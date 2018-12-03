«Потрачено» и «Охладите свои атаки»: «Ростов» провел матч с ЦСКА в стиле игры GTA: San Andreas
Игра 16-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — ЦСКА прошла в стиле компьютерной игры Grand Theft Auto
Как сообщали Юга.ру, матч чемпионата России состоялся на «Ростов-Арене» 2 декабря и завершился вничью.
Противостояние между «Ростовом» и ЦСКА началось в соцсетях за несколько дней до матча. 28 ноября официальный аккаунт желто-синих в твиттере выложил мем, в котором отметил сходство бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао и главного героя компьютерной игры GTA: San Andreas Карла «Си-Джея» Джонсона.
Пресс-служба «армейцев» ответила тем же и опубликовала в реплаях мем на тему GTA.
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«Ростов» обыграл шутку с чит-кодами, которые используют пользователи в компьютерной игре, чтобы быстрее «прокачать» здоровье персонажа.
Команда желто-синих анонсировала состав команды на грядущий матч также в стиле игры: опубликовала список игроков с обыгранной знаменитой цитатой из GTA «Охладим?».
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В день матча команда также выложила анонс, стилизованный под игру.
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Перед началом игры на стадионе заиграла главная музыкальная тема из GTA.
Скоро начинаем #РостовЦСКА pic.twitter.com/lKAEhTKOOR— Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018
В первом тайме диктор не стал нарушать концепцию и призвал фанатов ЦСКА не нарушать дисциплину словами: «Уважаемые болельщики гостей, просим вас охладить свой пыл». Когда фанатам пришлось сделать очередное замечание по поводу их поведения, на экране стадиона высветился кадр из игры с пятью звездочками — в GTA это означало, что игрок нарушил так много правил, что его усиленно разыскивает полиция.
После завершения матча в твиттере желто-синих появилось фото стадиона с подписью «Сегодня без голов, но все равно "потрачено"».
Сегодня без голов, но все равно «потрачено» #РостовЦСКА pic.twitter.com/5gzKbeVkZ9— Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018
Напомним, в августе болельщик желто-синих развернул ковер на трибуне «Ростов-Арены» во время матча «Ростов» — «Енисей», в котором хозяева одержали разгромную победу. После этого донской клуб решил постелить такой же ковер на своей базе и запустить в продажу майки с его изображением.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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