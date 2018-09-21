В Новороссийске вандалы разрушили памятник подросткам, расстрелянным во время войны
В станице Раевской вандалы повредили памятник подросткам, погибшим во время Великой Отечественной войны
По словам атамана Раевского станичного казачьего общества Игоря Бэдэнэу, ночью местные жители слышали шум и крики. Утром казаки пришли проверить памятник и обнаружили, что он разрушен.
«Мы сообщили о случившемся полиции, но пытаемся и своими силами узнать, кто мог это сделать», — сказал атаман.
Он также заверил, что в ближайшее время памятник восстановят и, может быть, сделают более прочную основу.
Монумент возвели в память о подростках, которых расстреляли в годы Великой Отечественной войны. В течение нескольких лет казаки регулярно убирают прилегающую территорию и приводят детей, чтобы рассказывать им об истории памятника, сообщает 20 сентября пресс-служба Кубанского казачьего войска.
По факту случившегося полиция проводит проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Тимашевском районе местный житель повредил 12 памятников на кладбище.
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