Анонимы в соцсетях в шутку дали южному циклону имя Мадина. И оно прижилось! В том числе в сюжетах СМИ

Авторы соцмедиа «Туподар Краснодар» стали называть в своих постах прошедший на побережье июльский циклон именем Мадина, последовав американской традиции, и название прижилось

Пост о циклоне Мадина появился в соцсетях «Туподара» в июле, когда на побережье Краснодарского края и Крыма шли проливные дожди. «Сейчас погоду определяет циклон "Мадина", проходящий над Черным морем. Она насыщается влагой, потому и происходят дожди. Кстати, именно поэтому самые сильные дожди отмечаются на побережье. "Мадина" на территории Кубани будет господствовать до конца недели», — говорится в тексте публикации.

После пользователи стали выкладывать в соцсети фото и видео непогоды и ее последствий, сопровождая публикацию хештегом #циклонмадина. О Мадине также написали в своих материалах ряд СМИ, в числе которых «ВК Пресс», «Экспресс газета», «КрымPRESS», «The Russian Times». А на канале «Россия 24» вышел целый сюжет под названием «Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон Мадина пронесся по югу России». «Черноморское побережье и центральные районы края оказались во власти циклона Мадина с ее мощными залповыми ливнями», — говорит в сюжете корреспондент.