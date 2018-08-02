Капризная капибара в краснодарском «Сафари-парке» оказалась не Илоном
Оказалось, что капибара Илон никогда не покидал Калининградский зоопарк
Днем 2 августа Юга.ру писали, что в краснодарском «Сафари-парке» живет и грустит капибара по кличке Илон. Вскоре пресс-служба парка уточнила, что произошло недоразумение: в Краснодаре живет другая капибара из Калининграда. И это не самец, а самка.
По данным пресс-службы Калининградского зоопарка, знаменитая капибара Илон никогда не покидал Калининград.
Ранее сообщалось, что Илон вступает в конфликт с другим животным — своим отцом по кличке Щорс. По этой причине планировалось перевезти Илона из Калининградского зоопарка.
Первый в истории Калининградского зоопарка детеныш капибары родился 8 сентября 2016 года. Его опекуном стало издание «Медуза». На сайте «Медузы» прошло голосование за лучшую кличку для животного, в котором приняли участие 27 тыс. человек. Большинство проголосовало за кличку Илон — в честь изобретателя и предпринимателя Илона Маска.
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