Капризная капибара в краснодарском «Сафари-парке» оказалась не Илоном

Краснодарский край, Вся Россия

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Оказалось, что капибара Илон никогда не покидал Калининградский зоопарк

Днем 2 августа Юга.ру писали, что в краснодарском «Сафари-парке» живет и грустит капибара по кличке Илон. Вскоре пресс-служба парка уточнила, что произошло недоразумение: в Краснодаре живет другая капибара из Калининграда. И это не самец, а самка.

По данным пресс-службы Калининградского зоопарка, знаменитая капибара Илон никогда не покидал Калининград.

Ранее сообщалось, что Илон вступает в конфликт с другим животным — своим отцом по кличке Щорс. По этой причине планировалось перевезти Илона из Калининградского зоопарка. 

Первый в истории Калининградского зоопарка детеныш капибары родился 8 сентября 2016 года. Его опекуном стало издание «Медуза». На сайте «Медузы» прошло голосование за лучшую кличку для животного, в котором приняли участие 27 тыс. человек. Большинство проголосовало за кличку Илон — в честь изобретателя и предпринимателя Илона Маска.

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