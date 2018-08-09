Почему я ненавижу этот город. Подсказки Аланы Мамаевой и Ильи Варламова
Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева рассказала, почему не любит Краснодар. За четыре года аргументов разной степени убедительности у нее накопилось предостаточно.
Она не первая, кто озвучил недостатки Краснодара, и не первая, на кого обрушился народный гнев, пусть даже с некоторой долей солидарности. Многие помнят то щемящее чувство, которое охватило нас при чтении поста Ильи Варламова еще в 2014-м, а кто-то не может забыть статью испанского журналиста Альфредо Паскуаля, который побывал в городе во время ЧМ по футболу.
Мы собрали ключевые аргументы этих троих уважаемых экспертов. Они помогут вам рассказать в соцсетях, за что же вы ненавидите город, в котором живете.
Почему я ненавижу город, в котором живу:
это колхоз!
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