Запрет контактных зоопарков и видеофиксация отлова. Госдума приняла закон об обращении с животными спустя восемь лет

Госдума РФ приняла в третьем чтении первый в истории страны закон об обращении с животными. Спустя восемь лет после его внесения в нижнюю палату парламента

Зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева заявила, что «этот закон мог бы еще долго лежать на полке, если бы не активная позиция зоозащитников, которые добивались его принятия».

«Люди стояли под стенами Государственной Думы неделями. Я впервые видела, чтобы люди требовали не отменить, а принять закон», — приводит слова Тимофеевой пресс-служба ГД.

Документ защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными.

В частности, закон запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом (в частности, законодательно запрещается «безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги»), проведение боев животных, натравливание одних зверей на других, пропаганду жестокого обращения с ними и т. д.

Под запрет попали контактные зоопарки, которые находятся в торговых центрах, содержание животных в барах, кафе и ресторанах.

Станет нельзя избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или в приют. Также вводится запрет на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей.

Закон также устанавливает правила выгула животных (в том числе собак потенциально опасных пород) — ошейник, поводок и намордник обязательны. Также владельцев обязывают при выгуле собак убирать за ними экскременты.

Регламентируется порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова животное сразу должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео.

Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.