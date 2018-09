Анонимы в соцсетях в шутку дали южному циклону имя Мадина. И оно прижилось! В том числе в сюжетах СМИ

View this post on Instagram

Это ничего необычного, просто смерч у Бетты. ПОСТАВЬТЕ ЕМУ МОТИВАЦИОННЫЙ ЛАЙК ! А теперь узнаем когда на Кубани, наконец, потеплеет и причём тут Мадина! Синоптики отмечают, что летом погода в Краснодарском крае редко бывает без осадков. Однако вторая половина июля всегда – самый жаркий период. Так что кубанцев впереди ожидают комфортные высокие температуры, — пишут «Кубанские новости» @kubnews. ⠀ ️ Сейчас погоду определяет циклон «Мадина», проходящий над Чёрным морем. Она насыщается влагой, потому и происходят дожди. Кстати, именно поэтому самые сильные дожди отмечаются на побережье. «Мадина» на территории Кубани будет господствовать до конца недели. Зато никакой жары – температура воздуха ожидается 26–30 °C, — сообщил «Кубанским новостям» начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко. Он уточнил, что в Краснодарском крае возможно также усиление ветра до 20-25 м/с, есть вероятность выпадения града. ⠀ ️ Потеплеет в самом конце июля – 25–26 числа. Осадки прекратятся. А температуры в регионе перейдут 30-градусную отметку. Видео ★ @miron_shunyagin. #Смерч #ЦиклонМадина #Вихрь #Торнадо #КраснодарскийКрай #Юг #Krd #typodar #Краснодар #Сочи #Новороссийск #Туапсе #Геленджик #Анапа #Темрюк #Армавир #Кропоткин #Тихорецк #Tornado #MadinaCyclone