой большой проблемой в семье Мамаевых в 2018 году, но это уже совсем другая история.

Достижение года Кубанская земля богата не только курьезными инфоповодами, но и сельскохозяйственными достижениями. Например, необычный кабачок из Ейска, взорвавший региональный интернет в августе. Овощ длиной 125 см вырастил житель станицы Ясенской Ейского района Василий Ус. Он пришел с кабачком в районную администрацию, чтобы показать его чиновникам, и об этом, конечно же, сняли новостной сюжет. В нем Ус рассказал благодарным телезрителям, что все овощи растит без какой-либо химии. После смотрин в администрации кабачок подарили не кому-нибудь, а туристам из Рязанской области.

Вызов года Наверное, у всех еще свежо в памяти, как глава Росгвардии Виктор Золотов отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов. Его видеообращение к главе ФБК Алексею Навальному с вызовом на дуэль и обещанием сделать из соперника «хорошую, сочную отбивную» породило волну мемов. Что только не предлагали главе Росгвардии во время #ЗолотовЧеллендж: сравнить познания в ЕГЭ по математике, сыграть в крестики-нолики, написать диктант наперегонки и посоревноваться в самых разных видеоиграх. Наша героиня — инструктор по йоге из Краснодара Юлия Юрикова. Она вызвала Золотова на шпагатную дуэль. Среди прочего Юрикову возмутило, что глава Росгвардии обратился к Навальному именно в тот момент, когда тот был под арестом и не мог ему ответить.

«Вместо того чтобы вызвать Алексея на дебаты, вы, как всегда, занимаетесь демагогией. Поэтому не ждите, Виктор, пощады. До встречи на ринге, татами или где угодно», — сказала тренер по йоге в своем видеообращении.

Провал года Возможно, нет ни одного краснодарца, использующего смартфон не только для звонков, который бы не знал соцмедиа «Туподар Краснодар». Его авторы не раскрывают своих имен, а посты из «Туподара» часто становятся источником для новостей в местных СМИ. Лучшее, что они придумали в 2018 году (по их же собственному мнению!), — июльский циклон Мадина.

Мадиной «Туподар» в своих постах называл циклон, из-за которого в Краснодарском крае и Крыму шли проливные дожди. #циклонмадина стал популярен — так погодные явления стали называть не только пользователи соцсетей, но и журналисты «ВК Пресс», «Экспресс газеты», «КрымPRESS», «The Russian Times». Канал «Россия 24» вообще снял про циклон целый сюжет.

«Была устойчивая непогода. Мы подумали, что американская традиция давать циклонам и ураганам имена весьма милая, и решили дать имя циклону. Так как мы на Кавказе, имя Мадина пришло само собой. Сделали несколько постов, где упоминали Мадину, завели хештег и все», — рассказали представители соцмедиа.

Они уточнили, что не хотели смеяться над журналистами и учить их фактчекингу, а лишь получить комментарии, смайлики. В своем телеграм-канале «Туподар» предложил продолжить традицию наименования циклонов и следующий назвать Патимат.

Бонус-трек — «Ростов» в моде при любой погоде В феврале на Неделе моды в Нью-Йорке в объектив фотографов попала стилист и редактор модных изданий Рейчел Ван (Rachael Wang). Ее фото в сине-желтом шарфе с символикой «Ростсельмаша» (так до 2003 года назывался ФК «Ростов») появилось в американском, мексиканском, российском Vogue.

Фотографии вызвали неоднозначную реакцию в ростовских соцсетях и СМИ. «Экспресс газета» так описала реакцию паблика «Ростов Главный»: «Модель с ростовским шарфом не выглядит стильной и обеспеченной, а вот ростовчане в своей массе — да». А в паблике фанатов «Ростсельмаша» выбор Рейчел Ван одобрили.

В этом году были еще по меньшей мере две отличные истории от футбольного клуба «Ростов». Летом на игре с «Енисеем» болельщики на трибуне развернули ковер. Желто-синие обыграли соперников, и после первого гола болельщики развернули на трибуне ковер. «Ростов» пообещал постелить на своей базе такой же, а болельщики подарили его ворсейшество футболистам. После клуб открыл предзаказ на форму из специальной ковровой коллекции. В пресс-службе ФК «Ростов» рассказали, что футболки пользовались большим успехом, первый тираж распродали за один день и пришлось заказывать дополнительный.

А в начале декабря игру 16-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — ЦСКА провели в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas. «Потрачено», «Охладите свои атаки» — аудитория была в восторге.

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В воскресенье парни из Гроув Стрит попытаются навязать борьбу на "Ростов Арене"#РостовЦСКА pic.twitter.com/a4a7bjNFV8 — Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2018