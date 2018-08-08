Сдуло шлюпку, как скорлупку. Пресс-служба спасателей Ставрополья три года пишет заголовки в рифму
Пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края пишет рифмованные заголовки к новостям.
На сайте ПАСС говорится, что целью пресс-службы является формирование у жителей края положительного имиджа работников аварийно-спасательной службы: пожарных, спасателей, водолазов, водителей, оперативных дежурных. Одной из функций пресс-службы является оперативное информирование начальника ПАСС о том, что думают СМИ и общественность о деятельности учреждения.
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Первая публикация на сайте ПАСС датирована 2 октября 2015 года и озаглавлена фразой «Злой рок коснулся дорог». Далее поясняется, о чем новость: «Придорожный столб стал причиной гибели в ДТП молодого человека из Курского района». Так, с использованием художественных оборотов, озаглавлены все новости — и драматичные, и с благополучным исходом.
Портал Юга.ру сделал подборку заголовков с самыми выразительными рифмами.
- Семейный скандал превратился в огненный бал! (Пожарные ПАСС СК потушили дом, в котором разгорелись семейные страсти)
- Огонь-лиходей напугал троих детей! (Огнеборцы ПАСС СК потушили пожар в доме на двух хозяев)
- Сдуло шлюпку, как скорлупку (Спасатели ПАСС СК сняли с лимана двух рыбаков)
- Не умеешь печь топить, будет негде тебе жить! (Пожарные ПАСС СК спасли от полного выгорания дом семьи из пяти человек)
- Вечеринка удалась — вещь от пламени зажглась! (Пожарные ПАСС СК потушили пожар в доме на четырех хозяев)
- Из речных глубин достают мужчин (Спасатели ПАСС СК извлекли из реки Кума в Советском районе тело 19-летнего парня)
- Контроль потерял — на крыше застрял (Спасатели ПАСС СК сняли мужчину с крыши дома)
- Среди полей загорелась ГАЗель (Пожарные ПАСС СК потушили автомобиль и заполыхавшую вокруг него траву)
- Детский сад деревьями устлат (Спасатели ПАСС СК расчистили детский сад от обрушившихся на него деревьев)
- Аварии факт — лопнул скат (Пожарные ПАСС СК ликвидировали последствия ДТП, участницами которого стали две несовершеннолетние девочки)
- В ночной тишине шашлычная в огне (Пожарные ПАСС СК потушили возгорание в кафе-шашлычной)
- К воде не подходи, если алкоголь в крови! (Спасатели ПАСС СК бьют тревогу: за два дня на запрещенных к купанию водоемах края утонули мужчина и ребенок)
- Травматический пистолет ищет муниципалитет (Спасатели ПАСС СК оказали помощь полиции в поисках улики)
- Опасны для ивы ветра порывы (Спасатели ПАСС СК извлекли двух женщин из-под упавшей ивы)
- Дорожное полотно для сна запрещено (Пожарные ПАСС СК ликвидировали последствия двух ДТП, в которых серьезно пострадал молодой парень и погиб мужчина)
- Оказалась страшна за дверью тишина (Спасатели ПАСС СК провели вскрытие двери и обнаружили тело мертвой женщины)
- У парня шок, струится ток (Пожарные ПАСС СК оказали помощь парню, который не мог самостоятельно спуститься с дерева)
- Спишь за рулем — попадешь в больничный салон (Пожарные ПАСС СК ликвидировали последствия столкновения автомобиля с фонарным столбом и оказали помощь в транспортировке пострадавших)
- Загорелся поневоле трактор в поле (Пожарные ПАСС СК устранили возгорание трактора и предотвратили его взрыв)
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Ставропольским спасателям нередко приходилось спасать кошек и котят, а также коров, птиц и насекомых.
- Беду отведет спасательный кот (Пожарные ПАСС СК потушили дом, хозяина которого спас от огненной смерти его маленький кот)
- Юный акробат выбраться на волю рад (Спасатели ПАСС СК достали котенка из-под цоколя многоквартирного дома)
- Оказались молодцы — маленькие сорванцы (Спасатели ПАСС СК вытащили котят, которые провалились в подвал многоэтажного дома)
- Пушистика вернули встревоженной бабуле (Спасатели ПАСС СК извлекли из западни котенка, застрявшего в проеме между стеной и кондиционером)
- Провалился в подвал голубоглазый хулиган (Спасатели ПАСС СК вытащили котенка, который провалился в подвал многоэтажного дома)
- Оказался в ловушке, удирая от старушки
- Вреда не причинили, а страху напустили (Спасатели ПАСС СК обезопасили ставропольчан от угрозы нападения собак)
- Удачный финал: в руки к хозяевам попал! (Спасатели ПАСС СК эвакуировали собаку с острова на реке Кума)
- «Трансляция» из канализации (Спасатели ПАСС СК помогли женщине достать из коллектора любимого пса)
- Остерегайтесь мышей, вылетающих из трубы и щелей (Спасатели ПАСС СК отловили летучую мышь в частной квартире)
- Угодила в ловушку рогатая зверушка (Спасатели ПАСС СК при помощи экскаватора извлекли корову из очистных сооружений)
- Речное течение взяло буренок в заточение (Спасатели ПАСС СК при помощи веревки вытащили на берег из реки Кума две коровы)
- История спасения из земляного заточения (Пожарные ПАСС СК помогли сельчанам достать корову из колодца)
- В огне суровом досталось пчелам (Пожарные ПАСС СК потушили пчелиную пасеку и хозяйственную постройку с живностью внутри)
- Освободили стрижа из стеклянного витража (Спасатели ПАСС СК выпустили на свободу птицу, застрявшую в стеклах оконной рамы)
- Загон опален, но страус спасен! (Пожарные ПАСС СК спасли от сожжения живого страуса)
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О случаях, когда спасателям приходилось сталкиваться со змеями, пресс-служба ПАСС рассказывала, иллюстрируя их фотографиями с места происшествия.
- Змеиный хвост оказался непрост (Спасатели ПАСС СК отловили змею на территории частного дома и провели профилактическую беседу с очевидцами нападения змеи на человека)
- В ванной у людей отловили змей (Спасатели ПАСС СК избавили ставропольскую семью от змеиного логова)
- Опасный зверек заполз в холодок (Спасатели ПАСС СК отловили ядовитую змею в помещении ветеринарного участка)
- Отловили змей ростом с людей (Спасатели ПАСС СК отловили двухметровую змею в комнате частного дома и ликвидировали «гадючье» гнездо в хозяйственной постройке)
Отметим, что с рифмой оформлены еще два раздела сайта: «ПАСС: о нас», где размещаются новости и фотофакты, а также подраздел, в котором ежедневно публикуется оперативная обстановка — «Срочно — в строчку!».
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