Сдуло шлюпку, как скорлупку. Пресс-служба спасателей Ставрополья три года пишет заголовки в рифму

Отметим, что с рифмой оформлены еще два раздела сайта: «ПАСС: о нас», где размещаются новости и фотофакты, а также подраздел, в котором ежедневно публикуется оперативная обстановка — «Срочно — в строчку!».

Первая публикация на сайте ПАСС датирована 2 октября 2015 года и озаглавлена фразой «Злой рок коснулся дорог». Далее поясняется, о чем новость: «Придорожный столб стал причиной гибели в ДТП молодого человека из Курского района». Так, с использованием художественных оборотов, озаглавлены все новости — и драматичные, и с благополучным исходом.

На сайте ПАСС говорится, что целью пресс-службы является формирование у жителей края положительного имиджа работников аварийно-спасательной службы: пожарных, спасателей, водолазов, водителей, оперативных дежурных. Одной из функций пресс-службы является оперативное информирование начальника ПАСС о том, что думают СМИ и общественность о деятельности учреждения.

Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.