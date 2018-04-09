Жена футболиста «Краснодара» Мамаева нашла пропавшего попугая

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре Алана Мамаева разыскала пропавшего попугая Аполлона

Об этом жена футболиста Краснодара рассказала в прямом эфире у себя в инстаграме. По ее словам, у птицы шок. Где она нашла Аполлона не уточняется.

Ранее Мамаева писала, что искала попугая весь вечер и ночь на 9 апреля.

Как сообщали Юга.ру, попугай Аполлон пропал 8 апреля в районе Авиагородка. Мамаева объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей.

Животные Краснодар ФК «Краснодар»
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Москве открыли первую клинику заботы о зрении 3Z в новом бренде
В Ростовской области 10-летнего ребенка убило током
Краснодарского сторонника КПРФ арестовали за побои после конфликта на избирательном участке
На Кубани к 2021 году во всех школах планируют ввести уроки самбо
В Ростовской области ребенок утонул в сливной яме
В Ингушетии объявили в розыск экс-руководителя филиала «Россельхозбанка»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале