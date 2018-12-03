«Потрачено» и «Охладите свои атаки»: «Ростов» провел матч с ЦСКА в стиле игры GTA: San Andreas

Игра 16-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — ЦСКА прошла в стиле компьютерной игры Grand Theft Auto

Как сообщали Юга.ру, матч чемпионата России состоялся на «Ростов-Арене» 2 декабря и завершился вничью.

Противостояние между «Ростовом» и ЦСКА началось в соцсетях за несколько дней до матча. 28 ноября официальный аккаунт желто-синих в твиттере выложил мем, в котором отметил сходство бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао и главного героя компьютерной игры GTA: San Andreas Карла «Си-Джея» Джонсона.

Пресс-служба «армейцев» ответила тем же и опубликовала в реплаях мем на тему GTA.

«Ростов» обыграл шутку с чит-кодами, которые используют пользователи в компьютерной игре, чтобы быстрее «прокачать» здоровье персонажа.

Команда желто-синих анонсировала состав команды на грядущий матч также в стиле игры: опубликовала список игроков с обыгранной знаменитой цитатой из GTA «Охладим?».

В день матча команда также выложила анонс, стилизованный под игру.

Перед началом игры на стадионе заиграла главная музыкальная тема из GTA.

В первом тайме диктор не стал нарушать концепцию и призвал фанатов ЦСКА не нарушать дисциплину словами: «Уважаемые болельщики гостей, просим вас охладить свой пыл». Когда фанатам пришлось сделать очередное замечание по поводу их поведения, на экране стадиона высветился кадр из игры с пятью звездочками — в GTA это означало, что игрок нарушил так много правил, что его усиленно разыскивает полиция.

После завершения матча в твиттере желто-синих появилось фото стадиона с подписью «Сегодня без голов, но все равно "потрачено"».

Сегодня без голов, но все равно «потрачено» #РостовЦСКА pic.twitter.com/5gzKbeVkZ9 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018