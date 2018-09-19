Анонимы в соцсетях в шутку дали южному циклону имя Мадина. И оно прижилось! В том числе в сюжетах СМИ
Авторы соцмедиа «Туподар Краснодар» стали называть в своих постах прошедший на побережье июльский циклон именем Мадина, последовав американской традиции, и название прижилось
Пост о циклоне Мадина появился в соцсетях «Туподара» в июле, когда на побережье Краснодарского края и Крыма шли проливные дожди.
«Сейчас погоду определяет циклон "Мадина", проходящий над Черным морем. Она насыщается влагой, потому и происходят дожди. Кстати, именно поэтому самые сильные дожди отмечаются на побережье. "Мадина" на территории Кубани будет господствовать до конца недели», — говорится в тексте публикации.
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Это ничего необычного, просто смерч у Бетты. ПОСТАВЬТЕ ЕМУ МОТИВАЦИОННЫЙ ЛАЙК ��! А теперь узнаем когда на Кубани, наконец, потеплеет и причём тут Мадина! Синоптики отмечают, что летом погода в Краснодарском крае редко бывает без осадков. Однако вторая половина июля всегда – самый жаркий период. Так что кубанцев впереди ожидают комфортные высокие температуры, — пишут «Кубанские новости» @kubnews. ⠀ ��️ Сейчас погоду определяет циклон «Мадина», проходящий над Чёрным морем. Она насыщается влагой, потому и происходят дожди. Кстати, именно поэтому самые сильные дожди отмечаются на побережье. «Мадина» на территории Кубани будет господствовать до конца недели. Зато никакой жары – температура воздуха ожидается 26–30 °C, — сообщил «Кубанским новостям» начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко. Он уточнил, что в Краснодарском крае возможно также усиление ветра до 20-25 м/с, есть вероятность выпадения града. ⠀ ��️ Потеплеет в самом конце июля – 25–26 числа. Осадки прекратятся. А температуры в регионе перейдут 30-градусную отметку. Видео ★ @miron_shunyagin. #Смерч #ЦиклонМадина #Вихрь #Торнадо #КраснодарскийКрай #Юг #Krd #typodar #Краснодар #Сочи #Новороссийск #Туапсе #Геленджик #Анапа #Темрюк #Армавир #Кропоткин #Тихорецк #Tornado #MadinaCyclone
После пользователи стали выкладывать в соцсети фото и видео непогоды и ее последствий, сопровождая публикацию хештегом #циклонмадина.
О Мадине также написали в своих материалах ряд СМИ, в числе которых «ВК Пресс», «Экспресс газета», «КрымPRESS», «The Russian Times». А на канале «Россия 24» вышел целый сюжет под названием «Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон Мадина пронесся по югу России».
«Черноморское побережье и центральные районы края оказались во власти циклона Мадина с ее мощными залповыми ливнями», — говорит в сюжете корреспондент.
По словам авторов «Туподара», они не собирались троллить СМИ и учить их фактчекингу, а просто «хотели немножко комментариев и смайликов, и чтобы циклонам давали имена».
«Была устойчивая непогода. Мы подумали, что американская традиция давать циклонам и ураганам имена весьма милая, и решили дать имя циклону. Так как мы на Кавказе, имя Мадина пришло само собой. Сделали несколько постов, где упоминали Мадину, завели хештег и все», — рассказали представители соцмедиа порталу Юга.ру .
19 сентября в телеграм-канале «Туподар Краснодар» авторы опубликовали подборку материалов с упоминанием Мадины, отметив, что это лучшее, что они придумали в этом году.
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