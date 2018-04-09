Жена футболиста «Краснодара» Мамаева нашла пропавшего попугая
В Краснодаре Алана Мамаева разыскала пропавшего попугая Аполлона
Об этом жена футболиста Краснодара рассказала в прямом эфире у себя в инстаграме. По ее словам, у птицы шок. Где она нашла Аполлона не уточняется.
Ранее Мамаева писала, что искала попугая весь вечер и ночь на 9 апреля.
Как сообщали Юга.ру, попугай Аполлон пропал 8 апреля в районе Авиагородка. Мамаева объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей.
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