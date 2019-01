Порно, кабачок, капибара. Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

View this post on Instagram

Семейство капибар на первом весеннем выпасе) Воды в бассейн, конечно, пока никому не наливаем, но едва пригревает солнце, всех теплолюбивых граждан отправляем на улицу. В общем, друзья, советуем приходить к нам в гости днём, когда зоопарк принимает солнечные ванны)