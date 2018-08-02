Капризная капибара в краснодарском «Сафари-парке» оказалась не Илоном

Оказалось, что капибара Илон никогда не покидал Калининградский зоопарк

Днем 2 августа Юга.ру писали, что в краснодарском «Сафари-парке» живет и грустит капибара по кличке Илон. Вскоре пресс-служба парка уточнила, что произошло недоразумение: в Краснодаре живет другая капибара из Калининграда. И это не самец, а самка.

По данным пресс-службы Калининградского зоопарка, знаменитая капибара Илон никогда не покидал Калининград. Ранее сообщалось, что Илон вступает в конфликт с другим животным — своим отцом по кличке Щорс. По этой причине планировалось перевезти Илона из Калининградского зоопарка.