«Потрачено» и «Охладите свои атаки»: «Ростов» провел матч с ЦСКА в стиле игры GTA: San Andreas

Ростовская область

Распечатать

Игра 16-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — ЦСКА прошла в стиле компьютерной игры Grand Theft Auto

Как сообщали Юга.ру, матч чемпионата России состоялся на «Ростов-Арене» 2 декабря и завершился вничью.

Противостояние между «Ростовом» и ЦСКА началось в соцсетях за несколько дней до матча. 28 ноября официальный аккаунт желто-синих в твиттере выложил мем, в котором отметил сходство бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао и главного героя компьютерной игры GTA: San Andreas Карла «Си-Джея» Джонсона.

Пресс-служба «армейцев» ответила тем же и опубликовала в реплаях мем на тему GTA. 

«Ростов» обыграл шутку с чит-кодами, которые используют пользователи в компьютерной игре, чтобы быстрее «прокачать» здоровье персонажа. 

Читайте также:

Команда желто-синих анонсировала состав команды на грядущий матч также в стиле игры: опубликовала список игроков с обыгранной знаменитой цитатой из GTA «Охладим?».

В день матча команда также выложила анонс, стилизованный под игру. 

Перед началом игры на стадионе заиграла главная музыкальная тема из GTA. 

В первом тайме диктор не стал нарушать концепцию и призвал фанатов ЦСКА не нарушать дисциплину словами: «Уважаемые болельщики гостей, просим вас охладить свой пыл». Когда фанатам пришлось сделать очередное замечание по поводу их поведения, на экране стадиона высветился кадр из игры с пятью звездочками — в GTA это означало, что игрок нарушил так много правил, что его усиленно разыскивает полиция. 

Читайте также:

После завершения матча в твиттере желто-синих появилось фото стадиона с подписью «Сегодня без голов, но все равно "потрачено"». 

Напомним, в августе болельщик желто-синих развернул ковер на трибуне «Ростов-Арены» во время матча «Ростов» — «Енисей», в котором хозяева одержали разгромную победу. После этого донской клуб решил постелить такой же ковер на своей базе и запустить в продажу майки с его изображением.

Ростов-на-Дону РПЛ Стадион «Ростов-Арена» ФК «Ростов» ФК ЦСКА Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин утвердил новый состав Совета по правам человека
Число задержанных на Кубани авиарейсов выросло до 11
В Кущевском районе из-за тумана столкнулись пять машин
В Кабардино-Балкарии прошел флешмоб «Лезгинка безопасности»
В Армавире потушили пожар в цехе на площади 650 кв. метров
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале