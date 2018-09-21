Кубанское казачье войско опровергло разрушение памятника в Новороссийске. О котором оно же и сообщало

Пресс-служба Кубанского казачьего войска 21 сентября опровергла информацию, которая была размещена на их сайте один день назад

Как сообщали Юга.ру, на сайте Кубанского казачьего войска 20 сентября появилось сообщение о том, что в станице Раевской возле Новороссийска разрушен памятник. В новости были фотографии с остатками монумента, который сделали в память о подростках, погибших в Великую Отечественную войну. Также уточнялось, что разрушенный памятник обнаружили члены станичного казачьего войска. Сейчас эта запись недоступна.

Новость прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в твиттере. Он опубликовал ссылку на новость «Кубань 24» и подписал: «Стыдно. Пишу сам».

На следующий день, 21 сентября на сайте появилось официальное опровержение. Глава станицы Алла Токарева подчеркнула, что информация, размещенная ранее, не соответствует действительности.

«Указанный на фото памятник стоял на месте предполагаемого расстрела юных героев. Но два года назад историки установили подлинное место — они погибли в лесу возле станицы Раевской. Тогда мы решили установить новый памятник, а этот демонтировать. Что и было сделано вместе с молодежным десантом два года назад в канун празднования освобождения станицы», — говорится в сообщении.



В пресс-службе Кубанского казачьего войска подтвердили порталу Юга.ру, что ранее размещенная новость не соответствует действительности. Как сообщение появилось на сайте войска, в пресс-службе не прокомментировали.

Пресс-служба администрации Раевской также подтвердила, что памятник, о котором шла речь в удаленной новости на сайте войска, демонтировали два года назад.

«Откуда появилась информация, мы не знаем. Возможно, кто-то решил насолить и взломал сайт. Или просто держать нас в тонусе», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе.

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Напоминим, что сайт Кубанского казачьего войска уже взламывали. Это произошло 16 марта. В тот же день атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда дал пресс-конференцию по поводу взлома сайта войска. Он заявил, что ночью «подлые, коварные, трусливые злоумышленники» не только взломали сайт Кубанского казачьего войска, но и сделали его копию. По словам Долуды, неизвестные взломали ресурс специально к годовщине присоединения Крыма.