В Новороссийске вандалы разрушили памятник подросткам, расстрелянным во время войны

В станице Раевской вандалы повредили памятник подросткам, погибшим во время Великой Отечественной войны

По словам атамана Раевского станичного казачьего общества Игоря Бэдэнэу, ночью местные жители слышали шум и крики. Утром казаки пришли проверить памятник и обнаружили, что он разрушен.

«Мы сообщили о случившемся полиции, но пытаемся и своими силами узнать, кто мог это сделать», — сказал атаман.

Он также заверил, что в ближайшее время памятник восстановят и, может быть, сделают более прочную основу.

Монумент возвели в память о подростках, которых расстреляли в годы Великой Отечественной войны. В течение нескольких лет казаки регулярно убирают прилегающую территорию и приводят детей, чтобы рассказывать им об истории памятника, сообщает 20 сентября пресс-служба Кубанского казачьего войска.

По факту случившегося полиция проводит проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.